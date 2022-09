Sähkönmyyntiyhtiö Karhu Voima asetettiin konkurssiin – Kesko oy vastusti konkurssihakemusta

Kouvolalainen Karhu Voima on nyt virallisesti konkurssissa. Kuvituskuva.

Kymenlaakson käräjäoikeus on asettanut Karhu Voiman konkurssiin. Pesänhoitaja alkaa setviä yhtiön rahatilannetta.

Kymenlaakson käräjäoikeus on asettanut sähkönmyyntiyhtiö Karhu Voiman konkurssiin.

Käräjäoikeus määräsi konkurssipesän pesänhoitajaksi asianajaja Robert Peldánin. Hänen tehtävänsä on muun muassa ottaa haltuunsa pesän omaisuus, laatia pesäluettelo ja selvittää velalliset.

Pesänhoitaja myös ilmoittaa konkurssin alkamisesta velkojille.

Karhu Voima jätti konkurssihakemuksen käräjäoikeuteen maanantaina.

Kesko vastusti hakemusta

Kesko oy on oma-aloitteisesti ilmoittautunut velkojana kuultavaksi konkurssiasiassa. Yhtiö on vastustanut konkurssihakemusta. Se on katsonut, että Karhu Voiman edellytykset konkurssille eivät täyty.

Karhu Voimalla on varoja yli 7,7 miljoonaa euroa ja velkaa yhteensä non 8,5 miljoonaa euroa. Vain viisi prosenttia veloista kohdistuu muille kuin Karhu Voiman emoyhtiö KSS Energialle.

Kesko on katsonut, että ennen hakemuksen ratkaisemista käräjäoikeuden tulisi pyytää Karhu Voima oy:tä toimittamaan käräjäoikeudelle sen ja emoyhtiön väliseen velka- ja saatavasuhteeseen liittyvän asiakirja-aineiston.

Käräjäoikeus kuitenkin toteaa, että velallinen on ilmoituksensa mukaan maksukyvytön ja katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta.

Käräjäoikeuden ratkaisusta voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen tai pyytää valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Tyytymättömyys on ilmoitettava käräjäoikeudelle viikon kuluessa ratkaisun antamisesta ja määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää.

