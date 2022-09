Perunasato jäämässä alle odotusten

Perunasato on tänä vuonna odotettua heikompi.

Perunan sadot ovat tänä vuonna pahimmillaan alle kolmanneksen odotettua pienempiä Suomessa. Asiasta kertoi maatalouden asiantuntijaorganisaatio ProAgria tiedotteessaan tiistaina.

ProAgrian mukaan perunasadosta odotettiin lähes normaalia, mutta elo–syyskuun sateissa perunaa hukkui paljon erityisesti Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Sateista johtuen perunasadot ovat ProAgrian mukaan hyvin vaihtelevia ja viidenneksen tai jopa kolmanneksen odotettua pienempiä.

Viljasadon laatu ja määrä ovat ProAgrian mukaan olleet sen sijaan monin paikoin hyvät. Syysrukiista ja -vehnästä saatiin hyvät sadot lukuun ottamatta Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon maakuntia.

Kevätviljoista ohrasta ja kaurasta on saatu keskimääräinen sato lähes koko maassa. Kevätvehnän sato on ollut hyvä koko viljelyalueella paitsi Kymenlaaksossa, jossa sato on jäämässä välttäväksi.