Heikki Viskari alkoi myydä aurinkosähköä Karhu Voimalle ja luuli kuittaavansa laskut – nyt hänelle ja noin 100 muulle voikin jäädä luu käteen

Heikki Viskarilla on kesämökillään 20 aurinkopaneelia, joiden nimellisteho on viisi kilowattia.

Karhu Voimalla on rästissä hyvityksiä aurinkosähkön pientuottajille yhteensä arviolta tuhansien eurojen edestä. Yhtiö on hakeutumassa konkurssiin, joten ylijäämäsähkön myyjät voivat joutua nielemään tappiot ilman korvauksia.

Keravalainen Heikki Viskari hankki aurinkopaneelit kesämökilleen Kuhmoisiin vuonna 2015. Viime joulukuussa hän teki aurinkosähkön myyntisopimuksen kouvolalaisen Karhu Voiman kanssa.

Kesän aikana aurinkopaneelit tuottivat enemmän sähköä kuin kesämökillä oli tarve, ja ylimääräinen sähkö virtasi Karhu Voiman käyttöön. Viskari luuli kuittaavansa myymänsä aurinkosähkön tulevissa sähkölaskuissa.

Toissa päivänä maanantaina Karhu Voima jätti konkurssihakemuksen Kymenlaakson käräjäoikeuteen. Viskari uskoo menettävänsä rahat konkurssin takia.

– Näillä näkymin minulla on saamisia 282 euroa tuotetuista aurinkosähköistä, Heikki Viskari sanoo.

Nyt Viskari etsii uutta sähköyhtiötä.

Kesämökillään aurinkosähköä tuottava Heikki Viskari pohtii, pitäisikö sähkönmyyntiyhtiöiden toimintaa valvoa paremmin.

Rästissä tuhansia euroja

Karhu Voiman mukaan sillä on hieman yli sata sähkön pientuotannon ostosopimusta. Toimitusjohtaja Olli-Pekka Rantala ei osaa tarkkaan sanoa, paljonko yhtiöllä on rästissä asiakkaille hyvitettävää aurinkosähköä. Rantalan mukaan tuotantomäärät vaihtelevat paljon.

– Osalla tuotanto on hyvin pientä ja osalla ei tule yhtään ylijäämätuotantoa, eli kaikki sähkö menee omaan käyttöön.

Aurinkosähkön pientuottajien rahoja on kuitenkin kiinni yhtiössä yhteensä ainakin tuhansia euroja. Tarkemman summan selvittää aikanaan konkurssipesänhoitaja.

Karhu Voiman mukaan tavanomaisesti hyvitykset maksetaan asiakkaille kuukausittain tai harvemmin – sopimuksen mukaisesti.

– Sen takia varmasti siellä on joillain vähän isompia volyymeita ja euroja sisällä, Olli-Pekka Rantala sanoo.

Rantala ei ota kantaa siihen, saavatko aurinkosähkön myyjät rahojaan takaisin. Tämä jää käräjäoikeuden nimeämän konkurssipesänhoitajan vastuulle.

Aurinkosähkön myyjä pettyi yhtiön toimintaan

Esimerkiksi Heikki Viskarin kesämökiltä kertyi sähköä koko kesän ajan, joten hyvitettävä summa kasvoi liki 300 euroon.

Karhu Voima on Kouvolan kaupungin omistaman KSS Energian tytäryhtiö. Viskari kuvitteli, että emoyhtiö olisi vastannut Karhu Voiman tappioista, mutta näin ei ole.

– Näköjään on niin, että he perustavat näitä myyntiyhtiöitä, jotka on helppo laittaa konkurssiin, kun niissä on vain kynät ja kumit, eikä mitään tasetta, Viskari sanoo.

Viskari pohtii, pitäisikö energiayhtiöiden toimintaan puuttua.

– Kyllä tämmöinen myyntiyhtiöiden perustaminen näiltä vakavaraisilta energiayhtiöiltä pistää miettimään, että pitäisikö tämmöiseen puuttua ja vaatia jotain vakavaraisuutta. Normaalille sähkönostajallehan tässä ei ole suurta riskiä, mutta pientuottajat siinä kärsivät, kun he jäävät saamapuolelle.

