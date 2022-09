Maakuntien raviradoille uusia isopalkintoisia ravipäiviä – Mikkelin raviradan toimitusjohtaja: "Tämä on meille loistojuttu"

Uudentyyppinen maanantaiprofiili korvaa nykyiset Magic Monday-ravit, joita on ajettu illan aikana vuorotahtiin kahdella raviradalla.

Jatkossa maanantairavit ajetaan vuoroviikoin pääosin viidellä maakuntaradalla. Niissä palkintopotit ovat selvästi tavanomaisia arki-illan raveja paremmat.

– Tämä on meille loistojuttu. Käytännössä saamme vuositasolla sata tuhatta euroa lisää palkintorahaa raveihimme, Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen sanoo.

Mikkelissä on toivottu hiljattain tehdyn rataremontin jälkeen lisää ravipäiviä. Niiden määrä on sama kuin tänä vuonna eli 17. Maanantain raveista Mikkeli saa kuitenkin isoimman määrän.

– Tämä on kädenojennus keskisen Suomen radoilta, joiden alueella on paljon hevosia, mutta on tämä palkinto myös Mikkelille. Täällä on hyvät olosuhteet, uusi valaistus ja alueella on paljon hevosia ja hyviä valmentajia.

Tiainen uskoo aiempaa suuremman palkintosumman tuovan Mikkeliin uusia hevosia.

– Tänne kannattaa jatkossa tuoda enemmän hevosia muualta Suomesta ja Euroopastakin, Tiainen hehkuttaa.

Mikkelin osuus ravipäivistä hieman kasvaa, sillä niiden määrä vähenee Suomessa reilulla kymmenellä.

Ravien rahoitus tulee veikkausvoittovaroista, ja sovittu summa on noin 40 miljoonaa euroa. Lopullisesta rahanjaosta päätetään syksyn kuluessa.

