Yö oli vilkas Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla – rajanylittäjiä oli noin 2 000 edellisyötä enemmän

Liikenne Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on ollut vilkasta torstain ja perjantain välisenä yönä.

Rajanylittäjien määrässä oli parin tuhannen ihmisen nousu edellisyöhön verrattuna.

– Liikenne jonoutui välillä, mutta sujui pääasiassa tasaisena virtana, kertoo kenttäjohtaja Pauli Koso Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskuksesta.

Torstai-iltana maasta lähtevien puolella oli jonoa, mutta se purkautui iltayön ja yön mittaan.

Määrällisesti rajanylityksiä oli eilen Kaakkois-Suomessa torstaina 10 700. Viikko sitten samaan aikaan rajan ylitti 7 500 ihmistä.

Liikenteen odotetaan olevan vilkasta Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla myös tänään perjantaina.

Sen sijaan perjantaiaamuna puoli kahdeksan aikaan esimerkiksi Nuijamaan rajanylityspaikalla oli rauhallista ja autot etenivät jonossa tasaiseen tahtiin.

Lappeenrannan Nuijamaan rajanylityspaikalla on ollut perjantaiaamuna liikennettä, mutta pahoilta jonoilta on vältytty.

Suomen kiristynyt viisumipolitiikka hillitsee maahantulijoiden määrää

Rajanylitysliikenteen vilkastumiseen on saattanut vaikuttaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin keskiviikkona julistama osittainen liikekannallepano sekä Baltian maiden ja Puolan tiukentunut rajapolitiikka venäläisiä kohtaan.

Liikekannallepanon jälkeen venäläisiä on pyrkinyt lähtemään maasta aiempaa enemmän, ja esimerkiksi lentolippuja on ostettu paljon.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith kertoi torstaina Ylelle, ettei Venäjän liikekannallepano muodosta välitöntä uhkaa Suomelle.

Smithin mukaan Suomen kiristynyt viisumipolitiikka hillitsee maahanpyrkivien määrää. Tutkimusjohtaja ei pitänyt todennäköisenä sitä, että venäläiset pyrkisivät sankoin joukoin maahan.

– Se on asia, mitä ei voi sulkea pois. Massavirran tunkeutuminen Suomeen on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Yksi syy siihen on se, että vain ne joilla viisumi jo on, voivat tehdä sen nopeasti, ja ne joilla sitä ei ole, joutuvat kuitenkin sitä ensin hakemaan. Viisumin saaminen on hankaloitunut ja kallistunut, Smith summasi.

Lue lisää:

Venäjän ja Suomen rajaliikenne voi olla vilkasta myös perjantaina – joidenkin paluuta takaisin Venäjälle on jouduttu varmistamaan

Venäläisiä tulee nyt Suomeen enemmän kuin pitkään aikaan – raja-aseman päällikkö: "Seuraamme tilannetta koko ajan"

Venäjän liikekannallepano ei muuttanut tilannetta rajalla, arvioi Supo – Hybridiuhkakeskuksen tutkija: suuria massoja ei odotettavissa Suomeen