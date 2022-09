Kallis sähkö uhkaa sulkea kasvihuoneet Närpiössä – kunta varautuu jopa 500 työntekijän lomauttamiseen alalta

Kunnissa ollaan huolissaan kohonneista sähkökustannuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisiin.

Näin myös Närpiössä, missä monet ansaitsevat elantonsa paljon energiaa vaativalla kasvihuonealalla.

Närpiön kaupunki on keskustellut vihanneselinkeinon edustajien kanssa siitä, mitä kohonneet kustannukset merkitsevät alalle ja yhteiskunnalle.

Tuottajille on lähetetty kysely tilanteesta.

– Ensimmäinen kysymyksemme on se, aikovatko yritykset lomauttaa ja toinen millä aikavälillä. Haluamme saada paremman käsityksen siitä, kuinka monta henkilöä on uhattuna lomautuksille, millä ajanjaksolla tai kuinka pitkästä ajasta on kyse, toteaa Närpiön kaupungin hallintojohtaja Björn Häggblom Yle Österbottenille.

Häggblom pelkää, että Närpiössä on edessä tänä talvena joukkoirtisanomisten aalto.

– Kaikille on selvää, että kyse on suuresta joukosta Närpiön alueen kasvihuoneissa työskenteleviä henkilöitä. Varmasti yli 500 voidaan lomauttaa, mutta määrä voi olla huomattavasti suurempikin, Häggblom sanoo.

Tilanne on uusi kaupungille, joka on pitkään tottunut erittäin alhaiseen työttömyysasteeseen.

– Työttömyysaste on [Närpiössä] ollut alhaisimpien joukossa paitsi Pohjanmaalla, myös koko maassa. Tilanne on käänteinen tietyn ajan kuluttua, Häggblom sanoo.

Kasvihuoneteollisuuden tilanne huolestuttaa Närpiön kaupungin hallintojohtajaa Björn Häggblomia. Kuva: Juho Teir / Yle

Tukitoimia suunnitellaan

Närpiössä varaudutaan pahimpaan ja pohditaan jo, miten ihmisiä voitaisiin työllistää ja mihin toimenpiteisiin ryhtyä, jos lomautuksia tulee.

Suuren joukon työllistäminen lyhyellä varoitusajalla ei ole helppoa.

– Kaupungin omilla yrityksillä on varmasti mahdollisuuksia työllistää ainakin pieni osa. Mutta yhtäkkiä uuden työn löytäminen näin monelle ihmiselle lyhyessä ajassa ei ole helppoa, Häggblom sanoo.

Tämä on vetoomus, että viranomaiset vahvistavat selvästi resurssejaan Närpiössä. Kyse on monista ihmisistä, jotka tarvitsevat apua. Bhörn Häggblom

Häggblom toivoo, että eri stahot kuten TE-toimisto, ELY-keskus ja Kela olisivat valmiita auttamaan närpiöläisiä työnhaussa.

– Paperien ja lomakkeiden täyttäminen on hyvin byrokraattista, ja tässä on kyse henkilöistä, joilla ei ehkä ole kielitaitoa lomakkeiden ymmärtämiseen. Tukea tarvitaan paljon.

– Tämä on vetoomus, että viranomaiset vahvistavat selvästi resurssejaan Närpiössä. Kyse on monista ihmisistä, jotka tarvitsevat apua.

Kaupungissa on myös keskusteltu aikuisopiston kanssa ruotsin kielen koulutuksen aloittamisesta.

– Närpiön aikuisopisto Yttermarkissa valmistelee kielikurssien pitämistä lyhyellä varoitusajalla. Ongelmana on, että kieltenopettajien löytyminen ei ole helppoa, mutta kaupunki ja aikuisopisto työskentelevät ahkerasti aiheen parissa.

Suuri osa kasvihuoneteollisuuden työvoimasta on ulkomaalaistaustaista.

Närpiössä suuri osa kasvihuoneteollisuuden työvoimasta on ulkomaalaistaustaista. Kuva: Juho Teir / Yle

Vetoomus avun saamiseksi

Taloudellinen tuki kasvihuonealalle voisi Häggblomin mukaan tulla kyseeseen, mutta siitä olisi ensisijaisesti vastuussa valtio.

– Toivomme, että hallitus näkee tämän asian tärkeäksi koko maalle, sillä kotimainen vihannestuotantomme uhkaa pysähtyä kokonaan tänä talvena. Tiedämme, että alueen kansanedustajat ovat asiasta perillä ja työskentelevät asian parissa. Olisi erittäin tärkeää, jos hallitus pystyisi tukemaan alaa jollakin tavalla, Häggblom sanoo.

Häggblom toivoo sähkökriisin jäävän lyhytaikaiseksi, mutta huomauttaa, että se kouraisee väistämättä Närpiötä varsin kovaa.

– Kyseessä on lokakuusta ehkä maaliskuulle asti ulottuva ajanjakso. Kriisi koskee myös pakkaamoja, joilla ei ole mahdollisuutta pitää henkilökuntaa töissä, jos he eivät saa vihanneksia.

– Sitten viljelijät alkavat istuttaa taimia kesäsesonkia varten ja pikkuhiljaa tarvitaan taas työvoimaa, etenkin kun on kasvisten poimimisen aika.

Voisiko kasvihuoneviljelijöiden mahdollista jättää talvikausi väliin ja palata kausiviljelyyn?

– Riippuu siitä, miten tilanne sähkön suhteen kehittyy. Ensin on kuitenkin elettävä tämä syksy ja talvi, ja sitten katsotaan, mikä tilanne on keväällä. Toivottavasti sitten on mahdollista palata normaaliin, Häggblom sanoo.

– Kasvihuoneyritykset ovat vuosien ajan tehneet kovasti töitä löytääkseen itse energiansäästökeinoja ja monin eri tavoin teknologian kehityksen tuella parantaneet mahdollisuuksiaan. Maailmantalous ja energiamarkkinat hallitsevat tätä suurelta osin.

Artikkeli on käännetty Yle Österbottenin toimittaja Juho Teirin artikkelista: Masspermitteringar att vänta i Närpes då växthusen tvingas stänga inför vintern: "Väldigt många som kommer att behöva hjälp"

