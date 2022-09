Kuljetusala kärsii poikkeuksellisesta kalustopulasta – kuorma-autoa saa odottaa liki vuoden, perävaunun saattaa saada vasta 2024

Kuljetusliike Taipaleen terminaalin piha on arkiaamuna lähes tyhjä. Yrityksellä on 120 autoa, mutta ne ovat lähes kaikki kuljettamassa tavaraa, pääosin ruokaa ja rakennustarvikkeita, kauppoihin eri puolella keskistä Suomea.

Riku Vainion isoisä perusti yrityksen yli 70 vuotta sitten. Koskaan ennen kalustopula ei ole ollut yhtä vakava kuin nyt. Tekninen johtaja Vainio on tilannut tänä vuonna 14 uutta autoa, mutta yksikään ei ole vielä tullut.

– Tilasin viimeisimmät autoista huhtikuussa. Niiden toimitusajaksi tulee reilut 10 kuukautta, mutta se voi venyä pidemmäksikin. Toimitusajat ovat meille kohtuuttomat. Uusia töitä ei voida ottaa vastaan, sanoo Vainio.

Kuljetusliike Taipaleen tekninen johtaja Riku Vainio sanoo, että huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet uusien autojen pitkien toimitusaikojen vuoksi keskimäärin 15 prosenttia. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Edes käytettyjen autojen ostaminen ei ole vaihtoehto, koska niitä ei markkinoilla ole.

Vainio on talven kynnyksellä huolissaan Suomen huoltovarmuudesta.

– Kaluston rikkoutuminen ja pitkät korjausajat saattavat aiheuttaa myöhästymisiä kuljetusketjussa. Energiahuollon osalta asia on vakava.

Kuljetusalan etujärjestö SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala jakaa huolen.

– Keväällä nykyaikaisissa dieselautoissa käytettävä Ad Blue -aine loppui, osin hamstrauksen vuoksi. Kuljetuksia pysähtyi, eikä tavaraa saatu toimitettua. Tilanne oli hetkellinen, mutta se oli vakava varoitus.

Kuljettajat lähtevät, kun ei ole kalustoa

Ylöjärveläinen Ylijoki Metsäenergia ajaa haketta muun muassa lämpölaitoksiin. Kalustossa on vajausta, sillä neljää perävaunua on odotettu noin vuosi.

Kehitysjohtaja Jarmo Ylijoki sanoo, että kuljetuksissa on jo nyt kova paine, eikä talvi ole vielä edes alkanut.

– Jos kalustoa ei saada lisää, laitokset voivat jossain vaiheessa haukata tyhjää, sanoo Ylijoki.

Usein kuorma-autot tulevat valmistajilta ns. alustoina, jonka jälkeen päällirakenteiden teko vie vielä 1–2 kuukautta. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Pitkänä odotusaikana yritys on joutunut tekemään vanhaan kalustoon kalliita muutostöitä ja palkkaamaan alihankkijoita.

– Samaan aikaan meiltä on irtisanoutunut kuljettajia, koska heille ei puuttuvan kaluston vuoksi ole töitä.

Yrityksellä on hakeautojen lisäksi hakkureita, joilla tehdään metsässä haketta. Niiden saatavuus on vieläkin heikompi. Uutta hakkuria voi joutua odottamaan jopa kaksi vuotta.

Kuormakoritoimitus vasta vuonna 2024

Kuljetusliike Taipaleen omistajaperheeseen kuuluvan Vainion pitää uusia noin 20 autoa vuodessa, muuten kalusto vanhenee liikaa. Yhteen autoon voi vuodessa tulla yli 200 000 kilometriä.

Kun kaluston uusimisväli venyy, kustannukset nousevat. Vainio on laskenut, että huolto- ja korjauskulut ovat kasvaneet 15 prosenttia edellisvuosiin verrattuna.

– Kuljetusten hoitamiseksi olemme joutuneet tekemään kalliita remontteja, joita ei normaalisti tehdä. Välillä myös varaosien saatavuus on ollut niin heikkoa, että on jouduttu turvautumaan purkaamoiden osiin, sanoo Vainio.

Jos Vainio saa uusia autoja ensi vuonna vaikkapa maaliskuun lopulla, liikenteeseen ne saadaan aikaisintaan toukokuussa. Tehtaalta tulee vain auton alusta, jonka jälkeen siihen tehdään päällirakenteet sen mukaan, mitä autolla on tarkoitus kuljettaa.

Kuorma-auto, johon on rakennettu puuauton päällirakenteet. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Vainio on pyytänyt vastikään tarjousta myös elintarvikekuljetukseen soveltuvista kuormakoreista, mutta niitä hän ei uskaltanut tilata.

– Toimitusaika olisi ollut alkuvuodesta 2024. Ei sellaiseen voitu sitoutua, koska ei tiedetä, minkä verran ne tulisivat lopulta maksamaan ja onko niille olemassa enää töitä.

Autoista puuttuu keskuslukitus, radio ja peilin säädöt

Kuljetuskaluston toimitusajat alkoivat pidentyä keväällä 2020, kun koronapandemia alkoi. Esimerkiksi kuorma-autovalmistaja Scanialla toimitusajat olivat pahimmillaan reilusti yli vuoden, tällä hetkellä toimitusajat ovat 6-10 kuukautta. Sekin on kaksin- tai kolminkertainen verrattuna aiemmin totuttuun. Toimitusajoissa on tällä hetkellä valmistajakohtaisia eroja.

Kuorma-automyyjä Vesa Katalkin sanoo, että ongelmat johtuvat komponenttipulasta. (siirryt toiseen palveluun) Vielä tälläkin hetkellä liikkeen pihaan saattaa tulla uusia autoja, joista puuttuu radio tai keskuslukitus ei toimi.

– Apukuskin puolelta saattaa puuttua ohjainboksi, jonka vuoksi oven lukitus, sähköikkuna ja peilin säädöt eivät toimi, kertoo Katalkin.

Esimerkiksi viime talvena automerkin korjaamolla tehtiin pinta-asennuksina peileihin lämmityksiä.

Katalkinin mukaan tilanne on ikävä, mutta se on helpottumassa. Silti hän epäilee, että vielä ensi keväänäkään ei päästä entisiin parin – kolmen kuukauden toimitusaikoihin.

Tilanne vaikuttaa väistämättä myyntiin.

– Myynti on pudonnut noin 20 prosenttia, mutta peruutuksia tulee onneksi yllättävän vähän. Toisaalta joitain alustoja menisi kaupaksi heti, jos toimitus olisi nopea, sanoo Katalkin.

Jyväskyläläinen kuljetusyrittäjä Ahti Hautala sanoo, että kuljetusyrittäjät joutuvat tekemään tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä täysin sumussa.

Kuljetusyrittäjä Ahti Hautala osti nykyisen autonsa 12 viikon toimitusajalla. Uutta autoa hän joutuu odottamaan vuoden. Kuva: Jaana Polamo / Yle

– Sopimukset alalla ovat varsin lyhyitä. Uutta autoa joutuu odottamaan vuoden, emmekä me tiedä, miten meillä on ajoja silloin.

Hautalalla on itsellään elintarvikekuljetuksiin käytettävä yhdistelmä, jota hän myös ajaa yhtenä kuljettajista. Hän vaihtaa autoa 3-5 vuoden välein, mutta nykyisellä autolla hän joutuu ajamaan yli viisi vuotta.

– Tilasin tammikuussa uuden auton. Tähän tietoon vetoauton toimitus on joulukuussa ja päällirakenteiden tammikuussa, mutta pelkään, ettei aikataulu pidä.

Kylmäkoneita ilman piirikortteja

Ekeri valmistaa perävaunuja sekä kuorma-auton alustan päälle nostettavia kuormakoreja, joissa kuljetetaan kappaletavaraa. Yrityksen pihassa Pedersöressä seisoo kolme päällisin puolin valmista perävaunua. Ne odottavat vielä kylmäkoneita, sanoo hallituksen puheenjohtaja Mikael Eklund.

– Välillä olemme saaneet kylmäkoneita, jotka eivät ole toimintakuntoisia, koska niistä puuttuvat piirikortit.

Osasta uusia autoja puuttuu varusteita komponenttipulan vuoksi. Radio on yksi tyypillinen puute kuorma-autoissa. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Komponenttien saatavuusvaikeuksien lisäksi pulaa on akseleista, alumiinivanteista ja renkaista. Yrityksessä seurataan tarkasti Scanian ja Volvon toimitusten etenemistä, koska tavoitteena on, ettei kuorma-auton alusta ole Ekerillä kolmea viikkoa pidempään, koska pihassa seisovassa kalustossa on paljon kiinni rahaa.

– Ongelmaa tuo myös se, etteivät autojenkaan toimitusajat tahdo pitää, sanoo Eklund.

Tällä hetkellä uusien perävaunujen toimitusaika on noin vuosi – tosin myyntiä ei ole avattu sen pidemmälle.

– Hinta ja toimitusaika ovat kaupan kaksi peruselementtiä. Kun hinnat nousevat ja raaka-aineista on pulaa, tilanne on kokonaisuutena hankala.

Tähän saakka on yritys on myynyt kalustoa kiinteällä hinnalla eli ostaja on kaupantekohetkellä voinut luottaa siihen, että hinta ei nouse. Siitä on seurannut, että myyjä on tehnyt enemmän tai vähemmän tappiota.

Tilanteessa kuitenkin auttaa, että kysyntä on kova, sillä esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ei ole käytettyjä perävaunuja myynnissä.

– Kunnon lama korjaa tilanteen. Kun suhdanne heikkenee, hinta rauhoittuu ja saatavuus paranee, sanoo Eklund.

Epävarmuutta silti riittää.

– Jos tietäisin, kauanko tämä tilanne kestää, minun ei tarvitsisi myydä perävaunuja.

Ensirekisteröinnit pudonneet

Kuljetusalalla on tulevaisuudessa lukuisia uhkakuvia. Riku Vainiota huolettaa, onko kuljetusalalla enää muutaman vuoden päästä riittävästi ammattilaisia.

Osa yrittäjistä joutuu käyttämään investointirahaa vanhan auton kunnostamiseen. Kun auto sitten tulee elinkaarensa päähän, se pitäisi myydä tappiolla, sanoo Vainio.

Kaluston uusiutuminen on ollut SKALin Kujalan mukaan alan ongelma jo pitkään, eikä se nyt ainakaan helpotu.

Kuorma-autojen ensirekisteröintien lasku sai alkunsa vuoden 2008 finanssikriisistä. Kuva: Jaana Polamo / Yle

– Kuorma-autoja ensirekisteröitiin vielä vuonna 2008 noin 5500, mutta finanssikriisi pudotti määrää noin 2000 ajoneuvolla, eikä määrä ole niistä lukemista kasvanut, sanoo Kujala.

Autoalan tiedotuskeskuken mukaan kuorma-autojen ensirekisteröinnit putosivat elokuussa vuoden takaisesta noin 18 prosenttia. (siirryt toiseen palveluun)

Alan kannattavuus on ollut heikkoa jo pitkään.

Tilanne on heikentynyt edelleen dieselin ennätyskorkean hinnan vuoksi. (siirryt toiseen palveluun)

– Myös uuden kaluston hinta on noussut jopa 25 prosenttia, sanoo Kujala.

