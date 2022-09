Erdoğan kommentoi Nato-kysymystä: Suomen ja Ruotsin välillä on selvä ero

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan arvioi, että Suomen ja Ruotsin välillä on selkeä ero suhtautumisessa terrorismiin. Turkki vaatii terrorismista epäiltyjen kurdiaktivistien luovuttamista ehtona Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksymiselle.

Erdoğan kommentoi asiaa yhdysvaltalaisen PBS-uutiskanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Juontaja Judy Woodruff kysyi Erdoğanilta, kuinka lähellä maat ovat ongelman ratkaisua ja aikooko Turkki pantata Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä loputtomiin, jos yksimielisyyteen ei päästä.

Erdoğanin mukaan terroristit ovat syvällä ruotsalaisessa yhteiskunnassa.

– Ruotsi on ollut terrorismin kehto. Terroristit ovat tunkeutuneet aina parlamenttiin asti, Erdoğan jyrähti.

– Tukholmassa terroristit osoittavat mieltään koko ajan. Terroristijärjestöjen lippuja ja julisteita on joka puolella. He osoittavat mieltään. He huutavat iskulauseitaan. He hyökkäävät viattomien turkkilaistaustaisten kimppuun. Olemme antaneet kaikki tarvittavat todisteet Ruotsin neuvottelijoille, hän jatkoi.

Suomessa tilanne "paremmin hallinnassa"

Erdoğanin mielestä Suomen tilanne on erilainen.

– Suomi ei ole Ruotsin kaltainen. He ovat rauhallisempia ja heillä tilanne on paremmin hallinnassa. Ruotsissa ei. Heillä [ruotsalaisilla] on aina jokin syy. He käyttävät aina tekosyitä. He puhuvat aina perustuslaista ja heille perustuslain keskeisin osa on ilmaisunvapaus.

– Minusta terrorismilla ei ole mitään tekemistä ilmaisunvapauden kanssa. Ja sitäpaitsi lopullisen päätöksen tekee Turkin parlamentti, Erdoğan kiteytti kantansa.

Erdoğan ei antanut lisätietoa Nato-jäsenyysneuvottelujen kulusta.

Haastattelussa Erdoğan otti kantaa myös Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan. Erdoğanin mielestä Venäjän on luovutettava Ukrainalta valtaamansa alueet takaisin. Sama koskee hänen mukaansa myös Krimiä.

