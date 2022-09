Herätys: Saksalta odotetaan tietoa Uniperin kohtalosta | Näin venäläisturistien porttikielto näkyy Virossa | Varianttirokotteet saapuvat

Uniperin kohtalo voi ratketa tänään

Uutistoimisto Reutersin mukaan energiayhtiö Uniperin kohtalo ratkaistaan tänään keskiviikkona kerrottavalla sopimuksella niin, että yhtiö kansallistetaan ja nykyinen enemmistöomistaja Fortum luopuu kokonaan omistuksestaan. Yle seuraa käänteitä koko päivän.

Venäläisturisteille tuli porttikielto Baltiaan ja Puolaan – näin se näkyy Virossa

VIron ja Venäjän välinen raja-asema Narvassa. Kuva: AOP

Maanantaina alkanut maahantulokielto on selvästi ollut venäläisturistien tiedossa Virossa. Venäläisturisteille maahantulokiellon julistanut nelikko on linjassaan vedonnut kansalliseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen. Suomen ulkoministeriön mukaan linja on juridisesti arveluttava.

Moni kunta tavoittelee hiilineutraaliutta, mutta vertailu on vaikeaa

Isojoen Lakiakankaalle on noussut nopeasti jo 24 tuulivoimalaa. Enemmänkin niitä jo kunnassa suunnitellaan rakentuvaksi. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Moni kunta tavoittelee jo lähivuosina hiilineutraaliutta. Ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta alalta puuttuvat vielä yhtenäiset, valtakunnalliset kriteerit. Kunnanjohtaja Juha Herrala sanoo, että Isojoki on seitsemän tuulivoimalan päässä hiilineutraaliudesta.

Uudet omikronrokotteet saapuvat Suomeen tällä viikolla

Uudet omikronvariantti BA4:ää ja BA5:ttä vastaan räätälöidyt tehosterokotteet saapuvat Suomeen tällä viikolla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Suomeen saapuu tällä viikolla koronaviruksen BA4- ja BA5-viruskantaa sisältäviä koronarokotteita. Nämä niin sanotut omikronrokotteet saivat Euroopan lääkevirastolta EMA:lta myyntiluvan viime viikon maanantaina. Aiemmin Suomeen on tullut myös BA1-viruskantaa sisältäviä rokotteita. Varianttirokotteita aletaan antaa kausirokotteen tavoin loka-joulukuun aikana ikänsä ja perussairauksiensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville.

Keskiviikko on poutapäivä

Kuva: Yle

Yö on ollut varsinkin pohjoisessa kylmä, ja pakkasta on monin paikoin vielä aamullakin. Keskiviikkopäivä on pääosin poutainen ja lännessä aurinkoinen. Pohjois-Lapissa sataa ajoittain vähän vettä.

