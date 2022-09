Sähkölaitteista haluttiin kestävämpiä, mutta porsaanreiät vesittävät EU-päätöstä – korjaaminen on kuluttajalle usein yhä törkyhintaista

Erityisesti vanhan viihde-elektroniikan korjauttaminen voi osoittautua hankalaksi. Osaavia tekijöitä on harvassa.

Ennen viihde-elektroniikka ja kodinkoneet tehtiin kestämään. Niitä pystyi korjaamaan ja varaosia löytyi. EU ajaa parannuksia nykylaitteiden laatuun, mutta korjaus on silti usein kuluttajalle kallista.

Vanha televisio saattoi toimia parikymmentä vuotta, mutta uusilta tätä on turha odottaa. Tähän vaikuttaa laitteiden alati uusiutuva tekniikka ja uudet ominaisuudet, mutta iso merkitys on sillä, että vanhoja laitteita saattoi korjata. Uusia ei välttämättä voi korjata, tai se on niin kallista, ettei korjaaminen kannata.

EU puuttui peliin säätämällä asetuksen, jonka mukaan sähkölaitteiden korjattavuutta on parannettava ja osia on oltava saatavilla. Ekosuunnitteluasetus tuli voimaan viime vuoden alussa. Se koskee tällä hetkellä jääkaappeja, televisioita, pesu- ja astianpesukoneita. Asetukseen piiriin kuuluvien tuoteryhmien määrää tullaan myöhemmin kasvattamaan.

Asetuksella tähdätään laitteiden käyttöiän pidentämiseen.

– Varaosia on oltava saatavilla 7–10 vuotta eteenpäin siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille. Varaosat täytyy pystyä vaihtamaan yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla ilman, että tuotetta joutuu hajottamaan, kertoo Energiaviraston johtava Asiantuntija Juha Toivanen.

Tarkoitus on hyvä, mutta silti valmistajille ja maahantuojille jätettiin porsaanreikä.

– Ongelma on, että varaosien hintaa ei voida valvoa. Se vaikuttaa olennaisesti siihen, halutaanko laitetta korjauttaa vai ostetaanko uusi, sanoo Toivanen.

Maahantuoja hinnoittelee, kuluttaja maksaa

EU:n asetuksen myötä osien saatavuus on parantunut, mutta niiden hinnoittelu ei usein jätä kuluttajalle järkevää vaihtoehtoa.

– Maahantuojat voivat hinnoitella varaosat. Esimerkiksi pesukoneiden piirikorttien hintahaarukka voi olla 50–500 euroa, kertoo Suomen kodinkonehuoltojen liitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Jan Lehtonen.

Yhtälöön vaikuttaa myös maahantuojan huoltoverkosto. Osa kodinkoneiden maahantuojista on keskittänyt huoltoja isoille firmoille, joiden toimipisteitä on vain suurissa kaupungeissa.

– Suomessa on jo nyt alueita, joihin on etäisyyksien vuoksi vaikea järjestää huoltoa. Mitä pidemmät matkat, sitä kalliimmat huolto- ja korjaushinnat. Kuluttaja maksaa laskun, muistuttaa Lehtonen.

Avokelanauhuri paljastaa salaisuutensa. Tällaisia laitteita ei enää tehdä. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Lisäksi kodinkoneiden huoltoalalla vallitsee huutava työvoimapula.

– Viimeksi tehdyssä koulutusuudistuksessa lakkautettiin kodinkoneasentajan tutkinto. Yritysten on itse koulutettava asentajat esimerkiksi oppisopimuksella. Se on tehnyt tilanteesta vaikean, tuskailee Lehtonen.

Vanhojen laitteiden korjaajia on harvassa

Vanhaa viihde-elektroniikkaa on vielä vaikeampi korjauttaa tai saada huollettua kuin muita vanhoja sähkölaitteita. Laitteiden valikoima ja valmistajien kirjo on suuri. Kojeita tuntevien korjaajien määrä on lähellä nollaa.

– Tällaisten laitteiden korjaajat ovat lähes kadonneet Suomesta. Työtä tehdään nyt enemmän harrastuspohjalta. Siitä tuskin saa tuottoisaa liiketoimintaa, pohtii Jan Lehtonen.

Samaa mieltä on Asikkalan Vääksyssä huoltoliikettä pitävä Raimo Sinisalo.

– Luulisin, että olen vähän ikäänkuin viimeinen ratsastaja, hän naurahtaa.

Raimo Sinisalon mielestä etenkin putkilaitteissa on hieno ja lämmin ääni. Putkiradion viritysasteikko on ajalta, jolloin Lahti tunnettiin ympäri maailmaa radiokaupunkina. Kuva: Mikko Tuomikoski / Yle

Elektroniikkahuolto Raimo Sinisalo oy:n paja huokuu menneen ajan kaikuja. Pöydillä nököttää putkiradioita, kelanauhureita, vinyylilevysoittimia, c-kasettisoittimia ja jopa vanha kideradio. Asiakkaat tietävät, että Sinisalo, jos kuka, herättää vanhat laitteet henkiin.

– Alan tekijät ovat lopettaneet tai kuolleet. Olen eläkkeellä, ja se mahdollistaa tällaisen työn. Tällä olisi aika vaikea tulla toimeen, myöntää Sinisalo.

Mutta ihmeet ovat vielä nykymaailmassa mahdollisia, sillä Sinisalo on löytänyt työlleen jatkajan.

Jani Virtanen on harrastanut hi-fi- ja äänentoistolaitteita kauan, nyt Raimo Sinisalo on opastanut häntä jatkamaan työtään. Molempia kiehtoo vanhojen laitteiden ääni ja hieno käsityö.

