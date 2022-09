Huijarit pääsivät rehtorin sähköpostiin ja lähettivät "lastensuojeluilmoituksia": poliisin mukaan epäilty rikos tehty ulkomailta

Kuhmoisten kunnan rehtorin sähköpostiin murtautumisesta on tehty rikosilmoitus.

Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari sanoo, että rikos on kirjattu poliisille. Rikoksen epäillään tapahtuneen ulkomailta käsin.

– Periaatteessa kyse on tietomurrosta ja rikoksen tekopaikka on asianomaisen selvityksen mukaan ulkomailla. Tutkinta nimikkeenä on muu tutkinta, johtuen juuri tuosta rikoksen tekopaikasta, joka on ulkomailla, Välisaari kertoo Ylelle.

Kuhmoisten kunnan yhtenäiskoulun rehtorin Juha Nupposen virkasähköpostista oli keskiviikkona 21. syyskuuta lähetetty huijausviestejä jopa 1 500 vastaanottajalle.

Pirkanmaalla sijaitsevan Kuhmoisten kunnan julkaiseman tiedotteen mukaan ulkopuolinen taho oli päässyt kirjautumaan rehtorin sähköpostiin ja lähettänyt sähköposteja tuhansiin osoitteisiin. Viestien otsikkona on "Lastensuojeluilmoitus". Rehtori teki rikosilmoituksen asiasta heti keskiviikkona.

Kunta myös tiedotti asiasta, ettei sähköpostia tai sen sisältämää linkkiä tulisi missään tapauksessa avata.

Seurauksista ei tietoa

Kuhmoisten kunnanjohtajan Valtteri Väyrysen tiedossa ei ole, että huijausviesteistä olisi tullut vastaanottajille seurauksia.

Kuhmoisten kunnan järjestelmiin huijarit eivät päässeet.

Väyrysen mukaan rikolliset ovat selvästi hakeneet hämmennystä vastaanottajassa.

– Kun saa ilmoituksen nimellä lastensuojeluilmoitus, aivot menevät sekunniksi niin, että tietoturva helposti unohtuu. Sitähän tässä on haettu.

Väyrysen mukaan kunta halusi tiedottaa asiasta heti, etteivät ihmiset avaisi epäselviä viestejä.

Lue lisää:

Rehtorin sähköpostiin murtauduttiin – ulkopuolinen taho ehti lähettää huijausviestejä 1 500 vastaanottajalle