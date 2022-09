Tykkien jylinä keskeytti Ylen toimittajan vierailun pahasti tuhoutuneen Kupianskin keskustassa: "Nyt on lähellä"

Ankara tykistötuli jylisi Kupianskin kaupungissa, kun Ylen toimittaja Antti Kuronen vieraili kaupungissa toissapäivänä tiistaina.

Kurosen mukaan rintamalinja kulki noin kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Ukrainalaiset valtasivat Kupianskin takaisin nopeassa vastahyökkäyksessään runsas viikko sitten.

Kupiansk on strategisesti tärkeä, sillä se on rautateiden risteyskeskus. Ukrainan joukoille on tärkeää, että ne ovat myös päässeet ylittämään Kupianskin halki virtaaman Oskil-joen.

Taistelujen äänet kertoivat Kurosen mukaan siitä, että Ukraina yrittää työntyä edelleen itään päin ja vallata maataan takaisin. Venäläiset pyrkivät estämään tämän hyödyntämällä vahvaa tykistöään.

– Sisäänpäin tulevat [Ukrainan joukkoihin suunnatut] kranaatit ovat Venäjän tykistöä, ja videolla sen jälkeen kuuluva pamahdusten sarja varmaankin Ukrainan Grad-raketinheitin, Kuronen selittää videolla kuuluvia ääniä.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Ihmiset lähteneet sotaa pakoon

Kupiansk on Kurosen mukaan melko tyhjä ihmisistä. Kaupungissa asui ennen sotaa vajaat 30 000 asukasta.

Kupianskin keskusta on pahoin tuhoutunut ja olosuhteet erittäin vaikeat. Kaupungissa pysyneet ihmiset ovat majailleet lähinnä kellareissa.

Kaupungista itään johtava silta on vaurioitunut ja sen voi ylittää vain jalkaisin. Siviilejä tulee jatkuvasti sillan yli, sillä he pakenevat lähellä käytäviä taisteluja. Kurosen mukaan monet heistä yrittävät päästä lähellä sijaitsevaan Harkovaan.

Kupianskista ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty joukkohautoja, mutta Kurosen saamien tietojen mukaan venäläiset ovat syyllistyneet julmuuksiin Kupianskissakin.

– Paikalliset asukkaat näyttivät minulle Kupianskin poliisiaseman. Venäläiset pidättivät Ukraina-mielisiä asukkaita ja veivät sinne kidutettaviksi, hän kertoo.

Ukrainan hyökkäys jatkuu

Kuronen on liikkunut usealla paikkakunnalla sotarintaman takana. Hän kertoo nähneensä runsaasti Ukrainan joukkoja ja sotakalustoa matkalla rintamalle.

– Ukrainan vastahyökkäys näyttää jatkuvan. Tavoitteena heillä on tällä suunnalla Svatoven kaupunki, Kuronen kertoo.

Svatove sijaitsee Kupianskista noin 40 kilometrin päässä. Myös se on tärkeä liikennekeskus. Svatove sijaitsee Luhanskin alueella, jonka Venäjä haluaa liittää itseensä.

Kurosen mukaan toinen tärkeä tavoite Ukrainan armeijalla on etelämpänä sijaitseva Lymanin kaupunki.

