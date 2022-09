Detur on perunut lentojaan – Ruotsissa on kerrottu yhtiön peruneen loppuvuoden matkat

Matkanjärjestäjä Detur on perunut Turkin ja Kreikan lentojaan. Yhtiö ei ole itse kertonut tilanteestaan ja kuluttjaviranomaiset selvittävät tilannetta.

Ruotsalainen matkanjärjestäjä Detur tiedottaa keskeyttävänsä toimintojaan ja peruvansa kaikki loppuvuoden chartermatkat, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun).

Muun muassa Kuopiosta etelän lomakohteisiin matkoja järjestävä Deturin lentojen perumisesta on tihkunut tietoja yhtiön pettyneiltä asiakkailta. Detur itse ei ole tiedottanut Suomessa tilanteestaan, mutta asiakkaat kertovat saaneensa tiedon esimerkiksi Kuopiosta perjantaina Turkkiin lähdössä olleen Deturin lennon perumisesta.

Ongelmat tulivat ilmi, kun Deturin matkalla Turkissa olevat asiakkaat kertoivat, että heiltä on pyydetty hotelleilla erikseen maksuja majoituksesta, koska hotellit eivät ole saaneet maksuja Deturilta.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia Deturin asiakkailleen hotelleille lähettämästä tiedotteesta, jonka mukaan yhtiö on yhtiö myyty, minkä takia rahaliikenne on seisahtunut. SVT:n saamassa tiedotteessa Detur kuitenkin kiistää, että yritys olisi jättänyt maksamatta asiakkaidensa majoituksesta majoittajille. Yhtiö kiistää myös, että mediassa kiertänyt asiakkaille suunnattu faksi olisi Deturin lähettämä.

Lisäksi kansainvälisten varaussivustojen mukaan Deturin Kreikan lennoilla käyttämä puolalainen lentoyhtiö Enter Air on tehnyt konkurssin. Lentoyhtiö ei itse kerro asiasta verkkosivuillaan, mutta varaussivustot ovat lopettaneet yhtiön lentojen välittämisen ja kertovat syyksi sen konkurssin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää tilannetta yhdessä pohjoismaisten viranomaisten kanssa, sillä ongelma koskee myös muita Deturin pohjoismaisia asiakkaita. Yhtiön toimintaa harjoitetaan Ruotsista, minkä takia yhtiön vakuudet ja niitä valvova viranomainen on Ruotsissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on joutunut selvittelemään Deturin perumien matkojen maksujen palautuksen viivästymistä asiakkaille. KKV:sta saadun tiedon mukaan esimerkiksi kesäkuun alusta elokuun loppuun KKV sai 170 Deturia koskevaa yhteydenottoa. Suurin osa niistä koski sitä, että maksua ei oltu palautettu lakisääteisessä ajassa.

