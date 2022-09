Tieteen supertähti Yuval Noah Harari tyrmää Putinin historiapuheet – "Hän on roolittanut itsensä Hitleriksi"

Historioitsija Yuval Noah Harari on akateemisen maailman supertähti, jonka kiertue-elämä ei juurikaan poikkea Mick Jaggerin tai Ariana Granden vastaavasta.

Tapaamme helsinkiläisessä huippuhotellissa, jonne Harari seurueineen on saapunut pari tuntia aiemmin Amsterdamista. Hotellin johtaja käy varmistamassa, että Hararilla on kaikki hyvin. Aikaa haastatteluun on varattu 30 minuuttia, jonka jälkeen Harari siirtyy seuraavaan haastatteluun. Seuraavana päivänä hänellä on keikka, esiintyminen Nordic Business Forumin yleisölle. Illalla hän on jo Oslossa. Jossain välissä Harari yrittää löytää tunnin raon päivittäiseen meditaatiohetkeensä.

Tai ei Yuval Noah Harari itse etsi rakosia. Hän kertoo, ettei hän tiedä mitään siitä valtavasta säädön määrästä, jonka hänen kiertueensa aikatauluttaminen vaatii. Kaiken hoitaa hänen 12-henkinen tiiminsä, jota johtaa Hararin puoliso Itzik Yahav. Ennen tv-haastattelun alkua Yahav puuteroi Hararin kasvot.

Yuval Noah Harari ponnahti tähtiesiintyjien sarjaan vuonna 2011 ilmestyneellä kirjallaan Sapiens. Siinä hän selittää ihmisen 70 000 -vuotisen historian. Seuraavassa kirjassaan Homo Deus hän visioi ihmiskunnan tulevaisuutta. Hararin näkökulmat ovat siis poikkeuksellisen laajoja. Hän onkin kuvaillut itseään globaalihistorioitsijaksi.

Meditoiva historioitsija Israelilainen Yuval Noah Harari (s. 1976) ponkaisi maailman tietoisuuteen Sapiens-kirjallaan.

Sapiens-kirjassa Harari selittää, miksi eläinten joukossa juuri ihmisestä tuli valtias.

Barack Obama, Bill Gates ja Mark Zuckerberg ovat kertoneet pitävänsä kirjasta.

Sapiensia on arvosteltu muun muassa virheistä ja yksinkertaistuksista.

Harari työskentelee professorina Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa.

Hän harrastaa vipassana-meditaatiota.

Hararin piti esiintyä Helsingissä jo syksyllä 2020, mutta koronapandemia sulki maailman. Mitä globaalihistorioitsija ajattelee globaalin pandemian hoidosta nyt, kun se näyttää vihdoin talttuneen?

– Se oli tieteen voitto, mutta poliittinen epäonnistuminen.

Hararin mukaan koronapandemia kyettiin torjumaan tehokkaammin kuin mikään kulkutauti koskaan ihmiskunnan historiassa. Musta surma tappio keskiajalla kolmanneksen Euroopan ja Aasian ihmisistä, eikä kenelläkään ollut hajuakaan siitä, mitä oikeasti tapahtui, Harari muistuttaa. Sata vuotta sitten, espanjantaudin jyllätessä, ihmiskunta oli voimaton.

– Nyt emme olleet avuttomia. Kesti kaksi viikkoa tunnistaa virus, vuodessa käytössämme oli useita tehokkaita rokotteita.

Tiedemaailma siis tarjosi välineet epidemian taltuttamiseen, mutta Hararin mielestä poliitikot epäonnistuivat niiden hyödyntämisessä.

– Vaikka jotkut yksittäiset maat toimivat tehokkaasti, maailmanlaajuisesti puuttui johtajuutta.

Harari viittaa erityisesti Yhdysvaltoihin, jossa Trumpin hallinto hänen mukaansa lähinnä sabotoi yrityksiä maailmanlaajuisesta yhteistyöstä.

Hararin mukaan koronapandemia voisi olla viimeinen globaali kulkutauti. Keinot tautien leviämisen estämiseksi ovat olemassa.

– Mutta meiltä puuttuu yhteinen, maailmanlaajuinen toimintasuunnitelma. Eikä sellaista näytä syntyvän edes nyt, kun pandemia alkaa olla ohi.

Yuval Hararin mukaan ihmisen läheisyyden tarve on koronavirusta vahvempi voima

"Putin on roolittanut itsensä Hitleriksi"

Maailmanlaajuinen toimintasuunnitelma on nyt ehkä kauempana kuin pitkään aikaan. Yhdysvaltojen ja Kiinan välit ovat jäätävät. Turkki vetää omaa linjaansa. Ja sitten on Venäjä ja sota Euroopassa.

Putin piti keskiviikkoaamuna puheen, jossa ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta. Puheessa oli jälleen kerran omalaatuisia sanavalintoja ja viittauksia historiaan.

Yuval Noah Hararin haastattelu tehtiin edellisenä iltana, joten hän ei kommentoi suoraan Putinin puhetta. Historioitsijana hän pystyy kuitenkin arvioimaan sitä, miten Putin yrittää käyttää historiaa oikeutuksena sodalle.

– Hän yrittää saada tilanteen näyttämään toiselta maailmansodalta. Mutta hän ei ymmärrä - tai ehkä ymmärtääkin - , että hänellä on Hitlerin rooli, ei natseja vastaan taistelleiden rooli.

Venäjällä on pitkä perinne toisen maailman sodan muistamisessa. Harari ajoittaa sen alkamisen hetkeen, jolloin Neuvostoliitto alkoi osoittaa ensimmäisiä hajoamisen merkkejä.

– Kun Venäjällä tapahtui kommunistien vallankumous, sitä perusteltiin paremmalla tulevaisuudella. 1950-60 -luvuilla oli kuitenkin jo ilmeistä, ettei parempaa ole luvassa. Huomio käännettiin menneisyyteen, kommunistivaltaa alettiin perustella toisen maailmansodan saavutuksilla.

Putin toimii Hararin mukaan samalla logiikalla.

Putin ei ole ensimmäinen johtaja, joka yrittää perustella tekemisiään historialla. Tunnettuja historian totuuksia kuitenkin on se, etteivät asiat koskaan toistu sellaisenaan.

– Kun näitä vahvoja historian tarinoita yrittää toistaa, ne vääristyvät irvikuvikseen. Ja niillä on kauhistuttava vaikutus nykyisyyteen.

Yksityisyyden menetys on paljon pahempi uhka kuin terrorismi

Harari on saanut teoksilleen vetoapua Barack Obaman ja Bill Gatesin kaltaisilta, faneikseen tunnustautuneilta, huippuvaikuttajilta. Kun Facebookin perustaja Mark Zuckerberg suositteli Sapiensia online-kirjakerhossaan, viestin kuuli 38 miljoonaa seuraajaa. Kirjaa on myyty 12 miljoonaa kappaletta.

Harari liikkuu tottuneesta vallan kamareissa, oli sitten kyseessä Zuckerbergin huvila Kaliforniassa tai Ranskan presidentin Elysee-palatsi Pariisissa. Hänellä on pääsy todellisten vaikuttajien puheille. Miten hän hyödyntää yhteytensä?

– Yritän vaikuttaa siihen, että heidän huomionsa keskittyisi ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta oleellisiin asioihin. Esimerkiksi terrorismi ei ole todellinen uhka, uhkakuvien joukossa se on ehkä vasta sijalla 20.

Sen sijaan se, että ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa kaikkia pystytään seuraamaan koko ajan, sellaista tilannetta ei Hararin mukaan ollut edes Neuvostoliitossa Stalinin pahimpien vainojen aikaan.

– Hallitsijat ovat aina halunneet vakoilla ihmisiä. Nyt se on mahdollista. Kamerat, mikrofonit, älypuhelimet ja tietokoneet suoltavat minusta koko ajan tietoa, jonka algoritmit ja tekoäly käsittelevät. Se, jolla on tämä tieto hallussaan, tietää minusta enemmän kuin minä itse tiedän.

Facebookin perustaja Mark Zuckerberg lukeutuu Sapiens-teoksen faneihin ja Yuval Hararin ystäväpiiriin. Kuva: Andrew H. Walker /AOP

Hararin esimerkki on siinä mielessä ontuva, ettei hänellä tiettävästi ole kännykkää. Tietoturvasyistä.

Sen sijaan Hararilla on ratkaisu ongelmaan, ja hän vakuuttaa keskustellaansa aiheesta Mark Zuckerbergin kanssa.

– Pitäisi toimia, kuten lääkärit ja juristit ovat toimineet iät ajat: he tietävät meistä salaisuuksia, mutta laki estää käyttämästä tietoa meitä vastaan.

Zuckerbergin Facebook ei siis saisi käyttää keräämiään tietoja ihmisten manipulaatioon.

Hararin toinen ehdotus liittyy vastavuoroisuuteen.

– Jos keräät tietoa minusta, minun pitäisi saada enemmän tietoa sinusta.

Tiktokin tai Googlen pitäisi siis olla läpinäkyvämpiä. Ihmisten pitäisi saada tietää, maksavatko ne veronsa, mikä on niiden bisnesmalli, mitä löytyy algoritmin takaa, Harari vaatii.

Harari tutkii historiaa, jotta voisi vapautua siitä

Harari ei ole selvinnyt ilman kritiikkiä. Sapiensia on syytetty huolimattomuuksista, yksinkertaistuksista ja sensaatiohakuisuudesta (siirryt toiseen palveluun). Arkeologit ja antropologit ovat huomauttaneet kirjan sisältävän maanviljelyn alkuvaiheisiin liittyviä väitteitä, jotka eivät pidä paikkansa (siirryt toiseen palveluun).

Harari on itsekin antanut kriittisiä lausuntoja kirjastaan. Hänen mukaansa Sapiensin alku on banaali, (siirryt toiseen palveluun) eikä se sisällä uutta tietoa.

Ylelle antamassaan haastattelussa Harari selittää pyrkivänsä olemaan silta tieteentekijöiden ja yleisön välissä.

– Yritän rakentaa synteesin isosta määrästä tietoa ja tarjoilla sen helposti ymmärrettävässä muodossa.

Hän myöntää, että Sapiens sisältää virheitä ja yksinkertaistuksia. Hän jopa ennakoi, että kirja, tai ainakin osia siitä, vanhenee muutamassa vuosikymmenessä.

– Tieteentekijän tärkeä ominaisuus on kyky myöntää oma rajallisuus ja kannustaa muita tekemään paremmin, Harari sanoo.

Olemme tuhansia vuosia sitten kuolleiden ihmisten keksimien tarinoiden vankeja, Yuval Noah Harari sanoo. Kuva: Rami Zarnegar

Homoseksuaali Yuval Noah Harari kertoo tutkivansa historiaa osittain hyvin henkilökohtaisista syistä. Harari varttui 1980-luvun Israelissa, ympäristössä, jota hän kuvailee varsin uskonnolliseksi ja homofobiseksi. Kun puhuttiin parisuhteista, tarkoitettiin poikien ja tyttöjen välistä suhdetta. Kahden pojan välinen suhde oli syntiä.

– Kesti vuosia tajuta, että kyse oli vain tarinasta, jonka joku ihminen oli keksinyt pari tuhatta vuotta sitten.

Havainto oli Hararin mielestä vapauttava. Jos kerran oli kyse ihmisen keksimästä tarinasta, siitä saattoi myös päästä irti. Hararin mukaan oivallus koskee muutakin kuin seksuaalisuutta.

– En opiskele historiaa muistaakseni menneitä asioita, vaan vapautuakseni niistä. Emme ehkä huomaa sitä, mutta mielemme, käyttäytymisemme ja uskomuksemme ovat muokkautuneet tuhansia vuosia vanhojen tarinoiden pohjalta. Luulemme niitä totuuksiksi. Olemme tavallaan ansassa, jonka virittivät aikoja sitten kuolleet ihmiset.

Hararin mukaan ainoa keino vapautua ansasta, on ymmärtää, kuinka tarinat syntyivät, levisivät ja vahvistuivat "totuuksiksi".

– Sitten huomaat, että kyseessä on vain vanha tarina, johon ei tarvitse uskoa.

