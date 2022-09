Vanhuksia on houkuteltu ylihintaisiin aurinkosähkökauppoihin – padasjokelainen Seppo Jussila auttaa 83-vuotiasta naapuriaan hädässä

Useat vanhukset ovat ostaneet paneeleita Kotisol-yritykseltä paljon kalliimmalla kuin on paneelien kauppahinta. Yksi heistä on Padasjoella asuva 83-vuotias Taito Rantala.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut epäasiallisista paneelikaupoista runsaasti valituksia. Paneeleita myynyt Kotisol-yritys ei ole vastannut Svenska Ylen yhteydenottoihin.

Aurinkopaneeleita on kaupattu epäasiallisilla tavoilla vanhuksille, kertoo Svenska Yle. Useat vanhukset ovat sopineet paneeleista Kotisol-yrityksen kanssa lähes kymmenen kertaa kalliimmalla kuin on paneelien kauppahinta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut kahden viime vuoden aikana lukuisia valituksia Kotisolin epäasiallisista paneelikaupoista.

Kotisol ei ole useista mahdollisuuksista huolimatta vastannut Svenska Ylen yhteydenottoihin.

Paneelit lähes kymmenkertaisella hinnalla

Yksi Kotisolin asiakkaista on Padasjoella asuva 83-vuotias Taito Rantala. Kotisolin myyjät tulivat kauppaamaan aurinkopaneelita noin vuosi sitten.

Rantala asuu jo huonoon kuntoon menneessä synnyinkodissaan. Pihamaalla ulkorakennus on romahtanut kasaan, ja ulospäin näyttää siltä, ettei kodissa ole tehty remontteja mahdollisesti vuosikymmeniin.

Kotisolin myyjät solmivat kaupat Rantalan kanssa kuudesta teholtaan 360 watin paneelista ja invertteristä. Kauppahinta on yli 25 000 euroa.

Laitteistojen hinta verkkokaupassa on 3 000 euroa. Paneelit maksavat yhteensä 1 200 euroa ja niiden kytkemiseen vaadittava invertteri 2 000 euroa.

Kotisolin myyjät solmivat kaupat Rantalan kanssa kuudesta teholtaan 360 watin paneelista ja invertteristä. Kauppahinta on yli 25 000 euroa. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Sähkölaitteisto asennettaisiin Rantalan huonossa kunnossa olevan saunarakennuksen katolle. Rakennus on vinossa ja ehkä kaatumaisillaan.

Kaupan yhteydessä allekirjoitetaan rahoitussopimus kansainvälisesti toimivien Santander ja Ecster -luottolaitosten kanssa. Kotisol saa kaupassa heti rahat luottoyhtiöiltä, mutta Rantala lyhentää säännöllisesti lainaansa luotonantajien kanssa.

Rantalan tulonlähde on noin 800 euron takuueläke, joten hänen mahdollisuudet maksaa luottoa ovat hyvin huonot.

Naapuri ryhtyy auttamaan vanhusta

Taito Rantalan paneelikaupoista alkaa kiertää kylällä huhuja. Hänen naapurinsa Seppo Jussila tajuaa mihin jamaan Rantala on joutunut ja päättää auttaa.

Rantalalla ei omien sanojensa mukaan ole sukulaisia. Hänellä on huonot välit velipuolensa kanssa.

Jussila saa valtakirjan edustaa Rantalaa kaupan mitätöimiseksi ja estääkseen sen, ettei Rantala menettäisi asuntoansa vakuuksina paneelikaupassa.

– Tämä on täysin käsittämätöntä. Kuinka paneeleja voi asentaa edes rakennukseen, joka on romahtamaisillaan. Naapuri ei ilmeisestikään ole ymmärtänyt mitä on ostanut, sanoo Jussila.

Jussila on yrittänyt saada kaupat peruttua, mutta Kotisol vetoaa luottamuksellisiin kauppatietoihin. Niihin Rantala ja Jussila eivät ole suostuneet.

– Emme hyväksy laittomuuksia. Rantalalle olisi varmasti käynyt huonosti, jos en olisi ryhtynyt auttamaan. Koti olisi varmaan lopulta mennyt vasaran alle. Ei Rantalalla ole rahaa, Jussila sanoo.

Seppo Jussila päätti auttaa naapuriaan hädässä. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Kotisolista runsaasti valituksia

Taito Rantalan lisäksi useat muut ovat tehneet Kotisolin kanssa kauppoja. Tämä on näkynyt myös Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, jonne on tullut Svenska Yle laskujen mukaan kahden viime vuoden aikana yli sata valitusta Kotisolista.

Taito Rantalan kaupat eivät ole valitusten joukossa.

Svenska Yle on yrittänyt tavoitella useasti Kotisolin toimitusjohtaja Lauri Vepsäläistä ja kysyä yhtiön toimintatavoista. Vepsäläinen ei ole suostunut kertomaan edes yleisellä tasolla yhtiönsä toiminnasta.

