EU odottaa Unkarilta pikauudistuksia miljarditukien vastineeksi – suomalaismepin mukaan erkaneminen perusarvoista vie arvaamattomalle tielle

EU:n ei tulisi antaa periksi Unkarille oikeusvaltion periaatteisiin liittyvässä kiistassa, sanovat Ylen haastattelemat mepit. Pelissä on tukimiljardien lisäksi myös unionin perusarvot ja uskottavuus.

BRYSSEL EU:n perusarvojen rikkominen käy kukkarolle. Unkaria uhkaa miljarditukien menettäminen, jos EU:n esittämiin huoliin ei reagoida.

Sunnuntaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa EU-komissio määritteli ensi kertaa hintalapun oikeusvaltion periaatteiden rikkomiselle. Unkarin tapauksessa kyseessä on yli seitsemän miljardin euron potti.

– Jos Unkari todellakin laittaa täytäntöön nämä lakimuutokset ja nämä vaaditut asiat, niin silloin tämä asia raukeaa, näin sen pitää mennä. Mutta tähän mennessä Unkari on pikemmin toiminut päinvastoin, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) sanoo.

Sarvamaa oli EU-parlamentin pääneuvottelija, kun EU:ssa päätettin unionin budjetin suojelemiseen tähtäävästä oikeusvaltiomekanismista.

Asetusta sovelletaan ensimmäistä kertaa Unkariin, jonka demokraattinen kehitys on herättänyt huolta EU-maiden keskuudessa. Viime viikolla hyväksytyssä mietinnössä EU-parlamentti linjasi, että maata ei voi pitää täytenä demokratiana.

Unkari sai armonaikaa

Unkari sai komissiolta kaksi kuukautta aikaa korjata oikeusvaltion periaatteisiin ja EU-varojen käyttöön liittyvät puutteet.

Komissio on muun muassa huolissaan Unkarissa tehtävistä julkisista kilpailutuksista, budjettivarojen väärinkäytösten puutteellisesta tutkinnasta ja korruptiosta.

Budjettikomissaari Johannes Hahn toivoo neuvotteluratkaisun syntyvän. Kuva: Stephanie Lecocq / EPA

Jos Unkari ei tee vaadittuja uudistuksia, EU:n jäsenmaat voivat päättää tukien leikkaamisesta komission esityksen pohjalta.

Budjettikomissaari Johannes Hahnin mukaan tavoitteena on edelleen yhteisymmärryksen löytäminen Unkarin kanssa, ilman että tukiin puututaan.

Hänen mukaansa Unkarin esittämät 17 toimenpidetta tilanteen parantamiseksi ovat askel oikeaan suuntaan.

Voiko Orbánin kanssa neuvotella?

EU-parlamentin keskustaliberaalia Renew-ryhmää edustava unkarilaismeppi Katalin Cseh pitää Viktor Orbánin hallituksen esittämiä parannuksia kosmetiikkana.

Hänen mukaansa ei ole takeita sille, että Unkari olisi jatkossa valmis puuttumaan budjettivarojen väärinkäyttöön.

– Toivon, että komissio pysyy lujana ja vaatii Unkarilta todellisia uudistuksia. Muuten maa jatkaa Euroopan ensimmäisen autokratian rakentamista eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla.

Katalin Csehin mukaan komission on pysyttävä tiukkana. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Brysseliäisen EPC-ajatuspajan analyytikko Sophie Pornschlegel ei usko Unkarin ja komission välisten neuvottelujen johtavan läpimurtoon.

– Komissiossa uskotaan edelleen, että Orbánin ja Unkarin kanssa voi neuvotella. He tietävät kuitenkin Orbánin vähät välittävän neuvotteluista.

Pornschlegel muistuttaa, että Orbánilla ja hänen johtamallaan Fidesz-puolueella on vuosien varrella ollut lukuisia mahdollisuuksia puuttua EU:n esittämiin huoliin. Demokraattisten instituutioiden on kuitenkin annettu rapautua.

– Vakavasti ottaen en voi uskoa, että he tulisivat palauttamaan demokratian, kun he eivät ole muuta tehneetkään kuin lipsuneet demokraattisista periaatteista viimeiset kaksitoista vuotta.

EU:n arvot ja uskottavuus mitataan

Kookomusmeppi Sarvamaa kantaa myös huolta jatkoneuvottelujen tuloksesta. Pelissä on miljarditukien lisäksi myös EU:n perusarvot ja uskottavuus.

– Jos tämä hoidetaan löperösti, niin se vahingoittaa vuosia tehtyä työtä EU:n uskottavuuden vahvistamiseksi. Sitä, että me valvomme rahankäyttöä ja toimimme samojen periaatteiden mukaisesti.

Sarvamaan korostaa, että neuvottelut Unkarin kanssa käydään oikeusvaltiomekanismin edellyttämällä tavalla.

– Hyvin moni täällä Brysselissä kulissien takana näkee, että Unkari on jo menetetty tapaus. Mutta me emme voi toimia tältä pohjalta. Me emme voi lähteä hutkimaan ja ja sanomaan, että teistä ei enää koskaan tule kunnollista EU-jäsentä.

Sarvamaan mukaan Unkarille tarjotaan vielä viimeistä mahdollisuutta tehdä suunnanmuutos suhteessa EU:hun.

– Jos saamme Unkarin palaamaan perusarvojen noudattamiseen niin se on äärimmäisen tärkeää Euroopalle. Jos emme, niin silloin edessä on arvaamattomat ja vaaralliset ajat.

Unkarin panosta tarvitaan

Oikeusvaltion periaatteisiin liittyvistä ongelmista huolimatta Unkaria tarvitaan EU:n päätöksenteossa. Yksimielisyyttä vaativia ulkopoliittisia päätöksiä ei ole mahdollista tehdä ilman Unkarin myötävaikutusta.

Kaikkien jäsenmaiden on myös hyväksyttävä Venäjälle asetettavat pakotteet.

– EU:ssa jäsenmailla on äärimmäisen tärkeä rooli. Unkarin panosta tarvitaan monessa asiassa, ja komissio on tästä hyvin tietoinen, Sophie Pornschlegel sanoo.

Sarvamaan mukaan Unkari osaa hyödyntää tilannetta edukseen.

– On ihan selvää, että Unkari lypsää ja neuvottelee hyvin tietoisena omasta asemastaan neuvostossa, jossa on yksimielisyysvaatimus monissa kysymyksissa. He tulevat aina käyttämään sen lypsynsä loppuun asti.

Unkari hyötyy EU-jäsenyydestä

Unkari on vastavuoroisesti riippuvainen EU:lta saatavasta taloudellisesta tuesta. Seitsemän miljardin jäädyttäminen tekisi ison loven Unkarin valtiontalouteen.

– Tilanne Unkarissa on hyvin vaikea. Ihmiset kamppailevat laskujensa kanssa, valuuttamme arvo laskee ja ruoan hinta on koholla, unkarilaismeppi Cseh kuvailee.

Csehin mukaan Unkarin olisi tehtävä vaaditut uudistukset turvatakseen EU:n rahoitus. Haluttomuus puuttua korruptioon ei voi olla EU-tukia tärkeämpää, hän pohtii.

Csehin mukaan lipsumista demokraattisista periaatteista on nähtävissä eri puolilla Eurooppaa, ei pelkästään Unkarissa.

– Jos emme aseta jäsenmaita vastuuseen toimistaan EU:n tulevaisuus vaarantuu.

