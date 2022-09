Ely-keskus: Järvenpään maanantaisen kaasuvuotoyrityksen toiminnassa on aiemmin havaittu epäkohtia

Uudenmaan Ely-keskuksen mukaan Kierto Ympäristöpalvelut -yhtiön toiminnassa on aiemmin havaittu epäkohtia, minkä perusteella sen toimintatavoissa voi arvioida olevan parantamisen varaa.

Keskuksen mukaan valvonnassa on tullut eteen epäkohtia, joihin ely-keskus ja muut viranomaiset, kuten Tukes ja pelastuslaitos, ovat reagoineet.

Järvenpään yksikön kemikaali- tai jätevuodoista ei ole kuitenkaan tullut aiemmin ilmoituksia Uudenmaan ely-keskukselle. Sen sijaan hajuvalituksia kemikaaleista on tullut silloin tällöin. Viiden vuoden aikana hajuhaitoista on tullut yhteensä noin 35 valitusta. Määrässä ei ole mukana maanantain kaasuvuotoa.

Toiminnanharjoittaja on itse ilmoittanut ely-keskukselle muutamista palonaluista ja hajuongelmista. Tilanteisiin on reagoitu heti.

Ely-keskuksen tarkastuksella maaliskuun lopussa havaittiin, että piha-alue oli nuhraantunut ja öljyjätteen purkupaikalla oli tapahtunut vuoto täytön yhteydessä. Lisäksi toiminnanharjoittaja on itse ilmoittanut tapauksesta, jossa jo tyhjennetyn säiliöauton täyttöletkusta oli päässyt vuotamaan nestettä tielle.

Kaasuvuoto maanantaina, alueelle vaaratiedote

Maanantainen onnettomuus tapahtui Kierto ympäristöpalveluiden reaktorissa, jossa käsiteltiin jätetyppihappoa. Jokin meni pieleen ja ilmaan pääsi tämänhetkisen tiedon mukaan vaarallisia typen oksideja, joille altistuneet työntekijät loukkaantuivat.

Kemikaalipilvi levisi Levysepänkujalla sijaitsevalta teollisuusalueelta pääradan suuntaisesti etelään ja alueen asukkaita kehotettiin pysymään sisällä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos antoi alueelle vaaratiedotteen.

Eiliset varoitukset kemikaalipilven fluorivedystä ja etikkahaposta ovat sen sijaan osoittautumassa aiheettomiksi. Pelastuslaitoksen toimintaa hankaloittikin se, ettei sillä ollut aluksi tietoa siitä, mistä aineista oli kyse.

– Ilmeisesti loukkaantuneena oli ydinhenkilöstö, joka tiesi, millaisesta aineesta oli kyse. Ennen kuin saadaan kohteen asiantuntija paikalle, tietoa odotellaan tai yritetään etsiä erilaisin keinoin, sanoo palomestari Olli Korteniemi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Kyseessä oli harvinainen onnettomuus. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kohtaa näin laajoja vuotoja harvemmin kuin kerran vuodessa. Eilinen tehtävä laitoksella ei kuitenkaan ollut pelastuslaitoksen ensimmäinen.

– Pienempiä eritasoisia hälytyksiä tähän yritykseen on ollut, mutta en muista näin isoja viime vuosilta. Tämä toimiala on aika riskialtis, joten on mahdollisuuksia sattua pienempiä vahinkoja, Korteniemi toteaa.

Poliisi on alkanut selvittää eilisten tapahtumien kulkua työntekijöiden loukkaantumisten takia.

Yhtiö lupaa parantaa prosessia

Kierto Ympäristöpalvelut Oy on vaarallisten jätteiden hyödyntämiseen ja käsittelemiseen erikoistunut yritys. Yrityksen mukaan happojen neutralointiprosessissa sattui maanantaina vakava työtapaturma, joka johti kahden ihmisen loukkaantumiseen.

Prosessissa vapautui jonkin verran typen oksideja yhtiön Järvenpään tehtaan prosessitilaan sekä ilmaan. Yhtiön mukaan reaktio oli lyhytaikainen, tapahtui reaktorissa ja aiheutti paikallisen vaaratilanteen, joka oli ohitse kello 22.15 mennessä.

– Yhtiön työntekijät saivat tilanteen takaisin hallintaan pelastuslaitokselta illan aikana, eikä prosessista aiheutunut nestemäisten aineiden vuotoja ympäristöön tai mihinkään prosessin ulkoiseen tilaan, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Antti Eriksson.

Yhtiö jatkaa asian selvittämistä ja lupaa parantaa prosessia niin, ettei vastaavaa aiheutuisi enää jatkossa.

