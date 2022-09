KuPSin naisjoukkue tavoittelee tänään historiallista temppua eurokentillä – managerin mukaan pelin arvoa ei täysin ymmärretä

Kuopion keskuskentällä pelataan keskiviikkoiltana koko kotimaisessa jalkapallohistoriassa merkittävä ottelu, kun Kuopion Palloseuran naisten joukkue tavoittelee pääsyä naisten Mestarien liigan lohkovaiheeseen.

Kuopiolaista naisjalkapalloilua lähes 20 vuotta aitiopaikalta seurannut naisten joukkueen manageri Vesa Kauppila arvioi, että illan ottelu on isompi asia kuin paikallisesti kenties ymmärretään.

– Se on monen asian summa, miksi näin on. Yksi asia on se, että tämä kaikki on tullut niin nopeasti. Naisten jalkapallon arvostuksessa Suomi on selvästi muuta Eurooppaa perässä, Kauppila pohtii.

Aikoinaan muun muassa Pallokissoja perustamassa ollut Kauppila iloitsee siitä, että KuPSin naisten edustusjoukkue taistelee nyt samoista paikoista Euroopan jättiläisseurojen kanssa.

– Sillä olisi iso merkitys koko liigan itsetunnolle, jos sattuisimme pääsemään jatkoon, Kauppila muistuttaa.

Päävalmentaja Ollipekka Ojala arvelee hänkin, että ulkopuoliset eivät ymmärrä tulevan otteluparin merkitystä. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Otteluparin päässä Mestarien liigan lohkovaiheesta

Eteneminen lohkovaiheeseen tarkoittaisi 16 parhaan joukkueen joukkoon pääsyä. Tätä ei ole vielä tehnyt yksikään kotimainen naisten jalkapallojoukkue. Paikoista taistelevat parhaillaan kaikki eurooppalaiset jättiläisseurat Real Madridista Barcelonaan.

– Näin realistista mahdollisuutta jatkoon ei ole koskaan aiemmin ollut, Kauppila uskoo.

Joukkueen päävalmentaja Ollipekka Ojala uskoo, että asiaan vihkitynyt jalkapalloväki tietää illan ottelun merkityksen.

– Ulkopuoliset eivät ehkä ymmärrä sitä, että tässä ollaan otteluparin päässä Mestarien liigan lohkovaiheesta, jossa on 16 parasta joukkuetta, Ojala miettii.

Historiallisella tempulla olisi myös valtava taloudellinen merkitys. Siitä hyötyisivät myös muut liigaseurat.

– Lisäksi me saatettaisimme olla jopa paras pohjoismainen seura, joka on jatkossa, manageri Vesa Kauppila toteaa.

Puolustaja Nanne Ruuskanen on innoissaan, kun KuPSin naiset pääsevät korkkaamaan europelit kotikentällään. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Unelma Mestarien liigasta

Menestymisellä on iso merkitys myös joukkueelle. Kapteenistoon kuuluva puolustaja Nanne Ruuskanen sanoo, että on upeaa pelata ensimmäinen ottelu juuri KuPSin paidassa ja kotiyleisön edessä.

– On minulla totta kai ollut unelma pelata Mestarien liigaa. Jo pääsy tähän vaiheeseen on tosi iso juttu, Ruuskanen iloitsee.

Ruuskasen mielestä KuPSin pärjääminen on viesti siitä, että pienemmästäkin maasta voi tulla hyviä joukkueita.

Myös päävalmentaja Ojala korostaa joukkueen menestymisen merkitystä.

– Tämä tuo alueelle ja seuralle paljon tunnettavuutta, Ojala muistuttaa.

Otteluparin toinen peli pelataan Itävallassa viikon kuluttua keskiviikkona.

