Vuokra-asujat eivät enää kysele saunaa vaan sijaintia ja ilmastointia – useat vanhat kerrostalot taajamissa saavat purkutuomion

Vuokra-asunnot ovat hiljenneet Inkeroisissa, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Kouvolan keskustasta. Aivan pian maan tasalle jyrätään 1970-luvulla rakennettu kolmikerroksinen talo, jossa ennen oli kaupungin vuokra-asuntoja.

– Kiinteistö on tullut teknisen käyttöikänsä loppuun. Käyttöaste oli alle 50 prosenttia, eli asukkaita ei ollut tarpeeksi. Siksi päätimme purkaa tämän kohteen, kertoo KouvolanAsuntojen toimitusjohtaja Jari Niemi.

Kouvolan keskustassa taas vuokra-asunnot ja etenkin kaksiot kiinnostavat. Suunnitteilla on uusi talo Halkotorille hyvien liikenneyhteyksien lähelle.

Jari Niemi Kouvolan Asunnoista kertoo vuokralaisten toivovan hyviä liikenneyhteyksiä. Kuva: Antro Valo / Yle

Tilanne on tuttu myös muista kaupungeista. Kuntien vuokra-asuntoyhtiöt purkavat taloja syrjäisemmiltä alueilta ja rakentavat uusia ydinkeskustaan.

– Suosituimmat alueet hakemuksissa ovat keskusta ja sen välittömässä läheisyydessä olevat kaupunginosat. Vähiten kysyntää on maakuntakeskuksissa ja taajama-alueilla, kertoo myös Kuopiosta Niiralan Kulman toimitusjohtaja Kari Keränen.

Sijainti on tärkeä vuokralaiselle

Sijainti korostuu vuokra-asuntojen kysynnässä. Eri kaupunginosilla on oma maineensa.

– Jotkut alueet voivat olla maineensa vankeja, vaikka niiden lähellä olisikin palveluita. Ulkopaikkakuntalainen ei tästä piittaa, mutta maine voi vielä elää paikallisten keskuudessa, sanoo toimitusjohtaja Tuukka Tuomola Hämeenlinnan Asunnoista.

Vanhoista taajamista puretaan nyt taloja useissa kaupungeissa, mutta uusia ei välttämättä tule. Purkuun vaikuttaa silti kokonaisuus.

– Ihmiset ikääntyvät ja perhekoot ovat pienempiä kuin 70–80-luvuilla, sanoo Juha Tiitta Kotkan Vuokra-asunnoista.

Kysytyin asunto on nyt yksiö tai kaksio keskustan palvelujen tuntumasta.

Syksyn lehtien lomassa oleva talo Inkeroisissa näyttää idylliseltä. Se puretaan silti lähiviikkoina. Asukkaita oli vähän, eikä 70-luvulla rakennettua taloa ole enää viisasta remontoida. Kuva: Antro Valo / Yle

Laatuvaatimukset nousseet

Laatutasovaatimus on Kotkan Vuokra-asuntojen Juha Tiitan mukaan noussut viimeisen 15 vuoden aikana. Toiveena on usein pinnoiltaan siisti, remontoitu asunto hyvällä sijainnilla. Liikenneyhteyksillä on myös merkitystä.

Tyhjilleen uhkaavat jäädä neliöiltään suuret kodit, jotka sijaitsevat hissittömässä, vanhemmassa talossa keskustan ulkopuolella.

– Vuokralaisten toiveet ovat silti erilaisia, eikä yleistyksiä voi tehdä. Toisaalta vaikka vuokralaisten toivomukset ovat tiukentuneet, esimerkiksi saunaa ei kysytä yhtä usein kuin ennen, sanoo Tiitta.

Nykyään toiveissa sen sijaan voi olla vaikka ilmastointi.

Alueilla, joilla kysyntä ei kohtaa tarjontaa, korjaaminen ei ole kannattavaa. Toisaalta vuokrataloja, joiden elinkaari on tullut tiensä päähän, puretaan myös keskustoista.

– Jos sijainti on hyvä, usein on järkevää purkaa vanha rakennus pois ja tehdä uusi tilalle, sanoo Jukka Anttonen Lahden Talot oy:stä.

Keskustojen ulkopuolella on silti vielä niitäkin taajamia, jotka ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella ja vetävät asukkaita. Iittalaan Hämeenlinnaan suunnitellaan esimerkiksi uutta rivitalokohdetta.

Opiskelijat jättävät solut

Suuret soluasunnot eivät enää viehätä opiskelijoita, ja siksi ne uhkaavat jäädä tyhjilleen. Muutokset työpaikkojen ja opiskelupaikkojen sijainnissa vaikuttavat asuntojen suosioon. Näin on käynyt Seinäjoella.

– Puramme opiskelijoiden soluasuntoa, joka ennen sijaitsi lähellä opiskelupaikkaa, mutta nykyään on jäänyt kauas niistä, kertoo toimitusjohtaja Sami Siikala Sevas Kodeista Seinäjoelta.

Toinen kerrostalo on jo purettu Kouvolan Inkeroisista. Se sijaitsi puolentunnin ajomatkan päässä kaupungin keskustasta. Kuva: Antro Valo / Yle

Opiskelijoiden toiveet ovat muuttuneet, mutta myös vanheneva väestö muuttaa vuokra-asuntokysyntää.

– Vanhemmat ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä asumisessaan, eli kiinteistöissä olisi hyvä olla vaikka kerhotoimintaa, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Träskelin Porin YH-asunnoista.

Kunnon huonontuessa kysytään entistä enemmän esteetöntä asumista.

– Pyritään huolehtimaan siitä, että ihmiset pystyvät asumaan kodeissaan pidempään. Ja energiatehokkuudesta, jotta asunnon hoitokulut pysyvät matalina, sanoo Jari Niemi Kouvolan Asunnoista.

Energiaratkaisut suurennuslasin alla

Ukrainan sodan vaikutukset rakentamiseen ja energiakriisi ovat ravistelleet jo asuntomarkkinoita. Tulevaisuuden vuokra-asunnoissa huomioidaan erityisesti lämmitysmuodot tarkkaan.

– Lahdessa panostetaan tulevaisuudessa energiatehokkuuteen. Energiaratkaisuissa suosimme hybridiajattelua. Esimerkiksi olemme rakentaneet uustuotantokohteisiimme aurinkovoimalat sähkön tuotantoon, kertoo Jukka AnttonenLahden Talot oy:stä.

Joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Porissa, on rakentamisen uustuotanto rakennustarvikkeiden kustannusten vuoksi tauolla. Nyt remontoidaan vanhoja kohteita, mutta katsotaan tulevaisuuteen.