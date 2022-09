Ksenija Thorström sai joukon venäläispoliitikkoja vastustamaan Putinia julkisesti jo toistamiseen – paljastui synkkä kehitys

Sodan vastaiset mielenilmaukset ovat vähentyneet Venäjällä, koska ihmiset pelkäävät. Näin sanoo presidentti Vladimir Putinin vastaisen vetoomuksen laatinut pietarilainen paikallispoliitikko Ksenija Thorström.

– Tällä hetkellä ihmiset pelkäävät kovasti, koska heillä on vastassaan sortohallinto, joka käy sotaa ja syyttää heitä kansanvihollisiksi, Thorström sanoo.

Thorström on pannut alulle vetoomuksen, joka vaatii Putinin eroa. Vetoomuksen on allekirjoittanut 70 paikallispoliitikkoa eri puolilta Venäjää.

Thorström asuu nykyään Suomessa. Hän tuli Suomeen perhesyistä, mutta sodan vuoksi hän ei aio mennä takaisin Venäjälle. Paluu pelottaa häntä.

Sodan alettua monet venäläiset lähtivät maasta, koska hyökkäys Ukrainaan oli heille sokki. Monet pelkäsivät sitä, että Venäjällä alkaa laaja liikekannallepano ja että rajat sulkeutuisivat.

Thorström on pietarilaisen Semjonovskin kaupunginosavaltuuston jäsen. Hänet valittiin valtuustoon vuonna 2019.

Ksenija Thorström kuvattuna Pietarissa vaalikampanjansa aikana vuonna 2019. Kuva: Ksenija Thorström

Vähemmän allekirjoituksia kuin keväällä

Thorström ei ole aivan tyytyväinen vetoomuksen allekirjoittaneiden määrään. Hän oli odottanut, että valtuutettujen nimiä kertyisi ainakin sata.

Sodan alussa Thorström ja hänen kollegansa keräsivät kaksisataa allekirjoitusta sodan vastaiseen vetoomukseen paikallispoliitikoilta eri puolilla Venäjää.

– Uusien lakien vuoksi ihmiset ovat yhä enemmän alkaneet harrastaa itsesensuuria, Thorström sanoo.

Lait kieltävät arvostelemasta armeijan toimia Ukrainassa. Sotaa ei saa kutsua Venäjällä sodaksi, vaan erikoisoperaatioksi. Lakien rikkomisesta voi joutua jopa vankilaan.

Putinin hallinto on ajanut venäläiset riippumattomat tiedotusvälineet entistä ahtaammalle sodan aikana.

Jopa tavalliset ihmiset ovat joutuneet viranomaisten hampaisiin sotaa käsittelevistä sosiaalisen median julkaisuista.

Thorströmin mukaan rangaistuksia on voinut tulla esimerkiksi siitä, jos on kirjoittanut eteläukrainalaisen Mariupolin teatterin tuhoutumisesta venäläisten iskussa. Venäjän hallinnon mukaan tämän kertominen on valheellisen tiedon levittämistä, koska virallisen linjan mukaan teatterin tuhosivat ukrainalaiset.

Valtuutetut vaativat duumaa erottamaan Putinin

Thorströmiä rohkaisi vetoomuksen tekoon kollegoidensa esimerkki. Pari viikkoa sitten pietarilaisen Smolninskojen kaupunginosavaltuuston muutama edustaja vetosi (siirryt toiseen palveluun) Venäjän parlamentin alahuoneeseen duumaan Putinin erottamiseksi.

Vetoomuksen mukaan Putinin päätös hyökätä Ukrainaan uhkaa Venäjän ja sen kansalaisten turvallisuutta.

– Olin ihmeissäni heidän rohkeudestaan, koska viime kuukausina kaikki ovat olleet peloissaan ja turhautuneita, Thorström sanoo.

– Myös minä olin turhautunut. Halusin tehdä jotakin, mutta en tiennyt mitä ja miten.

Paikallinen tuomioistuin määräsi vetoomuksen julkaisijoille sakkoa (siirryt toiseen palveluun) vajaat 50 000 ruplaa eli noin 800 euroa.

Thorström sanoo, että armeijan halventamisesta saa yleensä ensimmäisellä kerralla sakkoa, mutta toisella kerralla tiedossa voi olla jo vankeutta.

– Kun poliisi tuli näiden valtuutettujen luokse ja syytti heitä armeijan häpäisemisestä, päätimme kollegoiden kanssa, että meidän täytyy tukea heitä ja vastustaa sortoa.

Syntyi ajatus kirjoittaa sellainen vetoomus, jota ihmiset eivät pelkäisi allekirjoittaa.

Osa jätti silti allekirjoittamatta

Ylen haastattelussa Ksenija Thorström käyttää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sanaa sota. Tuota sanaa ei kuitenkaan ole hänen laatimassaan lyhyessä vetoomuksessa.

Vetoomuksessa on vain kaksi lausetta, joissa sanotaan, että Putin on uhka Venäjän tulevaisuudelle ja kansalaisille ja että Putinin täytyy erota.

Thorström pyrki muotoilemaan vetoomuksen niin, että sen allekirjoittajia ei voisi syyttää armeijan halventamisesta tai valheellisten tietojen levittämisestä. Toiveena oli, että tämän myötä mahdollisimman moni uskaltaisi sen allekirjoittaa.

Jotkut Thorströmin sellaisista kollegoista, jotka ovat saaneet jo sakkoja, eivät silti uskaltaneet allekirjoittaa vetoomusta.

– Moni kollegoista on yhä pysynyt Venäjällä. Jotkut ovat lähteneet ulkomaille, Thorström kertoo.

Alla Pugatšovan ulostulolla voi olla vakavia seurauksia Putinille

Thorström kertoo, että hän on saanut vetoomuksen julkaisun jälkeen hyvää palautetta. Hän on saanut viestejä, joissa on tuen osoituksia ja kiitoksia. Hän toivoo, että julkiset mielenilmaukset Venäjällä lisääntyisivät.

Thorström pitää hyvänä sitä, että Venäjällä erittäin tunnettu laulaja Alla Pugatšova julkaisi viikonloppuna sekä Venäjällä että kansainvälisesti paljon huomiota saaneen viestin. Pugatšova kirjoitti Instagramissa, että on pyytänyt oikeusministeriötä julistamaan hänet ulkomaiseksi agentiksi.

– Minusta se on upea, erittäin luova idea, Thorström sanoo.

Julkaisemassaan tekstissä Alla Pugatšova kuvaili miestään patriootiksi, joka haluaa rauhaa, vapautta ja "lopun poikiemme kuolemille kuvitteellisten tavoitteiden vuoksi" Kuva: Sergei Ilnitsky / EPA

Pugatšovan pyyntö oli solidaarisuuden osoitus hänen miehelleen, viihdetaiteilija Maksim Galkinille, jonka Putinin hallinto nimesi ulkomaiseksi agentiksi. Galkin on arvostellut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Pugatšova, 73, on entisen Neuvostoliiton alueen nimekkäimpiä laulajia. Hänet tunnetaan muun muassa Miljoona ruusua -kappaleen tulkitsijana.

Thorström ajattelee, että Pugatšovan ulostulolla voi olla vakavia seurauksia Putinin hallinnolle. Se voi Thorströmin mukaan vaikuttaa varsinkin vanhemman sukupolven edustajiin, joiden parissa Putinin suosio on suurempaa kuin nuorten.

Viesti voi tavoittaa myös niitä, jotka yleensä seuraavat vain Putinin hallinnon hyväksymää propagandaa. Iso osa kansasta ei seurannut virallisesta linjasta poikkeavia tiedotusvälineitä edes silloin, kun niiden toiminta oli vapaampaa.

Thorström sanoo, että tällä hetkellä monen venäläisen elämä vaikeutuu jatkuvasti. Lännen asettamat pakotteet vaikuttavat: hinnat nousevat ja kaupoissa valikoima vähenee.

Thorström uskoo, että Ukraina voittaa sodan. Lisäksi hän toivoo, että Putin lähtee vallasta ja joutuu vastuuseen rikoksistaan. Miten tämä käytännössä tapahtuisi, sitä Thorström ei osaa ennustaa.

