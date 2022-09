Fortumin ratkaisu ostaa Uniper oli aikanaan oikea, vaikka sitä vastustettiin, sanoo Uniperin toimitusjohtaja Ylen haastattelussa

DÜSSELDORF / HELSINKI

Fortumin päätös Uniperin ostamisesta vuonna 2017 oli aikoinaan oikea, sanoo Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach Ylelle Düsseldorfissa.

Fortum halusi ostaa Uniperin, vaikka saksalaisyhtiön johto ja silloinen toimitusjohtaja Klaus Schäfer vastustivat kauppaa näkyvästi.

– Olin pitkään myös Fortumin hallituksessa. Vielä viime vuoden alussa lähdin siitä oletuksesta, että Fortumilla ja Uniperilla olisi yhteinen tulevaisuus. Kukaan ei kuitenkaan voinut ennustaa Venäjän hyökkäyssotaa, Maubach sanoo.

Uniper ajautui vaikeuksiin, kun Venäjä ensin vähensi ja myöhemmin lopetti kokonaan kaasutoimituksensa Saksaan, ja se joutui hankkimaan kaasua kalliimmalla muualta.

Tätä kehitystä ei kuitenkaan Maubachin mukaan voinut kukaan nähdä ennalta.

– Siksi on turha kysyä, miten suhtauduimme aiemmin, vaan meidän on elettävä tämän hetken faktojen mukaan, hän toteaa.

Suomessa omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) totesi keskiviikkona, että jälkikäteen katsottuna Uniper-ostos oli Fortumille vakava virhe. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo taas sanoi olevansa pettynyt siihen, miten Uniper-tarina päättyi.

Fortumin Rauramo Uniper-sopimuksesta

Mutta entäpä Uniper – luotettiinko yhtiössä Venäjään liikaa?

Venäjä on toimittanut Saksaan kaasun lisäksi myös öljyä ja kivihiiltä sekä ollut merkittävä investoija Saksassa.

– Saksa – ei pelkästään Uniper – on luottanut Venäjään energiantoimittajana jo vuosikymmeniä. Se kaikki on nyt pirstoutunut hyökkäyssodan myötä. Se on tilanne, jota ei kukaan olisi voinut ennustaa, Maubach sanoo.

Saksan valtio, Fortum ja Uniper tiedottivat keskiviikkona ratkaisusta, jossa Saksan valtio ostaa Fortumin ulos Uniperista 500 miljoonalla eurolla ja pääomittaa kriisiyhtiötä lisäksi kahdeksalla miljardilla eurolla. Järjestelyssä Fortum saa myös takaisin Uniperille vuoden alussa antamansa kahdeksan miljardin rahoituksen.

Maubachin mukaan ratkaisu tuo Uniperin tilanteeseen nyt tarvittavaa selkeyttä ja antaa yhtiölle mahdollisuuden keskittyä sen tärkeimpään tehtävään, vakaaseen sähkön ja kaasun toimitukseen.

Uniper tekee päivittäin ainakin sadan miljoonan euron tappiota. Ilman valtion apua Uniper olisi suurella todennäköisyydellä ajautunut maksukyvyttömyyteen, Maubach sanoo.

– Se olisi melko varmasti aiheuttanut ketjureaktion paitsi Saksan kaasutoimituksiin, todennäköisesti myös sähköntoimituksiin ja ehkä jopa rajojen yli. Sellaisen ketjureaktion tämä vakautuspaketti estää.

Saksalle Uniperin pelastaminen tulee kaikkinensa maksamaan 30 miljardia euroa, mikä saattaa olla maan historian suurin yhtiön pelastusoperaatio.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 22.9. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Fortumin Rauramo: "Olemme pahoillamme siitä, miten Uniper-tarinassa kävi"

Analyysi: Voittiko Saksa vai Suomi, kun Uniper päätyi nyt Saksan haltuun? Fortumin surkea seikkailu loppui laimeaan onnistumiseen

Näin Saksassa reagoitiin Uniper-ratkaisuun: Ylimääräinen kaasumaksu kismittää, saksalaisministeri muistutti myös Fortumin olevan maksajana