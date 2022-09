Perussuomalaisten Purra Uniper-ratkaisusta: Lainattujen rahojen saaminen takaisin ei ole voitto – Ministeri Tuppurainen kommentoi kauppaa klo 13, katso suorana

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen on kuvaillut Uniperin myyntiä Saksalle väistämättömäksi päätökseksi.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että Uniperin päätymistä Fortumilta Saksan valtion omistukseen ei voi pitää voittona.

Myös omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi kauppaa pian eduskunnassa.

Purra toteaa kommentoivansa asiaa tuntematta kaupan tarkkoja yksityiskohtia.

– Ei sitä voi suurena voittona pitää, mikäli saadaan lainatut rahat takaisin, koska sehän on lain edellyttämää.

Purra viittaa tietoihin siitä, että kaupan yhteydessä Fortum saa omistusosuudestaan puoli miljardia euroa. Lisäksi Fortum saa takaisin Uniperille antamansa kahdeksan miljardin euron rahoituspaketin.

Fortum maksoi Uniperista aikanaan noin seitsemän miljardia euroa.

– Fortum käytännössä menettää sen, millä se on Uniperin ostanut, Purra toteaa.

Purra ennustaa lisää menetyksiä tulevaisuudessa.

– On tulossa merkittäviä alaskirjauksia. Tulevaisuudessa saattaa olla tarvetta pääomittaa Fortumia ja osingonmaksukyky on menetetty todennäköisesti vuosiksi. Saksahan tässä selvästi voitti.

Purran mielestä Suomen valtiolla ei ole ollut missään vaiheessa omistajaohjausotetta Fortumista.

Tuppurainen: Välttämätön ratkaisu

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi Fortumin päätöstä myydä koko Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle eduskunnassa klo 13.

Tuppurainen lausui asiasta jo aiemmin keskiviikkona valtioneuvoston tiedotteessa. Ministeri kuvasi Fortumin hallituksen ratkaisua välttämättömäksi poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa.

– Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy. Valtio on asettanut yhtiölle strategisen intressin, jonka turvaaminen on valtio-omistajan näkökulmasta ensisijaisen tärkeää, Tuppurainen sanoi tiedotteessa.

Syntyneen tilanteen taustalla on ministerin mukaan Venäjän sota, jossa Venäjä käyttää energiaa aseena.

– Valtio-omistajan tavoitteena on ollut, että Fortum varmistaa 4 miljardin euron osakaslainan takaisinmaksun ja 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumisen, ja että neuvotellun ratkaisun johdosta yhtiön omistajat eivät joudu Uniperin kriisin vuoksi pääomittamaan Fortumia.

Suomen valtio omistaa reilut 50 prosenttia Fortumista.

