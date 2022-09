Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg Ylelle: Suomen ja Ruotsin jäsenyys on edennyt ennätysvauhtia, mutta tarkkaa aikataulua ei voi antaa

NEW YORK/HELSINKI Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on luottavainen siihen, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys syntyy ennätysvauhtia, vaikka edessä on vielä muutaman jäsenyyden kannalta hankalan maan, eli Turkin ja Unkarin ratifiointiprosessi.

Tarkkaa aikataulua asian edistymiselle hän ei kuitenkaan anna.

– En voi antaa mitään yksityiskohtaista aikataulua, mutta tiedämme, että kaikki Nato-jäsenet tekivät historiallisen päätöksen Madridissa kutsua Suomen ja Ruotsin täysijäseniksi. 26 maata on jo ratifioinut jäsenyyden ja kuten tiedämme, useat jäsenmaat ovat antaneet turvatakuita Suomelle. Ja Suomi osallistuu useihin Naton toimintoihin sotilaallisesti ja polittisesti. Joten olen luottavainen siihen, että liittolaiset vahvistavat jäsenyyden.

Suomi ja Ruotsi ovat toimineet tiiviisti yhdessä

Turkki on antanut ymmärtää, että prosessi Suomen kanssa voisi olla Ruotsia helpompi.

– Suomen ja Ruotsin kanta on ollut koko ajan, että ne hakevat Natoon yhdessä ja me tietenkin kutsuimme ne yhdessä ja allekirjoitimme jäsenyyshakuasiakirjat yhdessä. Tämä on ollut nopein hakumenettely Naton koko historiassa. suurin osa liittolaisista on jäsenyyden jo vahvistanut ja uskon, että myös Turkki vahvistaa sen.

Stoltenberg ei näe, että yhdessä Natoon hakeneet maat astuisivat jäsenyyteen eri tahtia. Pallo on kuitenkin kansallisilla parlamenteilla, hän sanoo.

Ydinase ei ole vaihtoehto, ja Venäjä tietää sen

Venäjän kehno menestys Ukrainassa tavanomaisen sodankäynnin keinoin on nostanut pelkoja Venäjän ydinaseesta. Stoltenbergin mukaan ydinaseen käyttäminen ei ole ajateltavissa oleva vaihtoehto.

– Minkälainen tahansa ydinaseiden käyttö muuttaisi tilannetta dramaattisesti ja Venäjä tietää, että ydinsotaa ei voi voittaa eikä sitä pidä koskaan käydä. He myöskin tietävät, että Nato tarkkailee heitä hyvin tarkasti ja että mikä tahansa ydinaseen käyttö ei ole mitenkään hyväksyttävissä.

– Riskit vain kasvaisivat, jos minä alkaisin spekuloida ydinaseiden mahdollisilla käytöllä. Olemme tehneet näkemyksemme selväksi ja Venäjä tietää sen tarkalleen ettei ydinsotaa pidä käydä eikä sitä voi voittaa, Stoltenberg sanoo.