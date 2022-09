Johtava tutkija Venäjän liikekannallepanoprotesteista: Mielenosoittajat suojelevat itseään sotaan joutumiselta

Venäjällä on torstaiaamuun mennessä otettu kiinni yli 1 300 ihmistä osittaista liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan Venäjällä puhjenneet mielenosoitukset tuskin kumpuavat ”ylevimmistä periaatteista”.

Kansalaisjärjestö OVD-infon (siirryt toiseen palveluun) mukaan Venäjällä on torstaiaamuun mennessä otettu kiinni yli 1 300 ihmistä osittaista liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa. Järjestön mukaan protesteja on ollut noin neljässäkymmenessä Venäjän kaupungissa.

Salonius-Pasternakin mielestä kansa on lähtenyt kaduille, koska he pelkäävät, että he tai heidän lapsensa joutuvat sotimaan.

– Eivät he olleet kaduilla samassa mittakaavassa, kun Venäjän joukot toteuttivat Ukrainassa sotarikoksia tai massamurhia. Vähän vaikea sanoa, että taustalla on mitään muuta kuin oman itsensä suojelua, Salonius-Pasternak sanoi Ylen aamun haastattelussa torstaina.

Aleksanteri-instituutin Kangaspuro: Mielenosoitukset kanavoivat opposition viestiä

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro puolestaan totesi, että ei arvioisi mielenosoittajien motiiveja yhtä tylysti kuin Salonius-Pasternak, vaikka asiaa voikin tulkita monella tavalla.

Kangaspuro muistutti, että sodan vastustus oli Venäjällä merkittävää jo ennen päätöstä osittaisesta liikekannallepanosta.

– Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Venäjällä oli yli sadalla paikkakunnalla sodanvastaisia mielenosoituksia. Noin 16 000 ihmistä pidätettiin silloin.

Kangaspuron mukaan mielenosoitukset joka tapauksessa kanavoivat Venäjän opposition viestiä sodan ja presidentti Vladimir Putinin vastustamisesta.

Lue myös:

Yle uutisten Venäjän hyökkäyksen päivittyvä seuranta