Analyysi: Näin helposti 20 euron pistorasian saa syttymään ja sammumaan pörssisähkön tahdissa

Tänä vuonna sähkö on huippukallista – ja lisäksi sen hinta vaihtelee voimakkaasti tunnista toiseen.

Suomalaisia patistetaankin nyt siirtämään sähkönkulutusta tunteihin, jolloin kysyntä on vähäistä – ja sähkö siksi halpaa.

Jos käytät pörssisähköä, se on tapa säästää rahaa. Kuten alla oleva graafi kertoo, toissaviikolla halvimman kilowattitunnin saattoi ostaa aamuyön tunteina keskimäärin reilusti alle kymmenellä sentillä.

Kulutushuipuissa kilowattitunnin hinta oli lähes nelinkertainen.

Kantaverkkoa hallinnoivan Fingridin yksikönjohtaja Jonne Jäppisen mukaan kotitalouksien joustot voisivat vaikuttaa sähkön hintapiikkeihin merkittävästi.

Siksi muidenkin kuin pörssisähkön käyttäjien kannattaisi ajoittaa kulutustaan hiljaisiin hetkiin. Näin he auttaisivat pörssisähkön käyttäjiä – ja koko sähköjärjestelmää.

Mutta harva meistä haluaa vahtia pörssisähkön hintaa tunnista toiseen.

Tarvitaan siis automaatiota

Ensimmäiset ratkaisut hinnan perusteella tapahtuvaan sähkönkulutuksen optimointiin esiteltiin reilusti yli kymmenen vuotta sitten. Tänään tarjolla on Trim Energyn ja Optiwatin lisäksi pörssisähkön hinnan mukaan säätyviä lämpöpumppuja, aurinkojärjestelmiä, termostaatteja, sähköautojen latureita…

Teknisesti lahjakkaimmat koodaavat tai kokoavat itse automaatiojärjestelmänsä käyttäen esimerkiksi Raspberry Pi -minitietokoneita sekä ilmaisia Fissio.fi- tai Home Assistant -ohjelmistoja. Vapaasti käytettäviä tuntisähkö-skriptejä löytyy myös softakehittäjien github-verkkopalvelusta.

Suurelle yleisölle kaikki tämä on kuitenkin vierasta.

Minä tutustuin aiheeseen askartelemalla yksinkertaisen järjestelmän, joka sytyttää ja sammuttaa pöytälampun pörssisähkön hinnan mukaan.

IFTTT-yhteensopivuudesta on yleensä merkintä wifi-pistorasian myyntipakkauksessa tai verkkosivuilla. Kuva: Juha-Matti Mäntylä / Yle

Pörssisähköä seuraava pistorasia tee-se-itse-hengessä Välineet: 1 älypistorasia ja 3 kännykkäsovellusta Osta wifi-verkossa toimiva älypistorasia. Voit löytää sellaisen alle 20 eurolla, mutta varmista, että laite tukee IFTTT-sovellusta. Asenna pistorasiaa ohjaava kännykkäsovellus android-puhelimeen. Lataa toinen sovellus, joka kertoo Nord Pool -sähköpörssin hinnat. (Esim. Tuntihinta tai Spot.ti) Määritä sovellukseen hälytykset halvan hinnan ja kalliin hinnan merkeiksi. Lataa kolmas sovellus, IFTTT. Sovelluksella voi ilman koodausosaamista automatisoida erilaisia älylaitteiden prosesseja. Nimi on lyhenne sanoista If This Then That. Opeta IFTTT-sovellus komentamaan pistorasiasovellusta, jotta se sulkee virrat silloin, kun tuntihintasovellus lähettää push-viestin kännykän ruudulle kalliin sähkön hinnan merkiksi. Vastaavasti, opeta IFTTT-sovellus komentamaan virrat takaisin, kun halvan hinnan ilmoitus tulee. Valmista.

Idea ei suinkaan ole ainutlaatuinen. Esimerkiksi brittiläinen sähköyhtiö Octopus Energy ja tanskalainen teknologiayhtiö True Energy tarjoavat jo omille asiakkailleen IFTTT-ohjausta. Oma purkkaviritykseni on karkea ja epävarma jo siitäkin syystä, että Spot.fi- tai Tuntihinta-sovelluksia ei ole kehitetty tämä käyttötarkoitus mielessä.

Älä siis jätä sen varaan talon lämmitystä tai muita kriittisiä toimintoja.

Pöytälamppu kuitenkin syttyy ja sammuu sähköpörssin hintojen tahdissa.

Viime päivät olenkin miettinyt seuraavaa. Jos kotitalouksien sähkönkulutuksen jousto helpottaisi asiantuntijoiden mukaan energiakriisiä, ja sen periaate on näin yksinkertainen – miksi sähkönkulutuksemme ei ole nykyistä älykkäämpää?

Tuntisähkön käyttäjiä on ollut vähän

Yksi keskeinen syy sähkönkulutuksen joustamattomuudelle on se, että sähkö on ollut halpaa – ja useimmilla suomalaisilla on ollut määräaikainen kiinteähintainen sähköliittymä. Suomalaisilta on siis puuttunut kannustin siirtää sähkönkulutusta hiljaisiin tunteihin.

Nyt sähkön hinta on korkealla ja yhä useampi kotitalous putoaa tuntisähkön varaan. On helppo uskoa, että kulutusjousto alkaa kiinnostaa.

Jatkossa suomalaisille voitaisiin tarjota muitakin kannustimia sähkönkulutuksen ajoittamiseen. Esimerkiksi sähköyhtiö Väre Energialla on "kiinteähintainen" sähkösopimus, jonka hintaan voi vaikuttaa keskittämällä kulutusta halpoihin tunteihin.

Kotitalouksille voitaisiin myös maksaa korvaus joustavuudesta.

UPM:n kaltaiset suuret teollisuusyritykset saavat tällä hetkellä rahaa siitä, jos ne pienentävät tuotantoaan kulutuspiikkien aikana. Jos joku kokoaisi yksittäisistä kotitalouksista ison joukon, ne voisivat tulevaisuudessa osallistua teollisuuslaitosten tapaan näille reservimarkkinoille.

Suomalainen startup-yhtiö Kapacity.io toteuttaa jo samaa ajatusta suuremmissa kiinteistöissä (siirryt toiseen palveluun).

Fingridin Jäppinen toivottaa kotitaloudet tervetulleiksi näille joustomarkkinoille.

Sähkön kulutushuipussa kotitalouksien osuus on lähes 30 prosenttia. Ajoituksella voidaan vaikuttaa omaan sähkölaskuun ja koko sähkömarkkinaan, kertoo Fingridin Jonne Jäppinen. "Mutta ei siinä ole järkeä, että ihmiset käyvät käsin niitä termostaatteja kääntelemässä."

