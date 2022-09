Tutkimus: Ilmansaasteet lisäävät autististen lasten riskiä joutua sairaalaan

Autistisilla lapsilla on kasvanut riski joutua sairaalahoitoon, jos he altistuvat ilmansaasteille jo suhteellisen lyhyen aikaa, kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun). Tulokset on julkaistu BMJ Open -tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun). Pojilla riski on suurempi kuin tytöillä, tuore tutkimus esittää.

Tutkijoiden mukaan ilmansaasteiden väheneminen voisi laskea riskiä, jonka myötä autismin kirjolla olevia lapsia joutuu sairaalahoitoon esimerkiksi yliaktiivisuuden, aggression tai itsensä vahingoittamisen takia.

Autismikirjon häiriöt, ASD, on kehityksellinen poikkeavuus. Autismi ilmenee ihmisen tavassa aistia ja kokea ympäröivä maailma sekä kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, kuvailee Autismiliitto.

Altistuminen ilmansaasteille, esimerkiksi päivien tai viikkojen ajan, voi aiheuttaa tulehdustilan, joka mahdollisesti kasvattaa riskiä, että autistinen lapsi joutuu sairaalahoitoon, tutkijat kuvailevat.

Ilmansaasteet vaikuttavat ASD-oireisiin

Aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty pitkäaikaiseen ilmansaastealtistukseen raskauden ja vauva-ajan aikana ja sen yhteyteen ASD:n kehittymiseen lapsilla.

Tutkijat selvittivät nyt lyhytaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutusta kouluikäisiin autistisiin lapsiin. Lapsen kehittyvä hermosto on alttiimpi ympäristön vaikutuksille kuin aikuisen.

Etelä-Korean Soulin kansallisen yliopistosairaalan kansanterveysinstituutin tutkijat käyttivät tietoja 5–14-vuotiaiden autististen lasten sairaalahoitojaksoista. Tiedot olivat vuosilta 2011–2015.

He keräsivät tietoa myös pienhiukkasten, typpidioksidin ja otsonin päivittäisistä määristä kaikilta Etelä-Korean alueilta.

Näiden tietojen analysointi paljasti, että lyhytaikainen altistuminen pienhiukkasille, typpidioksidille ja otsonille oli yhteydessä lapsen nousseeseen riskiin joutua sairaalahoitoon autismin takia.

Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan.

– Tutkimuksen mukaan lyhytaikainen altistuminen ilmansaasteille vaikuttaa ASD-oireiden pahenemiseen. Se on pojilla näkyvämpää kuin tytöillä, tutkijat päättelivät.

– Tulokset korostavat, että ilmansaastealtistuksen vähentämistä on harkittava, kun pyritään onnistumaan ASD-oireiden hallinnassa, se on tärkeää elämänlaadun ja taloudellisten kustannusten kannalta, tutkijat kuvailevat.

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi sadasta lapsesta on autistinen.

Aiemmin syyskuussa Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoi tutkimuksesta, jonka mukaan ilmansaasteet lisäävät terveiden teini-ikäisten riskiä epäsäännöllisiin sydämenlyönteihin. Vastaavia tutkimustuloksia on saatu aikuisten osalta jo aiemmin.

