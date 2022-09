Tero Saarinen suunnitteli Korean kansalliselle tanssiryhmälle teoksen, joka sai tanssijat ensin shokkiin – nyt se nähdään viimein Suomessa

Koreografi Tero Saarinen sai erikoisen tehtävän lähes kymmenen vuotta sitten. Etelä- Korean kansallinen tanssiryhmä kutsui suomalaiskoreografin tekemään sille tanssiteoksen. Saarinen oli ensimmäinen länsimainen tanssin tekijä, joka pääsi tekemään töitä ryhmän kanssa. Hänen jälkeensä on tullut muitakin. Saarista ryhmälle ehdotti Soulin kansainvälisen tanssifestivaalin taiteellinen johtaja Jongho Lee, joka tunsi suomalaistekijän. Korean kansallinen tanssiryhmä halusi laajentaa ohjelmistoaan nykytanssiin.

– Lee sanoi, että Saarisen uskomukset ja ajattelu ovat hyvin lähellä sitä, mitä Korean kansallinen tanssiryhmä edustaa, kansallisen tanssiryhmän taiteellinen johtaja Inyoung Sohn kertoo haastattelussa Helsingissä.

Saarinen heitettiin suoraan syvään päätyyn. Korean kansallisen tanssiryhmän ydinosaamisella ei ole mitään tekemistä länsimaisen nykytanssin kanssa. Tuhansia vuosia vanhaan tanssiperinteeseen pohjautuva liikekieli kumpuaa samanistisista rituaaleista. Kansallisen tanssiryhmän tanssijat opiskelevat vain perinteisiä tansseja ja tekniikoita pienestä pitäen, ja yksiä ja samoja teoksia voidaan esittää kymmeniä vuosia. Se jättää pysyvän jäljen tanssijaan.

– Luovuus on kukassa lännessä, ja tanssitunneilla opetetaan yhä uusia ja uusia asioita. Perinteisessä korealaisessa tanssissa voidaan opetella yksi teos, jota harjoitellaan kymmeniä vuosia. Liike on hidasta ja se lähtee hengityksestä. Menetelmä tuottaa erilaista liikkeen laatua kuin nykytanssi, Sohn sanoo.

Hän muistuttaa, ettei vastaavaa liikkeen laatua voi syntyä länsimaissa. Sohn palaa aiheeseen yhä uudelleen haastattelussa.

– Liikkeen laatu on niin erityinen ryhmässäni, ettei kukaan länsimaalainen tanssin tekijä osaa odottaa sitä. Saarinen on sen suhteen kuin oppilas. Me esitämme sitä, mitä hän haluaa nähdä, Sohn toteaa.

Korean kansallisen tanssiryhmän taiteellinen johtaja Inyoung Sohn. Hänet kuvattiin Tanssin talossa syyskuussa 2022. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

"Tanssijat olivat aluksi shokissa"

Korean kansallisella tanssiryhmällä on samankaltainen tarkoitus kuin länsimaiden balettitaloilla: vaalia perinteitä. Länsimaissa perinne on vain tuhansia vuosia lyhyempi.

Saarisen kiinnitys vierailevaksi koreografiksi oli ryhmälle melkoinen muutos.

– En ollut itse silloin talossa, mutta kuulin jälkeenpäin, että tanssijat olivat shokissa, koska kyse oli ensimmäisestä länsimaisesta koreografista, joka tuli tekemään ryhmälle uutta teosta, Sohn sanoo hymyillen.

Aluksi hommasta ei meinannut hänen mukaansa tulla mitään.

– Tanssijani eivät pystyneet ehkä ensin ottamaan vastaan sitä, mitä Saarinen heiltä halusi, Sohn sanoo.

Saarisen riskinotto kannatti. Yhteistyöstä syntyi tanssiteos VORTEX, joka on jäänyt Korean kansallisen tanssiryhmän ohjelmistoon. Sohn on järjestyksessä ryhmän kolmas taiteellinen johtaja, joka on nostanut teoksen uudelleen esiin.

Saarisen ensikohtaaminen kansallisen tanssiryhmän kanssa oli erityinen.

– Mitenkään kultaamatta muistoja, ensimmäinen tapaaminen oli aika erityinen ja harvinaislaatuinen. En tiennyt paljoakaan korealaisesta tanssiperinteestä, Saarinen sanoo.

Hän viittaa myös rooliinsa ensimmäisenä länsimaisena koreografina ryhmän edessä.

– Jo ilmapiirissä oli tietty tiheys ja keskittyminen. Heillä on pitkä perinne liikkeestä ja liikkeen merkityksestä. Ja siitä, mitä sillä voidaan ilmaista. Se tuli läpi tanssijoiden kehosta.

Saarinen puhuu “kättelystä” uuden ja vanhan perinteen välillä. Hän yritti ymmärtää ensimmäisten viikkojen aikana tanssijoiden tapaa liikkua.

– Siinä pitää olla molemmin puolin aito, oikea kiinnostus sitä kulttuuria ja perinteitä kohtaan, jota molemmat osapuolet edustavat. Se on yhteisen matkan tekemistä, Saarinen sanoo.

Tero Saarinen oli ensimmäinen länsimainen koreografi, joka pääsi tekemään teoksen Korean kansalliselle tanssiryhmälle. Saarinen kuvattiin Tanssin talossa syyskuussa 2022. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

