Yrittäjä tuli reissusta ja huomasi, että sähköyhtiö oli pannut pillit pussiin – nyt firmaa odottavat kymmenien tuhansien eurojen tappiot

Pyhtäällä Kymenlaaksossa toimiva tapahtumakeskus Aeronautica Arena on liemessä pahemman kerran. Toimitusjohtaja Aapo Korjula kuvailee tunnelmia järkyttyneiksi.

– Perjantaina kun lähdin reissuun ja tulin maanantai-iltana takaisin, niin ei ollut enää sähkönmyyjää jäljellä, Aapo Korjula kertoo.

Kouvolalainen sähkönmyyjä Karhu Voima jätti konkurssihakemuksen maanantaina Kymenlaakson käräjäoikeuteen.

Lue lisää: Karhu Voima on jättänyt konkurssihakemuksen – noin 20 000 asiakasta joutuu etsimään uuden sähkönmyyjän

Aeronautica Arena on yksi Karhu Voiman noin 3 000 yritysasiakkaasta. Kaikkiaan Karhu Voimalla on noin 20 000 asiakasta, joista suurin osa on kuluttaja-asiakkaita. He kaikki joutuvat nyt etsimään uuden sähkönmyyjän.

Pyhtääläinen tapahtuma- ja elämyskeskus Aeronautica Arena on jäänyt pulaan Karhu Voiman konkurssihakemuksen takia. Yrityksen kiinteähintainen sähkösopimus on nyt sanottu irti. Tällä hetkellä ole tiedossa mistä ja millä hinnalla yritys saa sähköä. Yllätyksenä tullut tilanne huolestuttaa yrittäjää. Yrittäjä Aapo Korjulaa kävi tapaamassa Kirsi Lönnblad.

Yrittäjä pakkoraon edessä

Aeronautica Arenan kuluista noin viidesosa on sähkömaksuja. Ne ovat toiseksi suurin kuluerä heti henkilöstökulujen jälkeen. Tapahtumakeskuksessa on esimerkiksi laskuvarjohyppääjien harjoitteluun tarkoitettu tuulitunneli ja sisäsurffausaltaat, jotka nielevät paljon sähköä.

– Emme tiedä, mitä tulemme tulevaisuudessa maksamaan, Atte Korjula sanoo.

Aeronautica Arena oli tehnyt Karhu Voiman kanssa kahden vuoden kiinteähintaisen sopimuksen. Siitä oli vajaa vuosi jäljellä.

Yhtiö on jo aloittanut neuvottelut muiden sähköyhtiöiden kanssa. Korjulan mukaan nyt on huonoin mahdollinen hetki uusia sähkösopimusta, kun hinnat ovat nousemassa.

– Suurin osa yhtiöistä sanoo, että nyt ei tehdä muuta kuin pörssisähkösopimuksia, jotka ovat käytännössä riskittömiä sähkönmyyjille, Atte Korjula sanoo.

Korjula ennakoi, että tulossa on kuukausittain kymmenien tuhansien eurojen tappiot. Yrittäjä on kuitenkin pakkoraon edessä.

– Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin jostain sitä sähköä hankkia. Johonkin sopimukseen tässä on pakko päästä.

Yrittäjän palkka leikkurissa

Aeronautica Arenalla on tällä hetkellä yli kymmenen työntekijää. Sähkösopimuksen uusiminen tuli eteen niin yllättäen, ettei yrittäjä vielä osaa sanoa, mistä aikoo säästää.

– Toki yrittäjän palkka on ensimmäinen, mikä on leikkurilistalla, Atte Korjula sanoo.

Yksi vaihtoehto on nostaa palveluiden hintoja. Yrittäjä kuitenkin pelkää, että hinnankorotus karkottaisi asiakkaita.

– Kyllähän hinta on ensimmäinen arviointikriteeri, että pystyykö tällaista harrastusta ylläpitämään, Atte Korjula sanoo.

Lue lisää: Lapun luukulle lyöneen tuulitunnelin ovet avattiin uudelleen Pyhtäällä: ''Tämä on hiomaton timantti''

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 23.9.2022 kello 23.00 asti.