Herätys: Izjumin hautojen tutkinta vie pitkään | Talousnobelistin mielestä olemme jälleen kylmässä sodassa | Konepajan talvesta tulossa tiukka

Sotarikostutkija Ranta: Ukrainan Izjumin hautojen tutkinta vie vielä kauan

Ukrainan armeijan vapauttamasta Izjumista löytyi satojen ihmisten jäänteet, joista alueen kuvernöörin mukaan on ainakin osasta havaittavissa merkkejä kidutuksesta ja sitomisesta. Sotarikoksien tutkintaan osallistunut oikeushammaslääkäri Helena Ranta toppuuttelee: tutkinta vie kauan ja vasta sen jälkeen tiedetään, mitä vainajille on tehty. Ammuksista voi löytyä vielä puolen vuodenkin jälkeen todisteita, mutta osa vainajista on ehtinyt hajota pitkälle.

Talousnobelisti Ylelle: Olemme uudessa kylmässä sodassa

Yhdysvaltalainen talousnobelisti Joseph Stiglitz Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Yhdysvaltalainen talousnobelisti Joseph Stiglitz vaatii suuria voittoja sodan ansiosta tekeville yhtiöille lisäveroa. Hänestä yksi ratkaisu Euroopan energiakriisiin löytyy verotuksesta. Stiglitz arvostelee eurooppalaispäättäjiä siitä, ettei heti sodan alettua ymmärretty, miten vakavia seurauksia sillä olisi energiamarkkinoihin.

Konepaja investoi uusiin energiaratkaisuihin vuosia, mutta ei usko sen riittävän tulevan talvena

Aurinkovoimala laitilalaisen yrityksen katolla. Kuva: Ari Welling / Yle

Laitilalaisella konepajalla on investoitu voimakkaasti energiansäästöön. Silti tulevasta talvesta on tulossa tiukka. Lämpöenergiatekniikan lehtori kiittelee tehtyjä investointeja, mutta uskoo energiaoptimoinnin auttavan pihistämään vielä lisäkilowatteja.

Huuhkajat pelaa illalla Romaniaa vastaan Kansojen liigassa

Fredrik Jensen on yksi Huuhkajien palaajista. Jensen Huuhkajien riveissä vuonna 2020. Kuva: EPA

Huuhkajat pelaa Kansojen liigassa Romaniaa vastaan Helsingin olympiastadionilla perjantaina kello 21.45. Lähetystä voi seurata TV2:ssa ja Areenassa kello 21 alkaen. Päävalmentaja Markku Kanervan nimeämässä joukkueessa on monia uusia tulokkaita, mutta myös Huuhkajiin palaajia, kuten Saksan Bundesliigassa pelannut Fredrik Jensen.

Muualla poutaista, Länsi-Lapissa tihkua

Kuva: Yle

Perjantaina säärintama lähestyy Suomea lännestä ja Länsi-Lapissa sataa vähän vettä tai tihkua. Muualla maassa sää jatkuu poutaisena ja varsinkin maan keskivaiheilla on melko aurinkoista.

