Kaikki viittaa siihen, että Tanskassa järjestetään pian vaalit – maahanmuuton rajoittamista kauan ajanut kansanpuolue on putoamisvaarassa

Tanskalaiset näkevät nyt yhä enemmän merkkejä pian järjestettävistä parlamentti- eli kansankäräjävaaleista.

Politiikan kommentaattorit pitävät selvänä, että sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitusta johtava pääministeri Mette Frederiksen ilmoittaa lähiaikoina vaalien järjestämisestä (siirryt toiseen palveluun).

Tanskassa pääministerillä on oikeus päättää vaalipäivä. Perustuslaki edellyttää vain, että vaalit on pidettävä vähintään neljän vuoden välein. Määräaika vaaleille on täyttymässä kesäkuussa, mutta Frederiksen ei odota niin kauaa. Vaaleihin käydään todennäköisesti syksyn aikana (siirryt toiseen palveluun).

Laki antaa pääministeripuolueelle tilaisuuden valita suosiollinen ajankohta, ja ottaa etumatkaa kilpailijoihin, kun valmistautumisen voi aloittaa ennen muita.

Painetta vaalijulistukselle on luonut myös hallituksen tukipuolue sosiaaliliberaali Radikale Venstre. Se vaatii, että Frederiksenin on julistettava vaalit lokakuun 4. päivään mennessä (siirryt toiseen palveluun) tai puolue vetää tukensa hallitukselta. 14 edustajan tuen menetys olisi kohtalokas.

Muut puolueet seuraavat ja analysoivat tarkkaan demareiden tekemisiä ja etsivät merkkejä lähestyvistä vaaleista. Viime aikoina niitä on nähty paljon. Arvioijien mielestä esimerkiksi osa ministerien tiedotustilaisuuksista on muistuttanut vaalitilaisuuksia.

Maahanmuuttoministerinä aiemmin toiminut Inger Støjberg sai viime vuonna vankeustuomion turvapaikanhakijapariskuntien erottamisen vuoksi. Kuva on otettu 21. joulukuuta, jolloin hän menetti paikkansa kansankäräjillä. Kuva: Mads Claus Rasmussen / EPA

Uusi puolue ampaisi suureen suosioon

Mittaukset eivät näytä erityisen suosiollisilta sosiaalidemokraattien johtamalle punaiselle blokille. Mielipidemittausten perusteella (siirryt toiseen palveluun) demareiden kannatus laskisi ja sen johtama blokki häviäisi (siirryt toiseen palveluun) keskustaoikeistolaisten puolueiden siniselle blokille.

Menestyjä olisi entisen maahanmuuttoministerin Inger Støjbergin kesäkuussa perustama Tanskademokraatit-puolue. Hyvinvointipalveluja ja poliisia puolustava sekä kireää maahanmuuttolinjaa ajava puolue saisi lähes 12 prosentin kannatuksen.

Liberaalia Venstre-puoluetta aiemmin edustanut Støjberg perusti uuden puolueen saatuaan vankeusrangaistuksen ministerinä tekemänsä osaa turvapaikkaa hakeneista pariskunnista koskeneen erottamislinjauksen takia.

Huonosti vaaleissa on käymässä Tanskan kansanpuolueelle. Se on vajonnut sisäisiin riitoihin ja 16 edustajasta on jäljellä kuusi (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi muut ovat omineet kansanpuolueen tiukan maahanmuuttolinjan ja rajumpia otteita toivoville on tarjolla vielä ärhäkämpiä otteita lupaavia vaihtoehtoja.

Vanhan mahtipuolueen suosio keikkuu kahden prosentin äänikynnyksen rajalla, joten se uhkaa pudota vaaleissa.