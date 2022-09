Aktivisti Irina Vesikko osoittaa tälläkin hetkellä mieltään Venäjän suurlähetystön edessä ja toivoo, että sotaan joutumista pakenevia autetaan

Irina Vesikko pitää huvittavana että Venäjä yrittää viedä sotaan ihmisiä, jotka eivät edes ymmärrä, minkä vuoksi he menisivät taistelemaan.

Suomen venäjänkielisten demokraattisen yhteisön puheenjohtaja Irina Vesikko on sitä mieltä, että sotaan joutumista pakenevia venäläisiä pitää olla valmiina auttamaan.

– Osittain shokki, osittain tämä oli odotettavissakin. Tähän koko tarina oli jo menossa.

Näin kommentoi Suomen venäjänkielisten demokraattisen yhteisön puheenjohtaja Irina Vesikko uutista Venäjän presidentti Vladimir Putinin julistamasta osittaisesta liikekannallepanosta. Venäjä aikoo komentaa rintamalle ainakin 300 000 reserviläistä.

– Tämä tarkoittaa vielä enemmän tappamista ja vielä enemmän kuolemia. Toivottavasti tämä herättää ihmisiä Venäjän sisällä, Vesikko sanoo.

Hänen mukaansa Putinin ilmoitus on jo aiheuttanut kuohuntaa eri keskusteluryhmissä, joissa Vesikko on itsekin mukana.

– Ihmiset sanovat, että menkööt Putin, [Venäjän puolustusministeri Sergei] Šoigu ja muut itse sotimaan. He istuvat bunkkereissa, kun tavalliset ihmiset kuolevat.

Putin syytti keskiviikkoaamun puheessaan länttä ja vakuutti, että kaikki keinot käytetään Venäjän alueen suojelemiseksi.

Venäjällä sodanvastainen oppositio on kehottanut ihmisiä tänään keskiviikkona kaduille osoittamaan mieltään liikekannallepanoilmoitusta vastaan.

Suomen venäjänkielisten demokraattinen yhteisö pitää parhaillaan liikekannallepanoa vastustavaa mielenilmausta Venäjän suurlähetystön edessä Helsingissä.

Yksi mielenosoittajista Ilja Aleev.

– Olen koko sotaa ja liikekannallepanoa vastaan. Kaikki tämä on täyttä vääryyttä. Jos nyt emme osoita mieltämme, niin milloin? Tämä menee koko ajan hullummaksi ja hullummaksi, hän sanoo.

Uutinen osittaisesta liikekannallepanosta sai hänen hermonsa tiukille – aivan kuin helmikuun 24. päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Aleev kuvailee.

– Olo on aivan järkyttävä. Vaikea löytää sanoja.

Venäläiset ostavat kiireesti lentolippuja

Venäjän julistamalla osittaisella liikekannallepanolla voi olla suurikin merkitys Suomessa asuville Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisille.

Helsingin yliopiston alaisen Aleksanteri instituutin oikeustieteen professori Marianne Muravyeva kehottaa kaikkia miehiä, joilla on kaksoiskansalaisuus ja jotka ovat yhä rekisteröityneitä Venäjälle, välttämään matkustamista maahan.

– Sen sijaan sellaisilla miehillä, jotka ovat siirtäneet kirjansa Suomeen, eivätkä ole enää rekisteröityneitä Venäjälle, on vain pieni mahdollisuus joutua mobilisoiduksi, Tosin Venäjällä kaikki on mahdollista, Muravyeva sanoo.

Lähes kaikki tämän viikon lennot Venäjältä ulkomaille ovat loppuunmyytyjä. Lentojen kysyntä kiihtyi keskiviikkoaamuna. Putinin hallinto ei ole vielä kertonut, aikooko se rajoittaa kansalaisten poistumista maasta liikekannallepanon vuoksi.

Venäjän suurlähetystön eteen kerääntyi keskiviikkoiltana viitisenkymmentä mielenosoittajaa. Kuva: Mikko Koski / Yle

Irina Vesikko on sitä mieltä, että sotaan joutumista pakenevia venäläisiä pitää olla valmiina auttamaan ja vastaanottamaan.

– He tarvitsevat samanlaista apua kuin Ukrainasta paenneet. Muuten he joutuvat pakolla tappamaan muita ihmisiä.

Vesikon mielestä näille ihmisille pitäisi voida myöntää viisumeita pikavauhtia.

– Muuttuvissa tilanteissa on reagoitava nopeasti. Jotain on tehtävä, että he pääsevät pakenemaan.

Vesikko pitää huvittavana, että Venäjä yrittää viedä sotaan ihmisiä, jotka eivät edes ymmärrä minkä vuoksi he menisivät taistelemaan.

– Venäjä ei ikinä voi voittaa niin, vaan he tulevat häviämään.

