Kohonneet kustannukset ja epävarmuus piinaavat – yritykset kertovat kauppakamarin kyselyssä synkistyneistä näkymistä

Yritysten suhdannenäkymät ovat synkistyneet viime keväästä, selviää Pohjanmaan kauppakamarin selvityksestä.

Mielialoja heikentävät kohoavat kustannukset, komponenttien huono saatavuus ja yleinen epävarmuus.

– Epävarmuus on äärimmäisen kovaa tällä hetkellä, ja vaikea nähdä sinne tulevaan mihin tämä vielä kääntyy, Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä toteaa.

Kallistunut energia huolettaa, samoin korkojen nousu. Melkein 80 prosenttia Business Paneliin vastanneista yrityksistä arvioi, että tuotantokustannukset nousevat loppuvuodesta.

Joka viides arvioi, että oman yrityksen konkurssiriski on noussut. Haittaavina tekijöinä mainitaan raaka-aineiden hintojen nousu sekä raaka-aineiden saatavuusongelmat. Myös Ukrainan sodasta johtuneet pakotteet haittaavat.

Erkkilän mielestä kyselytuloksista on luettavissa helpotusta tilanteeseen.

– Nyt näyttää siltä, että katto on saavutetu, ja tilanne on tasottunut, ehkä jopa aavistuksen helpottunut. Toki, ilmassa on muita isoja ongelmia, ei pelkästään energiahinnan nousu, vaan myös korkojen nousu. Toisaalta meidän alueella pitkään jyllännyt työvoimapula ei ota helpottaakseen.

Keväisessä kyselyssä yritysten mielialoja kohotti yksityisten ihmisten kulutuksen elpyminen. Se kasvatti kysyntää. Nyt inflaatio on kiihtynyt ja korot nousseet, jolloin ihmisillä ei jää varoja kulutukseen.

Business Panelissa seurataan säännöllisesti yritysmaailman tunnelmaa, tilauskantaa, liikevaihtoa ja henkilöstön määrää. Syyskuun kyselyssä tunnelma oli jyrkästi alamaissa, liikevaihto oli kasvussa, tilauskanta ja henkilöstö menossa alaspäin, mutta vielä plussan puolella.

Erkkilä ei kuitenkaan ole tulevaisuuden suhteen pessimistinen, sillä Pohjanmaan kauppakamarin alueella investoidaan isosti, ja tulevaisuus on barometrin tuloksista huolimatta kokonaisuutena valoisa.

– Tulevina kuukausina ajat kovenevat, mutta sitten energiakriisin pitäisi helpottaa, ja sitä kautta tilanne purkautuu.

Pietarsaaren seudulla optimismia

Yritysten tunnelma on Vaasan ja Kokkolan seuduilla jyrkästi miinuksella, mutta Pietarsaaren seudulla nousemassa plussan puolelle.

Kaikkien kolmen alueen yritykset ennakoivat liikevaihdon kasvavan viimevuotisesta. Vaasan seudulla myös tilauskanta näyttäisi olevan nousukäyrällä, mutta Pietarsaaren ja Kokkolan seuduilla vuosi sitten alkanut laskusuunta jyrkkenee yhä.

Pietarsaaren seudun yritykset arvioivat henkilöstömäärän pysyvän vakaana, kahdella muulla alueella se vähenee jyrkästi viimevuotisesta.

Teollisuus arvioi liikevaihdon kasvavan

Toimialoista teollisuuden näkymät ovat valoisimmat, vaikkakin 40 prosenttia vastaajista arvelee kannattavuuden heikentyvän lähiaikoina.

Kaksi kolmasosaa teollisuuden vastaajista arvioi liikevaihdon nousevan tänä vuonna viimevuotista suuremmaksi. Liki 40 prosenttia teollisuusyrityksistä on aikeissa palkata uutta väkeä. Saman verran aikoo investoida enemmän kuin viime vuonna.

Puolet teollisuusyrityksistä kertoo viimevuotista suuremmasta tilauskannasta. Osa teollisuuden vientiyrityksistä ennakoi viennin kasvavan. Tunnelmaa mitattaessa runsas puolet teollisuuden vastaajista arvioi, että tunnelma on normaali, 30 prosenttia taas että tunnelma on pessimistinen tai erittäin pessimistinen.

Rakennusala alamaissa

Julkista keskustelua leimaava epävarmuus heijastuu rakennusalaan, jossa tunnelmat ovat kyselyn mukaan pessimistiset. Näin on vastannut reilu puolet alan vastaajista.

– Sitä viestiä on kyllä tullut, että suunnittelupöydällä olevat, ensi syksyyn asti ulottuvat työt ovat vähentyneet. Eli näyttäisi siltä, että tilanne heijastuu vielä rakennusalalla pidempään. Samalla kuitenkin seudulle ollaan investoimassa valtavasti, eli asioita tapahtuu, mutta epävarmuutta on, Erkkilä toteaa.

Rakennusalan näkymät tuntuvat vaihtelevan suuresti. Joka kolmas kertoo tilauksien vähentyneen viimevuotisesta, melkein saman verran toteaa kuitenkin raportoi päinvastaista. Liki samalla tavalla jakautuvat vastaukset kun kysytään kannattavuudesta.

Vajaa kolmannes rakennusalan vastaajista aikoo rekrytoida väkeä, kun taas 15 prosenttia ennakoi irtisanomisia. Hiukan vajaa puolet alan yrityksistä uskoo kuitenkin liikevaihdon nousevan tänä vuonna viimevuotista paremmaksi, runsas viidennes taas pelkää sen jäävän huonommaksi.

Palveluala pessimistinen

Venäjän aloittama hyökkäys synkisti keväällä yksityisen palvelualan tunnelmaa. Saldoluku on kuitenkin nyt noussut lähelle nollaa, vaikkakin vastaajissa on enemmän pessimistejä kuin optimisteja.

Runsas kolmasosa uskoo liikevaihdon kipuavan viimevuotista korkeammalle. Sama määrä vastaajia arvioi sen jäävän viime vuoden tasolle.

Yli neljäsosa alan yrityksistä kaavailee lisätyövoiman palkkaamista, alle kymmenesosa aikoo irtisanoa.

Palvelualan kannattavuuden uskoo laskevan vajaa 30 prosenttia vastaajista, melkein saman verran taas ennakoi nousua. Vain joka kymmenes aikoo investoida lähiakoina enemmän kuin viime vuonna.

Kaupan ala investoi

Inflaatio ja korkojen nousu syövät kaupan alan kannattavuutta, sillä ne leikkaavat kuluttajan ostovoimaa.

Kaupan alan tunnelmat ovat nyt reilusti miinusmerkkiset ja pessimismistä tai erittäin suuresta pessimismistä kertoo 64 prosenttia alan vastaajista. Noin viidennes vastaa tunnelman olevan normaali.

Runsas puolet arvioi kuitenkin liikevaihdon kasvavan viimevuotisesta ja noin viidennes sen jäävän jälkeen siitä. Puolet arvioi kannattavuuden laskevan vuoden takaisesta, 29 prosenttia taas ylittävän sen.

Kaksi kolmannesta kaupan alan vastaajasta aikoo investoida viimevuotiseen tapaan, 14 prosenttia ennakoi viime vuoden investointitason jopa ylittyvän lähiaikoina.

Pohjanmaan kauppakamarin Business Paneliin vastasi syyskuun alussa 274 yritystä Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Kyselyn vastausprosentti oli 28.

