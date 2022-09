Rajavartiolaitos kumoaa huhut pitkistä Suomeen pyrkivistä autojonoista: tilanne itärajalla rauhallinen

Tilanne itärajalla on pysynyt rauhallisena Venäjän ilmoittamasta liikekannallepanosta huolimatta. Asian vahvistaa Ylelle Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari.

– Mitään tavallisuudesta poikkeavaa ei ole havaittu, liikenne on rauhallista, Lukkari sanoo.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkoaamuna välittömästi alkavasta osittaisesta liikekannallepanosta. Se tarkoittaa, että Venäjä määrää 300 000 armeijan käynyttä taisteluvalmiuteen.

Useissa sosiaalisen median kanavissa on huhuttu keskiviikkopäivän mittaan, että itärajalla olisi nyt poikkeuksellisen paljon liikehdintää. Sosiaalisessa mediassa on muun muassa jaettu kuvia kelikameroista, joissa näkyy useiden autojen jonoja Vaalimaan rajanylityspaikalla.

Rajalta kerrotaan, että liikenteen jonoutuminen Vaalimaan rajatarkastusasemalla on normaali ilmiö, joka on ollut huomattavissa jo useina viime viikkoina. Jonoutumisen takana on muitakin syitä kuin se, että liikennettä olisi erityisen paljon.

Myös Rajavartiolaitos kertoi illalla Twitterissä, että tilanne Suomen rajoilla ei ole muuttunut merkittävästi.

Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty kertoi aiemmin keskiviikkona Ylelle, että mikäli Venäjällä tapahtuu laajamittaisempi liikekannallepano, se voi heijastua myös siten, että Venäjällä asuvat miehet yrittävät vältellä myös asevelvollisuutta.

Pitkäniityn mukaan tämä voi aiheuttaa painetta Suomen rajalle.

– Seuraamme tällä hetkellä erittäin tarkasti rajaliikennettämme itärajalla, mutta myös Helsinki-Vantaan lentokentällä, jotta tiedämme, keitä siellä kulkee, millä asioilla ja miksi he ovat saapumassa Suomeen.

Eversti Matti Pitkäniitty muistuttaa, että liikekannallepano ei ainakaan tällä hetkellä näy Suomen rajaliikenteessä.

– Kansalaiset voivat olla ihan rauhallisin mielin tällä hetkellä. Me olemme valveilla ja tilanne on vakaa, sanoo Pitkäniitty.

Lue seuraavaksi:

Putinin julistama liikekannallepano sai venäläiset ostamaan kiireesti lentolippuja ulkomaille