Maahanmuuttajapuolue Nyans on saamassa ainakin yhden paikan ruotsalaiseen kunnanvaltuustoon – hajottaako vai yhdistääkö puolue Ruotsia?

Ruotsissa kolme vuotta siten perustettu, erityisesti maahanmuuttajia edustava Nyans-puolue on saamassa yhden paikan Landskronan kunnanvaltuustoon, kertoo Ruotsin yleisradio SVT (siirryt toiseen palveluun).

Nyans ilmoittaa olevansa erityisesti Ruotsin maahanmuuttajaväestön edustaja ja "lähiöiden ääni". Puolue vaatii lisää edullisia vuokra-asuntoja ja vastustaa segregaatiota, eli väestöryhmien eristäytymistä toisistaan.

Käytännössä se on pitänyt eniten esillä muslimiväestön asioita.

Puolue vaatii, että muslimit saisivat samanlaiset vähemmistöoikeudet (siirryt toiseen palveluun) kuin esimerkiksi saamelaisilla ja juutalaisilla Ruotsissa on. Lisäksi puolue haluaa, että vihamielisyys muslimeja, juutalaisia ja afrikkalaistaustaisia kohtaan kirjattaisiin rikoslakiin.

Paikallispolitiikassa korostuu Nyansin painottuminen muslimiväestöön. Puolue vastustaa musliminaisten huivikieltoa ja esittää naisille erillisiä uimavuoroja kunnallisiin uimahalleihin. Nyans haluaa kieltää profeetta Muhammedista tehtävät piirrokset. Profeetan pilkkaamisesta puolue haluaa tehdä viharikoksen.

Nyansin mukaan perheiden on saatava kasvattaa lapsensa omien periaatteidensa mukaan, eikä viranomaisilla saisi olla oikeutta ottaa lapsia huostaan ilman vanhempien suostumusta.

Puoluejohtaja joutunut koville

Nyansin perusti vuonna 2019 sen puheenjohtajana nykyään toimiva Mikail Yüksel. Hän on joutunut selittelemään sekä omia että monien ehdokkaidensa tekemisiä.

Nyansin puheenjohtaja Mikail Yüksel. Kuva: Pelle T. Nilsson / SPA

Yüksel oli aiemmin näkyvä hahmo aiemmin Ruotsin keskustapuolueessa. Hän joutui kuitenkin eroamaan, kun Ruotsissa levisi tieto, että hän olisi ollut aktiivinen turkkilaisessa äärioikeistoryhmä Harmaissa susissa ja ollut perustamassa Ruotsiin sen osastoa. Yüksel on kiistänyt tiedon.

Paljon huomiota on saanut Tukholmassa ehdokkaana ollut entinen imaami, joka on saanut kolmen vuoden vankeustuomion talousrikoksesta. Yükselin mukaan häntä on kohdeltu väärin ja hän on arvostettu henkilö kotiseudullaan. Eräät muutkin ehdokkaat ovat nostattaneet kohua lausunnoillaan.

Ruotsin entinen oikeusministeri Morgan Johansson on sanonut Nyansin vaarantavan Ruotsin yhteiskunnan lyödessään kiilaa muslimien ja valtaväestön väliin. Vastauksessaan Expressen-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) Yüksel vakuutti puolueen haluavan kaikkien ruotsalaisten voivan elää rinta rinnan. Samalla hän tosin syytti Ruotsin olevan muuttumassa "fasistivaltioksi" muslimeihin kohdistuvan "vainon" takia.