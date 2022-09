Mats Karlsson on bussikuski, joka saa jopa fanilahjoja – "Tärkeintä on jakaa joukkoliikenteen ilosanomaa"

Tamperella asuva Mats Karlsson on kenties Suomen tunnetuin ja pidetyin bussikuski. Hänellä on Twitterissä lähes 11 000 seuraajaa, joille hän jakaa joukkoliikenteen ilosanomaa. Karlsson on ajanut bussia 16 vuotta ja hänen mielestään se on maailman paras työ.

Tärkeintä on kasvokkainen palvelutilanne. Karlsson ei ole mikään show-mies työssään vaan luottaa ihmisten aitoon kohtaamiseen.

– Sain juuri sähköpostin, jossa kiiteltiin ihmisten kohtaamisesta – miten toivotan matkustajat tervetulleiksi. Olen aina valmis auttamaan, jos joku tarvitsee neuvoa esimerkiksi siinä, millä pysäkillä jäädä pois.

Karlsson pohtii, että näinkin yksinkertaiset asiat voivat nousta kovin tärkeäksi, sillä esimerkiksi paikallisliikenteessä ei ole mitenkään itsestäänselvää, että kuski tervehtii.

– Ymmärrän, että on olemassa kuljettajia, jotka eivät jaksa enää tervehtiä, sillä hyvin harva paikallisliikenteessä kyytiin nouseva matkustaja tervehtii takaisin.

– Mutta joillekin se voi olla päivän tärkein asia, että joku huomaa ja tervehtii.

Mats Karlsson suunnitteli vielä lukiossa ryhtyvänsä opettajaksi, mutta päätyikin lapsuuden haaveammattiinsa. Hän rakastaa työtään ja saa etenkin asiakaspalveluasenteestaan paljon hyvää palautetta. Voisi siis sanoa, että ammatinvalinta oli täysosuma - Match Made in Heaven tai tässä tapauksessa Mats made in Heaven. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Some toi mukanaan faneja

Karlssonin maine on kiirinyt ennen kaikkea Twitterin myötä laajalle.

Sosiaaliseen mediaan Karlsson kertoo päätyneensä puolivahingossa. Liittyessään Twitteriin hän huomasi, että kukaan ei kertonut siellä linja-autokuljettajan työstä. Karlsson päätti siis olla ensimmäinen.

– Pidän Twitterin rajoitetusta merkkimäärästä. Siinä joutuu tiivistämään asiasta tärkeimmän sisällön.

Seuraajia alkoi kertyä nopeasti. Julkkiksena hän ei itseään silti pidä. Tietyissä piireissä hänet tunnetaan, valtakunnallisesta julkisuudesta hän ei haaveile.

Hyväntuuliset ja nasevat twiitit, jotka sisältävät anekdootin arjesta, ovat tehneet hänestä pienen ilmiön, jota tullaan katsomaan paikan päälle bussin kyytiin.

– Ihmiset tulevat kyytiini välillä vain moikkaamaan minua. Jotkut ovat kertoneet valinneensa tietyn lähdön sen mukaan, että olen silloin kuskina.

Mats Karlsson kertoo saavansa matkustajiltaan välillä myös lahjoja.

Varsinkin risteilyltä palaavat tuovat paljon suklaata, makeisia ja viinejä.

– Mieleenpainuvin lahja on ollut minusta tehty Mats-nukke. Ken-nuken innoittaman lahjan antoi eräs nukkeharrastaja.

– Se on kodissani arvoisellaan paikalla.

Bussit kiehtoivat jo lapsena

Porvoossa syntynyt ja Tammisaaressa sekä Hangossa asunut Karlsson kertoo alkaneensa haaveilemaan linja-autokuljettajan ammatista jo kuusivuotiaana.

– Kuljin pitkän välimatkan takia esikouluun bussilla joka aamu, siitä innostus isoihin autoihin lähti.

Vielä lukioiässä Karlssonista oli tarkoitus tulla luokanopettaja, nopeasti kuitenkin maantiet veivät mennessään ja hän päätyi joukkoliikenteen pariin. Sen sijaan rakkaus vei miehen Tampereelle ja nyt hän on jo silminnähden ylpeä tamperelaisuudestaan.

Suosittuun bussikuskiin voi törmätä niin Tampereen paikallisliikenteessä kuin pitkän matkan linjoillakin.

– Molemmissa on puolensa, harva kuski tykkää ajaa Helsinkiin, mutta itse rakastan sitä väliä ja laivalta saapuvia turisteja.

Haluan parantaa alan imagoa

Karlsson sanoo, että niin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakin julkisuudessa häntä ajaa yksi asia.

– Suostun haastatteluihinkin levittääkseni joukkoliikenteen ilosanomaa. Meillä on suuri pula kuljettajista. Jos voin osaltani luoda positiivista kuvaa tästä alasta, teen sen mielelläni.

Puoli seitsemän -ohjelman juontaja Olli-Pekka Kursi hyppäsi suorassa lähetyksessä Mats Karlssonin kyytiin. Voit katsoa lähetyksen artikkelin alta. Lähetyksessä oli vieraana myös kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Joukkoliikennettä vaivaavaan henkilöstöpulaan Karlssonilla ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Työhön pääsee melko lyhyellä koulutuksella ja työpaikkoja on varmasti tarjolla. Toki palkkojen nostaminen ja työolojen parantaminen tulee esille tämänkin ammattikunnan kohdalla.

– Nuoret arvostavat niin paljon vapaa-aikaa. Harrastukset ja muu elämä kiinnostavat enemmän, heille työ on vain se “pakollinen paha”. Tätä työtä tehdään vuoden jokaisena päivänä.

Toisaalta työ on sellaista, että kun työpäivä on ohi, voi työasiat jättää työpaikalle.

–Menen joka päivä mielelläni töihin. Tiedän tekeväni tärkeää työtä, joten sellaista päivää, että harmittaa lähteä ratin taakse, ei ole ollut.

Vapaa-ajallaan Karlsson nähdään ratin sijaan Jopon ohjaksissa. Myös laulaminen on lähellä sydäntä.

– Sorrun laulamaan työvuorossa viikoittain. Ensiksi sormet alkavat naputella rattia, ja kertosäkeen alkaessa se laulukin sieltä usein tulee. Mutta ei niin kovaa, että koko bussi raikaisi, Karlsson nauraa.

– Usein näin käy Elton Johnin musiikin kohdalla.

Puoli seitsemän -ohjelman juontaja Olli-Pekka Kursi hyppäsi Karlssonin kyytiin Helsingistä. Lähetyksessä vieraili myös kiinteistövälittäjä Anne Ramsay. Katso lähetys tästä: