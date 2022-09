Olympiavoittaja Matti Nykäsen muistomerkkiin vaihdettiin uusi suksi – virheellinen kaiverrus on nyt korjattu

Matti Nykäsen muistomerkissä ollut virhe on korjattu: Nykänen voitti suurmäen olympiakultaa Sarajevon olympialaisissa vuonna 1984.

Taiteilija Kaarina Kaikkonen on omalla kustannuksellaan asennuttanut Jyväskylässä Köyhälammen rannalla sijaitsevaan muistomerkkiin uuden suksen virheellisen tilalle.

Olympiavoittaja Matti Nykäsen muistomerkissä ollut virheellinen kaiverrus on nyt korjattu. Muistomerkki sijaitsee Hippoksen liikuntapuistossa Jyväskylässä.

Syyskuun 7. päivä julkaistussa Höyhen-nimisessä muistomerkissä oli virheellisesti kaiverrettu Nykäsen voittaneen Sarajevon olympialaisissa vuonna 1984 suurmäen hopeaa, kun todellisuudessa Nykänen voitti olympiakultaa.

Virhe ilmeni muistomerkin julkaisun jälkeen. Tarkastelussa päädyttiin siihen, että virheellisesti kaiverrettu suksi irrotetaan ja tilalle vaihdetaan oikealla kaiverruksella oleva suksi.

Taiteilija Kaarina Kaikkonen on torstaina omalla kustannuksellaan asennuttanut uuden suksen virheellisen tilalle.

Muistomerkkiin kuuluu portaittainen jalusta, muistolaatta sekä jalustan päällä oleva höyhentä muistuttava veistos. Höyhenen muoto rakentuu useista vierekkäisistä suksenkaltaisista osista.

Muistomerkin jalustaan on liitetty laatta, johon kaiverrettu nuoren Matti Nykäsen kasvot. Teoksen hinta on 140 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut hanketta 50 000 eurolla.

Jyväskylän kaupunki on iloinen muistomerkin saamasta huomiosta.

– Muistomerkistä on jo muodostunut yksi Jyväskylän maamerkeistä ja olemme iloisia, että kaiverrus saatiin korjattua näin nopeasti, kertoo muistomerkkityöryhmän puheenjohtaja Meri Lumela.

Urallaan muun muassa neljä olympiakultaa voittanut Matti Nykänen kuoli 55-vuotiaana helmikuussa 2019.

