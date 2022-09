Kuopion sote-työntekijät antavat voimakasta kritiikkiä kaupungille tietoturvaloukkauksesta – kaupunki: Vahingonkorvauksia saa hakea

Kuopion kaupunki jatkaa tiiviisti laajan tietoturvaloukkauksen perkaamista.

Lähes kolmentuhannen kaupungin sote-työntekijän henkilö- ja työsuhdetiedot levisivät sähköpostilla yli sadalle muulle kaupungin työntekijälle.

Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaija Kähkösen mukaan viimeisin viikko on ollut kaupungille erittäin raskas.

Kähkösen mukaan vieläkään ei tiedetä, miten henkilötietoja sisältänyt Excel-taulukko päätyi liitteeksi sähköpostiviestiin. Kähkönen kertoi Ylelle jo keskiviikkoiltana, ettei hän myöskään tiedä, miksi henkilötietoja on kirjattu näin laajasti.

Kähkönen vastasi Ylen tarkentaviin kysymyksiin myös tänään torstaina.

Ovatko työntekijät kyselleet, keille heidän henkilötietojaan on levinnyt?

Kyselyitä on tullut paljon. Ne on kaikki rekisteröity. Lisäksi meille on tullut noin sata pyyntöä tarkastaa kaikki pyytäjän tiedot tästä levinneestä raportista.

Kun kyseessä on sähköpostissa lähtenyt liitetieto, siitä ei jää mitään lokitietoa. Meidän täytyy vielä selvittää, millä tavalla me teemme tämän selvityksen tiedoista. Sen kuitenkin saamme selville ja kerromme nopeasti, kuka on saanut nämä tiedot.

Millaista palautetta työntekijät ovat antaneet kaupungille?

Olemme saaneet puhelimitse ja sähköpostilla paljon voimakastakin kritiikkiä. Se liittyy hyvin voimakkaasti siihen, miksi näin laajoja tiedostoja on olemassa. Myös henkilö- ja osoitetietoihin liittyy paljon epävarmuutta.

Mielestäni kritiikki on pysynyt asiallisena. Ymmärrän hyvin tuohtumuksen ja epävarmuuden.

Miten haluaisit työnantajan edustajana vastata kritiikkiin?

Olemme todella pahoillamme tapahtuneesta ja pyydämme anteeksi tätä pahaa mieltä ja epävarmuutta, mitä tästä on tähän saakka seurannut.

Toivomme todella, että tämä [tietojen leviäminen] jää tähän. Jos jotain uusia yllätyksiä tulee, työntekijöiden pitää välittömästi olla yhteydessä meihin.

Onko työntekijöiden mahdollista saada vahingonkorvauksia tietoturvaloukkauksen perusteella?

Olemme ilmoittaneet, että mahdolliset vahingonkorvaushakemukset tullaan käsittelemään erikseen. Ne voi toimittaa perusturvan ja terveydenhuollon kirjaamoon, jonne olemme antaneet yhteystiedot.

Millä perusteella ja kuinka paljon korvausta voi saada?

Tätä en kommentoi. Käymme hakemukset lakimiesten kanssa läpi.

Aikooko kaupunki muuttaa tapaansa kirjata työntekijöiden henkilötietoja?

Tänään olemme henkilöstöjohtajan kanssa keskustelleet, että otamme raporttipohjat tarkasteluun ja käsittelemme niitä henkilöstöjärjestöjen kanssa ihan lähiaikoina.

