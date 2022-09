Röntgenhoitaja-kansanedustaja Kim Berg vannoi, että äänestäisi potilasturvallisuuslakia vastaan – tästä syystä hän teki totaalikäännöksen

Vaasalaiskansanedustaja Kim Berg (sd.) ilmoitti huhtikuussa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että ei aio äänestää potilasturvallisuuslain puolesta, mikäli se tuodaan eduskuntaan.

Kim Berg Twitterissä 6.4.2022 (siirryt toiseen palveluun)

Viisi kuukautta myöhemmin hän äänesti lain puolesta.

Eduskunta hyväksyi kiistellyn potilasturvallisuuslain maanantaina äänin 109–38.

Bergin takinkääntö kirvoitti sosiaalisessa mediassa useita pettyneitä kommentteja.

Närkästystä lisäsi sekin, että Berg on työskennellyt Vaasan keskussairaalassa röntgenhoitajana ja sairaalan pääluottamusmiehenä 20 vuotta. Lisäksi hän on Tehyn valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

– Edeltävä viikko oli ehdottomasti päättäjäurani vaikein. Noin 20 vuotta tehyläisenä päättäjänä olen kuitenkin ajanut hoitoalan asioita eteenpäin ja taistelin myös palkan nostamiseksi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Kyllä tämä oli todella vaikea viikko, Berg sanoo.

Tilanne keväällä oli eri

Mikä sai hänet muuttamaan niin totaalisesti mieltään?

Berg huomauttaa ensimmäiseksi, että viime kevään valmistelussa ollut potilasturvallisuuslaki ja tilanne eroavat oleellisesti tästä syksystä. Se pitää hänen mukaansa ottaa huomioon.

– Kun keväällä oli lakkoja, suojelutyöstä käytiin kuitenkin neuvotteluja. Siksi olin silloin voimakkaasti sitä mieltä, että minkäänlaista potilasturvallisuuslakia ei siinä tilanteessa tarvita vaan pitää keskittyä siihen, että suojelutyöneuvottelut toteutuvat mahdollisimman tasapuolisesti.

Näin ei kuitenkaan käynyt.

Vaasan keskussairaalassa 20 vuotta työskennellyt ja pääluottamusmiehenäkin toiminut Kim Berg äänesti potilasturvallisuuslain puolesta maanantaina. Se on närkästyttänyt monet alan ihmiset. Kuva: Yle/ Sonja Rundt

Bergin mukaan työntekijäjärjestöt kokivat kevään neuvotteluissa, että työnantajat pääsivät liikaa sanelemaan, kuinka paljon lakkoilevissa yksiköissä olisi ollut suojelutyötä tekeviä.

– Tästä syystä työntekijäjärjestöt ilmoittivat nyt, että syksyn lakoissa suojelutyötä ei tarvita ollenkaan näissä yksiköissä. Ja tämä oli se, mikä laukaisi tarpeen ja velvollisuuden tuoda potilasturvallisuuslaki eduskunnan päätettäväksi.

Berg perustelee äänestämistään sillä, että ilman suojelutyötä ihmisiä olisi voinut menehtyä ihmisiä lakkoilevissa yksiköissä.

"Hoitajien luottamus on menetetty"

Potilasturvallisuuslain hyväksymiseen johtanut tilanne ei ole uusi, Berg muistuttaa. Sitä on jatkunut jo ainakin 20 vuotta.

Hoitajien palkkausta ja työoloja ei ole saatu kuntoon, ja se näkyy nyt vakavana hoitajapulana monissa terveydenhuollon yksiköissä ympäri Suomea.

– Paljon on puheita, mutta ratkaisu pitäisi löytää nyt oikeasti, jos halutaan, että tilanne ratkaistaan. Se ratkeaa rahalla, ja se raha pitäisi löytyä.

Berg on todennut eduskunnassa, että hoitajien luottamus on menetetty. Hän uskoo, että se on se totuus myös tällä hetkellä.

Vaasalainen kansanedustaja Kim Berg (sd.) perustelee muuttunutta kantaansa potilasturvallisuuslakiin. Bergiä haastattelee toimittaja Antti Haavisto.

Berg ei ryhdy arvioimaan, oliko lain puolesta äänestäminen hänelle poliittinen itsemurha, joka näkyy ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Hän piti kuitenkin pitkän puheen perjantain täysistunnossa, jossa perusteli muuttunutta kantaansa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

– Näin kansanedustajina ja päättäjinä meillä ei ollut valiokunnissa mitään muuta vaihtoehtoa näiden asiantuntijalausuntojen ja perustuslakivaliokunnan lausumien perusteella kuin asettaa oikeuden elämään ykkösasiaksi. Vaikka olen tehyläinen, minulla ei kansanedustajana ollut muuta vaihtoehtoa näiden valiokuntakuulemisten perusteella. Tässä oltiin puun ja kuoren välissä, valitettavasti, Berg toteaa Ylen haastattelussa.

Hänestä on ikävää, että asiaa ei nähdä tältä kannalta vaan puhutaan takinkääntämisestä hoitajille.

– Olen tehnyt ja edelleenkin teen jatkuvasti töitä sen eteen, että palkkakysymys ratkeaisi.

Ratkaisustaan hän on kuitenkin saanut runsaasti yhteydenottoja tekstiviesteillä, sähköpostilla ja somessa.

– Oli se totta kai odotettua, että palautetta tulee.

