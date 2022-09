Analyysi: Venäjän johto maalaa kuvaa sodasta koko länttä vastaan perusteena osittaiselle liikekannallepanolle

Venäjän presidentti Vladimir Putin reagoi joukkojensa viimeaikaisiin takaiskuihin Ukrainassa luonteenomaisella tavalla: nostamalla panoksia.

Ilmoitukset vallattujen alueiden näytösäänestyksistä ja duuman pikatahtiin hyväksymistä liikekannallepanoa tukevista laeista tulivat eilen yhtenä rytäkkänä.

Putinin puhetta sen sijaan jouduttiin hämmentävästi odottamaan keskiviikkoaamuun.

Päätösten nopeatahtisella julkistamisella eilisen ja tämän päivän aikana Venäjän johto pyrkii luomaan kuvaa päättäväisestä toiminnasta.

Tosiasiassa Kreml on epäröinyt pitkään. Lähes seitsemän kuukauden ajan Venäjän armeija on käynyt sotaa rauhanajan vahvuudessa. Virallinen Venäjä on vähätellyt hyökkäyssotaa kutsumalla sitä "sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi".

Alun perinkin operaatioon lähetettyjen joukkojen vahvuus näytti riittämättömältä Ukrainan kokoisen maan valtaamiseen. Juuri siksi monet asiantuntijat epäilivät pitkään ennen helmikuun 24. päivää, että Venäjä ei oikeasti suunnittelisi laajamittaista hyökkäystä.

Julistaessaan osittaisen liikekannallepanon Putin viimeistään myönsi epäsuorasti, ettei "sotilaallinen erikoisoperaatio" ole mennyt suunnitelmien mukaan.

Se tosiasia oli käynyt räikeän selväksi viimeistään siinä vaiheessa, kun Ukraina eteni voimakkaasti Harkovan alueella.

Jyrkän kansallismieliset piirit nostivat asevoimien heikosta sotamenestyksestä kovan huudon Telegram-viestipalvelun kanavilla. Osittainen mobilisaatio ehkä rauhoittaa hieman tunnelmia Venäjän poliittisen kirjon syvässä päädyssä.

Epäonnistumiselle Putin tarvitsee syyllisen ja hänelle se on länsi, joka haluaa tuhota Venäjän.

Putinin retoriikka länsimaita kohtaan on ollut kovaa jo aiemmin, mutta nyt hän sanoo Venäjän olevan sodassa "kollektiivista länttä" vastaan.

Länsimaille Putin toisti varoituksen ydinaseista – hän antoi puheessaan ymmärtää, että ydinaseilla Venäjää ovat uhanneet länsimaiset poliitikot.

Kun Venäjä lavastamiensa "kansanäänestysten" jälkeen ilmoittaa liittävänsä Ukrainassa vallatut alueet itseensä, Putinin puheessaan toistelema Venäjän alueellinen koskemattomuus ulottuu tarkoittamaan myös näitä alueita. Se voi merkitä uuden eskalaation vaaraa.

Samaan aikaan Venäjän valtiollisten televisiokanavien propagandistit ovat koko operaation ajan julmistelleet Venäjän ydinasemahdilla.

Venäjän johto ei siis edelleenkään julistanut yleistä liikekannallepanoa, mutta 300 000 reserviläistä on suuri määrä ihmisiä sotaväkeen otettavaksi.

Sota alkaa yhä enemmän tunkeutua tavallisten venäläisten elämään. Aiemmin Venäjä oli elänyt eräänlaista kaksoiselämää: sota kosketti suoraan syrjäseutujen köyhiä miehiä, jotka muodostivat suuren osan rintamalle lähetetyistä joukoista. Samaan aikaan muu maa on yrittänyt elää kuin rauhan oloissa.

Räikeimmin tämä näkyi, kun Moskovassa juhlittiin kaupungin 875-vuotispäivää ja Putin ylisti pääkaupunkiin pystytettyä maailmanpyörää. Samaan aikaan Venäjän joukot perääntyivät Harkovan alueella.

Kreml ottaa nyt riskin. Osittainenkin liikekannallepano saattaa alkaa ravistella venäläisiä hereille poliittisesta passiivisuudesta, joka on mahdollistanut Putinin pitkän valtakauden.

Ensimmäisiä merkkejä liikehdinnästä näkyy jo. Oppositioliike Vesna eli Kevät kutsuu kansalaisia osoittamaan Venäjän kaupunkien kaduille mieltään liikekannallepanoa vastaan kello 19 Moskovan aikaa.

Venäjällä ei ole helmi-maaliskuun jälkeen nähty suuria mielenilmauksia sotaa vastaan. Vallanpitäjät tukahduttivat liikehdinnän jyrkillä uusilla laeilla. Virallisen linjan vastaisista lausunnoista voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

Illalla siis nähdään, onko mobilisaatio asia, joka herättää vastarinnan uudelleen.

Varmaa on, että Venäjältä alkaa taas virrata väkeä ulkomaille. Nyt paljon puhutuilla turistiviisumeilla todennäköisesti alkaa EU:n alueelle saapua mobilisaatiota vältteleviä venäläismiehiä.

EU:n lienee syytä harkita, otetaanko heidät vastaan - vai halutaanko heidät Venäjän armeijan riveihin.

Toisaalta on erittäin epävarmaa, miten nopeasti toimet oikeasti vaikuttavat Venäjän sotamenestykseen.

Monet asiantuntijat ovat epäilleet, että mobilisointi ei ole mikään yksinkertainen temppu. Uudet joukot pitää aseistaa, pukea, ruokkia ja kouluttaa. Heistä ei välttämättä ole apua rintamalla vielä kuukausiin.

Joka tapauksessa käsillä on käänne Venäjän sodassa.

