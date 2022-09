Analyysi: Italiassa valtaa kärkkyy ensimmäinen äärioikeistojohtaja sitten fasistidiktaattori Mussolinin

ROOMA Roomalainen perheenisä Valerio sanoi minulle tällä viikolla, että hän uskoo Giorgia Melonin olevan Italian ainoa vaihtoehto.

Vaihtoehto mihin, kysyin häneltä.

– Että voisimme selvitä tilanteesta, jossa meillä ei ole enää varaa elää, hän vastasi.

Tunne siitä, että asiat muuttuvat vain huonompaan suuntaan, on kaduilla italialaisten kanssa puhuessa varsin hallitseva.

Ihmiset kertovat, etteivät selviä sähkö- ja kaasulaskuistaan. Tilanteessa, jossa alla on koronakriisi ja jo sitä ennen pitkään laahannut talous, on vaikea nähdä tietä ulos.

Roomalainen Valerio on huolissaan nousevasta energian hinnasta ja korkeasta työttömyydestä

Italialaisille tärkeimmät teemat sunnuntaina järjestettävissä parlamenttivaaleissa tuntuvatkin olevan sellaisia, jotka koskettavat suoraan heidän lompakkojaan: energian hinta, työ ja talous.

Huoliin on onnistunut parhaiten vastaamaan Italian veljet -puolueen johtaja Giorgia Meloni. Viimeisten mielipidemittausten mukaan hänen äärioikeistolainen puolueensa on saamassa lähes (siirryt toiseen palveluun) 25 prosenttia äänistä ja voittamassa sunnuntaina järjestettävät vaalit.

Arvokonservatiivinen Meloni on saanut aikaan pienen ihmeen: hän on nostanut fasismin juurilta ponnistavan pienpuolueensa kansan suosioon muutamassa vuodessa.

Vielä kolme vuotta sitten italialainen valtio-opin professori kutsui haastattelussani puoluetta "roomalaisten taksikuskien puolueeksi".

Giorgia Meloni pitää puhetta kampanjatilaisuudessaan Italian Genovassa syyskuussa. Kuva: Luca Zennaro / EPA

Vuoden 2018 parlamenttivaaleissa Italian veljet sai runsaat 4 prosenttia äänistä. Sitä on hyödyttänyt paitsi oppositioasema ja viime vuosien vaikeasti hallittavat kriisit, myös maan muiden puolueiden hankaluudet.

Myös viime vaalien voittaja, populistinen Viiden tähden liike lupasi italialaisille muutosta. Se joutui kuitenkin ongelmiin päästyään hallitukseen perinteisten puolueiden kanssa. Suosio alkoi laskea, ja sunnuntain vaaleissa puolueelle povataan vain 13 prosentin kannatusta.

Eurovaalit vuonna 2019 voittanut oikeistopopulistinen La Lega puolestaan on kärsinyt johtajansa Matteo Salvinin poliittisista virhearvioista. Kesällä 2019 Salvini kaatoi hallituksen kuvitellen, että maassa järjestettäisiin uudet vaalit, jotka hän voittaisi.

Näin ei käynyt, ja Salvinin uskottavuus karisi. Lega on tyrkyllä hallitukseen, mutta liitää Melonin siivellä.

Matteo Salvini ja Giorgia Meloni Italian Cernobbiossa syyskuussa. Kuva: Matteo Bazzi / EPA

Myös Italian vasemmisto on pahasti jakautunut, eikä Demokraattinen puolue saanut ennen vaaleja muodostettua edes kestävää vaaliliittoa muiden samanmielisten puolueiden kanssa. Puolue hätyyttelee vaalien kakkossijaa, mutta kampanjoi innottomasti.

Vasemmiston ongelma on, että vaikka heidän vaaliteemansa resonoivat nuorissa äänestäjissä (siirryt toiseen palveluun) paremmin kuin oikeiston, heillä ei ole tarjota kiinnostavia johtajia. Erityisesti nuorten ennakoidaan kyselyjen perusteella jäävän näiden vaaleissa kotiin.

Meloni on kokenut poliitikko, ja hänen kovanaamainen karismansa vetoaa Italiassa.

Vaalikampanjansa aikana hän on vetänyt aukiot täyteen pohjoisesta etelään. Tapahtumissaan hän huutaa usein naama punaisena kansallismielisten päämääriensä puolesta. Hänen puheenparressaan toistuvat sanat ylpeys, kunnia ja isänmaa.

– Jos ranskalaiset ajavat omia intressejään ja saksalaiset omiaan, miksei Italia ajaisi sitten omiaan, Meloni sanoi kampanjatapahtumassa Sisilian Palermossa tiistaina.

Puheissaan Meloni kritisoi EU:ta liiasta Saksa-vetoisuudesta, siirtolaisia Välimerellä pelastavia avustusjärjestöjä sekä pakollisia koronarokotuksia. Hän myös käy EU:ta vastaan puolustamalla Unkarin pääministeri (siirryt toiseen palveluun) Viktor Orbánia ja on aiemmin lisäksi vastustanut Venäjälle Krimin valtauksen jälkeen asetettuja pakotteita.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Giorgia Meloni kättelivät Roomassa 21. syyskuuta 2019 Italian veljet -puolueen nuorisotapahtumassa. Kuva: Fabio Frustaci / EPA

Viime kuukausina Meloni on muuttanut Venäjään liittyviä kantojaan, tuominnut Ukrainan sodan selvin sanoin ja kertonut Italian sitoutuvan EU:n pakotteisiin.

Äänestäjilleen Meloni lupaa matalampia veroja (siirryt toiseen palveluun), lisää lapsiperheiden tukia ja apua energiakriisiin EU:n laajuisesta kaasun hintakatosta.

On siis paljon italialaisia, jotka haluavat Melonin nousevan maan johtoon ensi sunnuntain vaalien jälkeen.

Sitten on toinen puoli, joka on kauhuissaan siitä, millainen Melonin johtamasta Italiasta tulisi.

Giselda Stella kaipaa parannuksia erityisesti nuorten ja naisten työllisyyteen

He ovat se osa maasta, joka kannattaa liberaaleja arvoja. Huolissaan omista oikeuksistaan ovat ainakin vähemmistöt – esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt sekä maahanmuuttajat.

Meloni ajaa kristillisiä, konservatiivisia arvoja ja vastustaa esimerkiksi homoparien adoptio-oikeutta. Hän on hieronut suhteita niin Yhdysvaltain kristilliseen oikeistoon kuin Vatikaanin vanhoillisiin kardinaaleihin.

Italian veljet on Marchen alueella hallitessaan myös kaventanut naisten aborttioikeutta. (siirryt toiseen palveluun)

Yksi keskustelun aihe on myös Italian veljien tausta. Se on syntynyt uusfasistisen puolueiden tuhkista.

Meloni on kuitenkin sanonut, ettei fasisminostalgialle ole hänen puolueessaan (siirryt toiseen palveluun) tilaa. Silti puolueen logossa on Italian lipun värinen liekki, jonka moni liittää fasismiin. Puolueessa on myös edustajia, joilla on todettuja yhteyksiä (siirryt toiseen palveluun) uusfasistisiin liikkeisiin ja jotka ovat avoimesti glorifioineet Italian fasistidiktaattori Benito Mussolinin aikaa.

Giorgia Meloni lavalla yleisön edessä Italian Mestressä syyskuussa 2022. Kuva: Andrea Merola / EPA

Meloni on tehnyt kovasti töitä saadakseen puolueensa näyttämään EU:n ja muun maailman silmissä salonkikelpoiselta ja valmiilta johtamaan Italian ulos loppumattomista kriiseistä.

Moni miettii, (siirryt toiseen palveluun) säilyykö Melonin maltillisempi linja yhä, jos hän pääsee vallan kahvaan.

