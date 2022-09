Itärajalla asuva äiti pelkää lastensa joutuvan sotaan – tutkija varoittaa Suomessa asuvia kaksoiskansalaisia matkustamasta Venäjälle

Julia Moiseevan ilmeestä kantautuu huoli. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tänään julistanut osittaisen liikekannallepanon. Pahimmillaan se voisi tarkoittaa, että hänen pojalleen tulisi lähtö sotaan.

– Poikani opiskelee Suomessa ammattikoulussa. Jos he menevät Venäjälle, joutuvat he armeijaan ja sotaan Ukrainaan, uskoo Moiseeva.

Julia Moiseeva itse on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Hän on asunut jo usean vuoden ajan Suomessa, kaakkoisrajan tuntumassa Miehikkälässä.

Myös Moisevan täysi-ikäisillä pojilla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuudet.

Julia Moiseeva työskentelee vapaaehtoiskeskuksessa, jossa on viime aikoina autettu Ukrainan pakolaisia.

– Miehikkälässä ja Virojoella asuu paljon ukrainalaisia perheitä. Haluan auttaa heitä. Ymmärrän, että on sota, mutta en ymmärrä politiikkaa. Sen ymmärrän, että apua tarvitaan, kertoo Julia Moiseeva.

Suomessa asuu tällä hetkellä reilut 35 000 ihmistä, joilla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Suomessa asuvia ei oltaisi kutsumassa palvelukseen.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun mukaan osittainen liikekannallepano merkitsee 300 000 reserviläisen kutsumista palvelukseen. Hänen mukaansa liikekannallepano koskee vain niitä, joilla on aiempaa sotilaallista kokemusta. Opiskelijoita tai alokkaita se ei koske.

Ei vaikutuksia kaksoiskansalaisten liikkumiseen

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty kertoo, että Venäjän julistama osittainen liikekannallepano ei ainakaan tällä hetkellä vaikuta mitenkään Suomessa asuvien kaksoiskansalaisten liikkumiseen Suomen ja Venäjän välillä.

– Jos peilataan tätä tilannetta Ukrainaan, niin Ukraina esti 18–60-vuotiaiden miesten maasta poistumisen. Jos kaksoiskansalainen menee Venäjälle, on mahdollista, että Venäjän viranomaiset toimivat samalla tavalla, mutta tämä on spekulointia, kertoo Pitkäniitty.

Rajavartiolaitoksen mukaan liikenne rajanylityspaikoilla on tänään jatkunut entiseen malliin. Kuva Vaalimaalta syyskuussa 2022. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Pitkäniityn mukaan Suomen Rajavartiolaitoksella ei ole tietoa, että Venäjän viranomaiset olisivat tehneet mitään linjausta rajaliikenteeseen.

Venäjän julistama osittainen liikekannallepano ei tullut Rajavartiolaitokselle yllätyksenä. Pitkäniityn mukaan se on ollut yhtenä skenaariona jo viime talvesta lähtien.

Mahdollisuus päätyä rintamalle

Venäjän julistamalla osittaisella liikekannallepanolla voi olla isokin merkitys Suomessa asuville Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisille. Venäjän lainsäädännön näkökulmasta Suomen kansalaisuudella ei ole vaikutusta siihen, joutuuko mies Venäjän armeijaan tai ei.

– Venäjän kannalta on täysin yhdentekevää, onko miehellä toinen kansalaisuus. Heihin suhtaudutaan kuin Venäjän kansalaisiin, jos he ovat kirjoilla Venäjällä, kertoo Helsingin yliopiston alaisen Aleksanteri instituutin oikeustieteen professori Marianne Muravyeva.

Muravyevan mukaan Suomessa saattaa olla miehiä, jotka ovat samaan aikaan kirjoilla sekä Venäjällä että Suomessa, vaikka ovat asuneet Suomessa pitkäänkin. Siksi olennaisempaa on se, onko mies vielä kirjoilla Venäjällä.

– Heillä on todellinen mahdollisuus joutua mobilisoitaviksi, jos he ovat Venäjällä, Muravyeva sanoo.

Muravyeva kehottaa kaikkia miehiä, joilla on kaksoiskansalaisuus ja jotka ovat yhä rekisteröityneitä Venäjälle, välttämään matkustamista maahan. Tämä johtuu siitä, että asevelvollisuuslistat laaditaan Venäjällä niistä miehistä, jotka ovat rekisteröityneet Venäjälle.

– Heillä on todellinen mahdollisuus joutua mobilisoiduksi, jos he menevät Venäjälle. Sen sijaan sellaisilla miehillä, jotka ovat siirtäneet kirjansa Suomeen, eivätkä ole enää rekisteröityneitä Venäjälle, on vain pieni mahdollisuus joutua mobilisoiduksi, Tosin Venäjällä kaikki on mahdollista, Muravyeva sanoo.

Raja tarkassa valvonnassa

Mikäli Venäjällä tapahtuu laajamittaisempi liikekannallepano, se voi heijastua myös siten, että Venäjällä asuvat miehet yrittävät vältellä myös asevelvollisuutta. Tämä voi Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniityn mukaan aiheuttaa painetta Suomen rajalle.

– Seuraamme tällä hetkellä erittäin tarkasti rajaliikennettämme itärajalla, mutta myös Helsinki-Vantaan lentokentällä, jotta tiedämme, keitä siellä kulkee, millä asioilla ja miksi he ovat saapumassa Suomeen.

Suomen ja Venäjän välinen raja kulkee täsmälleen rajapaalujen keskeltä. Kuva Lappeenrannasta syksyllä 2021. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Eversti Matti Pitkäniitty muistuttaa, että liikekannallepano ei ainakaan tällä hetkellä näy Suomen rajaliikenteessä.

– Kansalaiset voivat olla ihan rauhallisin mielin tällä hetkellä. Me olemme valveilla ja tilanne on vakaa, sanoo Pitkäniitty.

Kuuntele 2 minuutin haastattelussa, mitä Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty kertoo itärajan tilanteesta juuri nyt. Tanja Kröger haastattelee.