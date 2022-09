Presidentti Niinistön mukaan Putin pannut kaikki pelimerkit likoon Ukrainassa

YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa Suomea edustavan presidentti Sauli Niinistön mukaan niin kutsuttuja kansanäänestyksiä, joissa Venäjä liittäisi Ukrainalta valtaamiaan alueita osaksi itseään, ei tulisi kutsua kansanäänestyksiksi lainkaan.

Niinistön mukaan niiden tarkoituksena on pyrkiä luomaan näennäinen oikeudellinen asema, joka sitten antaisi näennäisiä oikeuksia puuttua kyseisiin alueisiin. Niinistö ei vielä tässä vaiheessa halunnut arvioida sitä, millainen vaikutus äänestyksillä olisi sodan kulkuun Ukrainassa.

– Indikoiko se sitten mahdollisesti jonkinlaista tiivistymistä, niin sitä ei vielä tässä vaiheessa voi arvioida.

Paikalliset separatistijohtajat sekä Itä-Ukrainaa miehittävät Venäjän mediat ovat kertoneet, että Itä-Ukrainassa Luhanskin ja Donetskin niin kutsutuissa kansantasavalloissa järjestettäisiin tulevana viikonloppuna kansanäänestykset liittymisestä Venäjään.

Samoin Hersonin miehitetyllä alueella Etelä-Ukrainassa sekä Zaporizhzhjan alueella aiotaan järjestää kansanäänestys Venäjään liittymisestä viikonlopun ja alkuviikon aikana.

Putin "all in" Ukrainassa

Suomen kansallisen puheenvuoron jälkeen suomalaiselle medialle puhuneen Niinistön mukaan vielä on liian aikaista arvioida sitä, eteneekö Venäjä tällä viikolla kohti osittaista liikekannallepanoa. Presidentin mukaan on parempi odottaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhetta.

– Siinä varmasti sitten vähän viisastutaan.

Niinistön mukaan Putin on jo nyt laittanut hyökkäyssodassa kaiken peliin.

– Presidentti Putin on pannut pokeritermein all in ja se on tietysti hyvin kohtalokasta, Niinistö sanoi ja lisäsi tarkoittavansa tällä esimerkiksi Venäjän taloudellista tulevaisuutta.

Venäjän entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev sanoi aiemmin, että alueiden liittäminen Venäjään mahdollistaisi Venäjän "koko sotilaallisen potentiaalin" ottamisen käyttöön alueiden "puolustamisessa".

Katso Niinistön puheenvuoro YK:n kokoukselle – presidentin mukaan vielä on liian aikaista arvioida, valmisteleeko Venäjä liikekannallepanoa