Keliaakikon lomamatka voi tyssätä jo ensimmäiseen kahvikupilliseen – maha kyllä tietää, että kauramaito on eri kuin gluteeniton kauramaito

Turkulainen Tuike Laaksonen on kahvin ystävä, ja kahvin hän haluaa maustaa kauramaidolla, ei lehmänmaidolla. Laaksonen on keliaakikko, mutta hän ei anna sen häiritä kahvinautintoa.

Laaksonen on jo oppinut, että kahvitiskillä pitää muistaa kysyä, onko tarjolla gluteenitonta kauramaitoa. Jos kysyy pelkästään kauramaitoa, kahviin voi lorahtaa tuotetta, joka saa keliaakikon suoliston reagoimaan.

Laaksoselle on usein käynyt niin, että ensimmäiseksi tarjotaan juuri sellaista kauramaitoa, joka ei keliaakikolle sovellu. Joskus ei kahvilasta löydy kauramaitoa lainkaan, ja silloin hän yleensä luopuu kahvista.

Gluteeniton kauramaito taipuu latte-kahvin koristeeksi kuten lehmänmaito. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Kauran mukana saattaa tulla gluteenia muista viljoista

Moni tietää, että kaura käy yleensä keliaakikoille. Miksi siis kauramaito voi olla ongelma?

Tavallinen kauramaito on valmistettu kaurasta, joka on kulkenut normaalin matkan pellolta purkkiin. Prosessin aikana sitä on käsitelty leipomossa, jossa on käsitelty muitakin viljoja. Tässä kohtaa gluteeni on todennäköisesti keliaakikon kannalta saastuttanut tuotteen.

Gluteeniton kauramaito kulkee koko jalostusmatkan ajan erillään muista viljalajeista, joten saastumista ei tapahdu.

Kauramaitoa tehdään kahta sorttia lähinnä sen takia, että kauramaidon suurimman kuluttajaryhmän muodostavat vegaanit ja muut kasvisruokaa suosivat ihmiset. Heille riittää, että sen valmistuksessa ei ole käytetty eläinperäisiä raaka-aineita.

Kauramaitopurkin kyljessä lukee, onko kyseessä tavallinen kauramaito vai gluteeniton kauramaito.

Reissulla gluteenimerkinnät vaihtelevat

Jos matkan ensimmäinen kahvikupillinen menee alas ilman tuskia, on syytä miettiä jo seuraavia tilanteita. Matkailija joutuu huomaamaan, että gluteenikulttuuri on eri maissa erilaista. Turkulainen Dea Hyvönen on reissannut paljon ja kokemusta on kertynyt palvelun ääripäistä.

– Israelin ja Jordanian kiertomatkalla oli erittäin hyvä opas, ja kaikki onnistui. Intiassa opas oli sitä mieltä, että itse näet, mitä voit syödä, Hyvönen muistelee.

Espoolainen Marianne Leskinen muistelee lämmöllä New Yorkin onnistunutta matkaa. Moskovassa palvelu oli toisenlaista.

– Ajattelin, että on pakko syödä borssikeittoa koko viikko, koska se on gluteenitonta. Jossain se oli kuitenkin kuorrutettu lehtitaikinalla, Leskinen harmittelee.

Leskisen mielestä matka onnistuu varmimmin, jos selvittelee asiat hyvin ennen matkaa. Hyvösen mukaan ruoasta pitää varmistaa moneen kertaan, että se todella on gluteenitonta.

Kaikissa ravintoloissa erityisruokavaliota ei oteta niin todesta kuin Suomessa. Nyt vaaran paikka voi tulla siinä, että koronan aikana moni ravintola-ammattilainen on jättänyt työnsä ja tilalle on tullut uusia kokemattomia ihmisiä. Tai sitten kuppilan valikoima on koronan jäljiltä vielä vajavainen.

Kokeneetkin keliaakikot tietävät, että matkoilla joutuu olemaan tarkkana. Turun seudun keliakiayhdistys lähti syksyn kunniaksi laivaristeilylle. Kuva ja video: Lassi Lähteenmäki / Yle

Keliakialiitto kannustaa käymään verkossa

Keliaakikon on siis syytä valmistella matkaa huolella, jotta voisi välttää suurimmat kompastuskivet. Keliakialiiton (siirryt toiseen palveluun) mukaan verkosta löytyy paljon vinkkejä eri maiden gluteenittomasta tarjonnasta ja usein myös ravintoloista.

Gluteenittoman palvelun merkki on käytössä jo useammassa Euroopan maassa. Merkki kertoo, että kahvilassa tai ravintolassa on tarjolla luotettavasti gluteenittomia annoksia.

Euroopan Keliakialiittojen kattojärjestön AOECS:n suvuilta löytyy tietoja kahviloista ja ravintoloista, jotka ovat saaneet merkin käyttöoikeuden.

Lisäksi Keliakialiitto kannustaa lukemaan matkakokemuksia ja poimimaan käytännön vinkkejä verkosta. Kokosimme tähän kuusi tärkeää vinkkiä.

1. Ilmoita erikoisruokavaliosi

Jos varaat ryhmämatkan, ilmoita matkatoimistolle erityisruokavaliosi, niin se välittää tiedot edelleen lentoyhtiöille. Jos varaat lennot itse, ilmoita lentoyhtiölle erityisruokavaliotarpeestasi. Lentoyhtiöiden gluteenittomassa tarjonnassa on Keliakialiiton kokemusten mukaan vaihteluja.

Jos haluat matkalla valmistaa gluteenittomat ruoat itse, kannattaa valita huoneistohotelli, jossa on keittomahdollisuus. Hotellille kannattaa ilmoittaa erityisruokavaliosta etukäteen.

2. Muista kielikäännös

Tärkeää on tulostaa matkalle mukaankielikäännös eli seloste keliakiasta ja gluteenittomasta ruokavaliosta. Tarkista vielä, että se on juuri kohdemaan kielelle käännettynä. Käännös on oiva apu ravintolassa ruokaillessa.

3. Varaa eväitä mukaan

Kaiken varalta kannattaa varata matkalle mukaan gluteenittomia eväitä, varsinkin jos on epävarma gluteenittoman ruoan saamisesta kohdemaassa.

Laukkuun voi pakata esimerkiksi näkkileipää, suojakaasuun pakattuja leipiä, keksejä ja patukoita. Mikäli valmistat ruokaa itse, ota mukaan puuroaineksia, gluteenitonta pastaa ja jauhoseoksia.

Ota huomioon myös eri maiden maahantuontirajoitukset. Kaikkiin maihin ei saa viedä elintarvikkeita.

4. Paahtopussi on hotelliaamiaisen pelastus

Paahtopussi on monelle suomalaiselle tuntematon, mutta keliaakikot kyllä tietävät sen ja matkalla se on oivallinen juttu.

Keliakialiitto myy paahtopusseja, ja niitä käytetään leivän paahtamiseen. Sujauttamalla gluteenittoman leipäviipaleen paahtopussiin, voit paahtaa sen kohdemaan hotellin paahtimessa turvallisesti ja ilman vatsanväänteitä.

5. Tarkista pakkausmerkinnät kaupassa

Monessa matkakohteessa gluteenittomia tuotteita löytyy hyvin tavarataloista ja marketeista. Joissakin maissa gluteenittomia tuotteita voi olla myynnissä apteekeissa ja luontaistuotekaupoissa.

Gluteenittoman tuotteen merkki on käytössä lähes 30:ssä Euroopan maassa ja sen on saanut yli 22 000 tuotetta.

6. Suosi ravintolassa selkeitä annoksia, ei epäilyttäviä kastikkeita

Ravintoloissa kannattaa tilata selkeitä annoksia, jotka ovat leivittämättömiä ja kastikkeettomia. Kerro gluteenittomasta ruokavaliostasi aina, kun tilaat annosta, ja varmista annoksen gluteenittomuus vielä, kun se tulee pöytään. Näytä myös kielikäännöstä tarvittaessa.

Gluteenittomuus voi maasta ja ravintolasta riippuen olla merkitty eri tavoin, joten ole tarkkana. Yhdessä ravintolassa G-merkintä voi tarkoittaa, että annos on gluteeniton ja toisessa, että se sisältää gluteenia.

