Herätys: Moni pelkää yhä koronaa | Kuljetusalalla suuri kalustopula | Äärioikeistolainen puolue kärkkyy vaalivoittoa Italiassa

Varovaisuudessa on kyse lasten ja koko perheen terveydestä, turvallisuudesta ja tulevaisuudesta, Anna Väisälä sanoo.

Väisälän perhe otti lapsensa pois päiväkodista koronapelon takia

Nummelassa asuva Väisälän perhe viettää aika lähes kokonaan perheen kesken, ja ulkopuoliset kontaktit isovanhempia lukuun ottamatta on karsittu minimiin: vain muutamia tuttavia tavataan ulkoa. He toimivat näin siksi, koska koronavirus huolettaa heitä edelleen paljon. Ylen yleisöltä keräämien tietojen mukaan korona rajoittaa elämää rajustikin, ja moni on tehnyt suuria ratkaisuja: eristänyt itseään muista ihmisistä, lopettanut harrastukset ja ihmisjoukoissa turhan olemisen.

Kuorma-autoa saa odottaa liki vuoden, perävaunua vielä pidempään

Kuljetusala kärsii poikkeuksellisesta kalustopulasta – kuorma-autoa saa odottaa liki vuoden, perävaunun saattaa saada vasta 2024. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Kuljetusala kärsii poikkeuksellisesta kalustopulasta. Laukaalainen Kuljetusliike Taipale on tilannut tänä vuonna 14 kuorma-autoa, mutta ei ole saanut niistä vielä ainuttakaan. Kuormakoreja yrityksen tekninen johtaja Riku Vainio ei edes uskaltanut tilata, koska toimitus olisi mennyt vuodelle 2024. Ala on huolissaan, riittääkö kalusto ensi talvena yhteiskunnalle välttämättömiin energiakuljetuksiin.

Analyysi: Italiassa valtaa kärkkyy ensimmäinen äärioikeistojohtaja sitten fasistidiktaattori Mussolinin

Giorgia Meloni lavalla yleisön edessä Italian Mestressä syyskuussa 2022. Kuva: Andrea Merola / EPA

Italiassa järjestetään tämän viikon sunnuntaina parlamenttivaalit. Äärioikeistolainen Italian veljet -puolue olisi tuoreimpien mielipidemittausten mukaan voittamassa vaalit. Vanhempiin italialaisiin vetoava konservatiivinen Italian veljien johtaja Giorgia Meloni on sanonut, että fasisminostalgialle ei ole puolueessa sijaa. Mutta puolueessa on edustajia, jotka ovat avoimesti glorifioineet diktaattori Benito Mussolinin aikaa, kirjoittaa Ylen Rooman-toimittaja Jenna Vehviläinen.

Aurinkoista luvassa

Kuva: Yle

Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Aurinkoisinta on lännessä ja etelässä. Yö on maan etelä- ja keskiosassa melko kylmä ja hallaa esiintyy laajalti.

