Venäjän liikekannallepano ei muuttanut tilannetta rajalla, arvioi Supo – Hybridiuhkakeskuksen tutkija: suuria massoja ei odotettavissa Suomeen

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin mukaan Venäjän liikekannallepano ei muodosta välitöntä uhkaa Suomelle.

Venäjä ilmoitti eilen osittaisesta liikekannallepanosta, Ukrainassa käymänsä sodan takia.

Smith kuitenkin painottaa, että Venäjän osittaisen liikekannallepanon kaltaiset muutokset edellyttävät uutta tilannearviota.

– Kun valtio käy hyökkäyssotaa, jossa tarvitaan liikekannallepanoa, se edellyttää tilanteen tarkastelemista uusin silmin ja mietitään, tarkoittaako se jotain konkreettista myös Suomen osalta.

Suojelupoliisi tekee jatkuvaa arviota maahantulijoiden muodostamasta mahdollisesta uhasta. Supon mukaan liikekannallepano ei ole muuttanut merkittävästi Suomeen kohdistuvaa turvallisuusuhkaa. Supo on aiemmin arvoinut, että Venäjän kansalaisten matkustus turistiviisumeilla ei ylipäätään uhkaa kansallista turvallisuutta.

– Meidän kantamme ei ole periaatteeltaan muuttunut, kertoo Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.

Kivimäen mukaan Supolla on yleisesti ottaen hyvä kokonaiskuva ihmisistä, jotka saapuvat Suomen rajalle, ja Supo saa tietoa myös viisumiprosessin ulkopuolelta. Itärajan liikenne on vilkastunut, mutta muutos ei ole hälyttävä, Supo arvioi.

Supon Kivimäki huomauttaa, että Venäjän toiminta kohdistuu edelleen valtaosin Ukrainaan eikä muihin maihin. Kivimäen mukaan on liian aikaista arvioida, miten liikekannallepano vaikuttaa Venäjän sisäiseen turvallisuuteen. Supo on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että itärajan liikennetilanteesta on levitetty myös vääristeltyä tietoa.

Tutkimusjohtaja ei pidä venäläisten joukkoryntäystä todennäköisenä

Liikekannallepanon seurauksena on esitetty arvioita, että sotaan joutumista välttelemään pyrkivät venäläiset haluaisivat tulla Suomeen.

Hybridiosaamiskeskuksen Smithin mukaan kiristynyt viisumipolitiikka hillitsee maahanpyrkivien määrää. Tutkimusjohtaja ei pidä todennäköisenä sitä, että venäläiset pyrkisivät sankoin joukoin Suomeen.

– Se on asia, mitä ei voi sulkea pois. Massavirran tunkeutuminen Suomeen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Yksi syy siihen on se, että vain ne joilla viisumi jo on, voivat tehdä sen nopeasti, ja ne joilla sitä ei ole, joutuvat kuitenkin sitä ensin hakemaan. Viisumin saaminen on hankaloitunut ja kallistunut, Smith summaa.

