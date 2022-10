Perämerelle suunniteltuihin merituulipuistoihin kaavaillaan myös vedyn tuotantoa – yksi puisto tuottaisi yli kymmenesosan koko Suomen sähköntarpeesta

Merituulivoimapuisto Pohjanmerellä, 25-40 kilometriä Tanskan Jyllannin rannikolta. Suomessa on lisäksi huomioitava jäiden vaikutus.

Pietarsaaren kohdalla avomerellä voitaisiin tuottaa yli kymmenesosa Suomessa käytettävästä sähköstä. Suuren merituulipuiston ympäristönvaikutusten arviointi on alkanut.

OX2-yhtiö selvittää vedyn tuotannon aloittamista Perämerelle suunnittelemiensa merituulivoimapuistojen yhteydessä.

Laine-tuulivoimapuisto sijaitsisi noin 35 kilometriä Pietarsaaresta länteen, mistä rannikolle matkaa on 29 kilometriä ja lähimpiin saariinkin 24 kilometriä.

Yhtiö suunnittelee samanaikaisesti vastaavaa merituulipuistoa Oulun ja Raahen edustalle.

Vedynvalmistus voitaisiin tehdä keskitetyillä miehittämättömillä meriasemilla tai kussakin voimalatornissa erikseen. Mahdollista olisi myös se, että vetyasemat sijaitsisivat maalla.

Energiantuotannon tasaajia

Tuulisähköllä voidaan valmistaa vetyä, jolloin energia on varastoitavissa. Vetyä tuotetaan paljon sähköä vaativan elektrolyysin avulla erottamalla vedestä vety- ja happiatomit toisistaan.

Tuulivoiman yhteyteen rakennettavat vetylaitokset tasaavat energiantuotantoa.

Jos tuulisena päivänä energian kulutus ja sitä myötä sen hinta ovat alhaisia, kannattaa myllyjen tuotto käyttää energian varastoimiseen eli vedyn valmistukseen, kertoo projektipäällikkö Olli Takalammi.

– Yhdistetty vetytuotanto lisää merituulipuiston kannattavuutta, koska tarvitsemme tasaisempaa energiantuotantoa. Edes merellä ei tuule aina, vaikka tuuliolosuhteet ovat tasaisemmat ja voimakkaammat kuin maalla.

Maalla voidaan hyödyntää vedyn tuotannon hukkalämpöä – merellä se voisi parantaa Itämeren ekosysteemiä

Hukkalämpö hyötykäyttöön

OX2:lla on vielä paljon selvitettävää vedyntuotannon suhteen.

Mikäli päädytään siihen, että vety valmistettaisiin merellä, se johdettaisiin putkia pitkin maihin.

– Merellä vetyä tuotettaessa etuna on se, että sähkönsiirrosta ei synny siirtohäviötä, kun vety tuotetaan voimaloiden vieressä. Tuotannon integroiminen voimaloiden yhteyteen on uutta ja siitä on valmistajilla jo suunnitelmia, mutta toteutukseen niitä ei ole viety.

Jos taas vety tuotetaan maalla, ei tarvitse vetää vetyputkistoakaan ja tuotannon hukkalämpö saadaan käyttöön.

Käytettävästä tekniikasta riippuen vedyntuotannossa noin kolmannes energiasta menee prosessissa hukkaan, mutta jos hukkalämpöä voidaan hyödyntää, hyötysuhde nousee Takalammin mukaan 80–90 prosenttiin. Lisäksi energiahukkaa syntyy myös siitä, jos vetyä muutetaan takaisin sähköksi.

– Olemme ottaneet kaikki vaihtoehdot yva-selvitykseen mukaan niin, että voimme arvioida niiden toteuttamista ja samalla viedä teknistä kehittelyä ja suunnittelua eteenpäin, Takalammi sanoo.

Vedyn tuotanto merellä voisi parhaassa tapauksessa parantaa myös Itämeren ekosysteemiä.

– Yhtenä hienona vaihtoehtona olisi myös se, että sivutuotteena syntyvää puhdasta happea voitaisiin puhaltaa happikadosta kärsivään Itämeren pohjaan ja saataisiin parannettua sitä kautta luonnon monimuotoisuutta.

Meripuiston tuotanto olisi omaa luokkaansa maatuulipuistoihin verrattuna

Laine-merituulipuisto käsittäisi enintään 150 tuulivoimalaa ja sen vuosituotoksi on arvioitu noin 11 terawattituntia.

Suomen sähkönkulutus oli viime vuonna noin 87 TWh.

Yksittäisten voimaloiden tehot ovat vähintään kaksinkertaiset verrattuna nyt maa-alueille asennettaviin eli 15–25 megawattia. 15 MW:n voimaloita on jo markkinoilla, mutta merivoimalatekniikka menee nopeasti eteenpäin, jolloin tehot ja voimaloiden koot kasvavat.

Voimaloiden kokonaiskorkeus on nykytekniikalla 270 metriä, mutta voi kasvaa tulevaisuudessa jopa 370 metriin. Voimaloiden tulisi olla päätuulensuunnassa yli kahden kilometrin päässä toisistaan.

Jääolosuhteet, syvyys, pohjan rakenne...

Suuremmassa mittakaavassa Suomessa ei ole vielä merituulivoimaa. Ennen rakentamista onkin vielä paljon selvitettävää.

Esimerkiksi Perämerellä liikkuvat ahtojäät voivat painaa vasten voimatorneja valtavalla voimalla.

– Teemme muun muassa VTT:n kanssa yhteistyötä siinä, miten jääolosuhteet voidaan parhaiten ottaa huomioon suunnittelussa, kertoo Olli Takalammi.

Sivutuotteena syntyvää puhdasta happea voitaisiin puhaltaa happikadosta kärsivään Itämeren pohjaan ja saataisiin parannettua sitä kautta luonnon monimuotoisuutta. Olli Takalammi

Meren syvyys vaihtelee suunnittelualueella 18–70 metrin välillä, nykytekniikalla voimaloita voidaan perustaa 60 metrin syvyyteen. Liian matalaakaan ei saa olla, sillä voimaloiden asennukseen käytettävät laivat tarvitsevat vähintään kymmenen metriä vettä alleen.

Merituulivoimassa on selvitettävä myös pohjan rakenne, kuinka syvällä esimerkiksi peruskallio on.

Perustuksiin on olemassa kolme eri vaihtoehtoa.

– Ennakkotiedot pohjan olosuhteista ovat hyvin vajavaisia, kun mennään 30 kilometrin päähän rannikolta. Olemme nyt lähteneet itse asiaa selvittämään ja luotaamaan pohjaa. Myöhemmässä vaiheessa olosuhteet varmistetaan porauksilla. Siellä on pehmeää ja kovempaa pohjaa, minkä perusteella valitaan perustustapa.

Ympäristönvaikutusten arviointi on alkanut

Laine-merituulivoimapuiston ympäristönvaikutusten arviointiohjelma on parhaillaan nähtävillä. (siirryt toiseen palveluun) Sähkönsiirtoa maalla tarkastetaan toisessa, rinnakkaisessa yva-ohjelmassa.

Maalla tehtäviin ympäristönvaikutusten arviointeihin meripuistoissa käytettävät yva-metodit ja tulokset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Yva-selvitys vaatii muun muassa sukelluksia ja rannoilla kahlaamista.

Nyt suunniteltu puisto sijoittuisi niin kauaksi merelle, että huviveneilijät olisivat vain harvoin samoilla vesillä.

Suurimmat ympäristövaikutukset kohdistunevatkin rakennusaikaan, mikä aiheuttaa muun muassa veden sumentumista.

Myös voima- ja vetylinjojen rantautumispaikoilla hankkeesta voi koitua haittaa esimerkiksi loma-asutukselle.

Uusikaarlepyy tai Pietarsaari?

Voimalinjojen rantaumiseen esitetään neljää vaihtoehtoa Uudessakaarlepyyssä ja yhtä Pietarsaaressa.

Mikäli Pietarsaari valittaisiin, voimalinja vedettäisiin Kokkolaan Hirvikosken sähköasemalle. Mikäli hanke toteutuisi kokonaisuudessaan 400 kV voimajohtoyhteyksiä tarvitaan kaksi kappaletta, joilla merituulivoimapuiston sähkö siirretään kantaverkkoon.

YVAssa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa mereltä tuleva vetyputki rantautuisi joko Pietarsaaren satamassa tai Kanäsin satamassa Uudessakaarlepyyssä.

Ympäristövaikutesten arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 25. lokakuuta 2022 klo 18-20.30 Pietarsaaren Optimassa auditoriossa. Tilaisuutta voi seurata myös sähköisesti.

