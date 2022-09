Sähköautojen hankintatuki päättyy odotettua aiemmin, ministeri ehdottaa muutoksia ajoneuvoveroon

Uuden täyssähköisen henkilöauton hankintaan suunnattu tuki päättyy tämän vuoden lopussa, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö tiedotteessa.

Ministeriön mukaan tukeen ei ole myönnetty ensi vuodelle määrärahaa, joten sen hakuaika päättyy 31.12.2022. Aiemmin hakuajan oli tarkoitus päättyä kolme kuukautta myöhemmin.

Tukeen tällä hetkellä olevasta määrärahasta oli maanantaina illalla käytetty jo 97 prosenttia, käy ilmi Traficomin sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

– Monia harmittaa, että hankintatuki loppuu - mutta yhteiskunnan ja ilmaston kannalta on hienoa, että siirtymä sähköiseen liikenteeseen on paljon nopeampaa kuin ennustettiin, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Ministerin mukaan hankintatuki on täyttänyt tehtävänsä muutoksen vauhdittajana, kun kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja on voinut saada hankintatukea 2 000 euroa. Auton hinnan täytyy jäädä alle 50 000 euroon.

Ministeriöstä arvioidaan, että tuen päättymisellä on vain vähäisiä vaikutuksia täyssähköautojen kysyntään.

– Hallitus tukee henkilöautojen sähköistymistä myös verotuksen keinoin. Autovero on jo täyssähköautoilta poistettu. Lisäksi ehdotan, että ajoneuvoveroa kevennetään sähkö- ja kaasuautojen osalta, sanoo ministeri Harakka.

Loppuvuoden tukirahojen kohtalo ratkeaa myöhemmin

Hallitus ehdottaa samalla, että sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakuaikoja pidennetään. Sähköllä toimivia pakettiautoja on alettu hankkia ainakin kaupunkien jakeluliikenteeseen.

Ministeriön mukaan hankinta- ja muuntotuet kohdennetaan jatkossa etenkin raskaaseen liikenteeseen ja pakettiautojen hankintatukiin.

Yle kertoi täyssähköisten henkilöautojen tukirahojen hupenemisesta elokuun loppupuolella.

Tuolloin talous- ja hallintoyksikön johtaja Mikko Nygård liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoi, että ensi vuodelta siirretään 3,5 miljoonaa tämän vuoden määrärahoihin. Siirrosta on tarkoitus sopia syksyn lisätalousarviossa lokakuussa.

Tämä tulisi nykyisen tukiosuuden päälle, josta on nyt varattu 97 prosenttia. Loppuvuoden aikana hankintatuen saattaa siis saada, vaikka nyt siihen varattu raha tulisikin loppuunvaratuksi.

Tukea voi edelleen hakea, ja hakemus otetaan jonoon odottamaan määrärahan varmistumista, kertoi Traficomin asiantuntija Antti Hänninen elokuussa.

