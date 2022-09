Asiantuntijat tukevat Suomen oikeudellista tulkintaa venäläisille myönnettävien viisumien suhteen

Venäläisturisteille myönnettävät viisumit ovat herättäneet paljon keskustelua. Puola ja Baltian maat päättivät sulkea rajansa venäläisturisteilta. Suomi on rajoittanut myönnettävien viisumien määrää, mutta kokonaan niiden myöntämistä ei ole lopetettu.

Venäjän hyökkäyssodan takia Suomi on vähentänyt turistiviisumien myöntämistä venäläisille, mutta ei ole lopettanut sitä täysin. Puola ja Baltian maat puolestaan sulkivat eilen (19.9.) rajansa venäläisturisteilta kokonaan. Suomi ei ole halunnut kieltää kategorisesti turistiviisumeita venäläisiltä, koska on katsonut sen olevan EU-oikeuden vastaista.

Ylen aamun haastattelemat asiantuntijat tukevat Suomen oikeudellista tulkintaa venäläisviisumien rajoittamisesta. He kuitenkin myöntävät, että Schengen-rajasäännösten tulkinnoissa voi olla liikkumavaraa.

– Meillä on tarve erotella kaksi kategoriaa. On ihmiset, jotka tulevat normaalin turismin takia tai ostosmatkalle, ja joista moraalinen närkästys on Suomessa noussut. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka tulevat humanitäärisillä syillä, kriittisiä toimittajia ja ihmisiä, jotka hakevat suojaa, luetteli akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.

Suomen ratkaisu on perustunut sille, että tätä kategorista eroa pitää jollain tavalla pystyä noudattamaan ja viisumeita myönnetään vain niille, joilla on hyvä syy. Miettisen mukaan myös Puolan ja Baltian maiden ratkaisu nojaa näiden ryhmien erottamiseen. Suomi on vain päättänyt valita toisenlaisen oikeudellisen strategian.

– Suomessa on lähdetty siitä, ettei voida tehdä kollektiivista päätöstä ja evätä viisumit tai jättää viisumihakemukset käsittelemättä vaan sillä perusteella, että he ovat venäläisiä, selvitti väitöskijatutkija Pekka Pohjankoski Helsingin yliopistosta.

Hänen mukaansa EU:n viisumisäännöstö lähtee yksittäistapauksellisesta viisumihakemusten käsittelystä. Suomessa on katsottu, ettei kaikkia venäläisturisteja voida pitää turvallisuusuhkana. Viron linjaus perustuu siihen ajatukseen, että ainakin potentiaalisesti turisteihin voi liittyä turvallisuusuhkia.

"Jäsenvaltioiden pitää noudattaa lakia parhaan ymmärryksensä mukaan"

Julkisessa keskustelussa on herättänyt ihmetystä se, että eri maissa tulkitaan EU:n lakeja ja säännöksiä niin eri tavalla.

Pekka Pohjankosken mukaan ei ole mitenkään poikkeuksellista, että oikeudellisissa säännöstöissä voi olla jonkun verran tulkinnanvaraa. Jäsenvaltioiden pitää noudattaa lakia parhaan ymmärryksensä mukaan. Virkamiesten tehtävä on selvittää, miten lakeja tulisi oikein noudattaa. Viisumisäännöstössä on jonkin verran jätetty harkinnanvaraa jäsenvaltioille.

–Jonkin verran liikkumavaraa niissä säännöissä on. On kuitenkin useita jäsenvaltioita, jotka ovat katsoneet, että voidaan tehdä toinen tulkinta. Ottamatta kantaa kumpi näistä on niin sanotusti oikein, EU-tuomioistuin olisi oikea taho ratkaisemaan tämä, Pohjankoski muistutti .

– Suomen kanta ei ole varmastikaan EU-oikeuden vastainen, siitä ei ole epäilystä. Se on ehkä kriitikoiden mielestä aika varovainen kanta, hän jatkoi.

Puola ja Baltian maat testaavat omalla käytännöllään rajoja siitä, miten pitkälle sääntelyä voidaan tulkita.

– Puolan ja Baltian ratkaisuissa motivaatio näyttää olevan poliittinen. Suomessa kysymys on se, että meillä pitää olla selkeä oikeusperusta sille ratkaisulle, minkä me valitsemme, Timo Miettinen pohti.

Hän muistutti, että komissio on korostanut omissa kannanotoissaan sitä, että jäsenvaltioilla on liikkumavaraa päätöksen suhteen. Miettinen itse on lukenut komission ohjeita siten, että maiden tulisi käyttää harkintavaltaa viisumien myöntämisen suhteen eikä asettaa kategorisia kieltoja. Ne ovat ongelmallisia Schengen-järjestelmää ajatellen.

– Schengen-järjestelmän keskeinen periaate on yksilöllinen kohtelu. Jokaista maahantulijaa pitää kohdella yksilönä, Miettinen sanoi.

Hänen mielestään Suomen ratkaisu on tässä tilanteessa ollut oikeansuuntainen ja perusteltu.

Suomen linja keskimääräistä tiukempi

Jos katsotaan Schengen-viisumien myöntämistä, niin Suomi edustaa tiukempaa linjaa suhteessa Euroopan keskiarvoon. Jotkut maat ovat laskeneet viisumimääriä jonkun verran, mutta monessa maassa ei ole rajoitettu viisumien myöntämistä lainkaan.

– Isoin kysymys liittyy kauttakulkumahdollisuuteen. Suomi on ainoa maarajareitti tällä hetkellä Eurooppaan. Pitää muistaa, että jos tämä reitti suljettaisiin, niin kuitenkin merkittävimmät maahantuloväylät esimerkiksi Etelä-Eurooppaan, jotka on tällä hetkellä Turkki ja Israel, olisivat silti voimassa, Timo Miettinen painotti.

–Jotta tämä ratkaisu olisi tehokas, niin siihen vaaditaan koko EU:n yhteinen päätös ja se olisi järkevä tehdä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan piirissä osana pakotteita.

Suomesta tulee venäläisturisteille ainoa maareitti Euroopan unionin alueelle, kun Baltian maat ja Puola estävät heidän maahantulonsa. Ylen Viron-toimittaja Rain Kooli ja EU-oikeuden asiantuntija Pekka Pohjankoski arvioivat päätösten syitä Uutispodcastissa.

