Jouko Nuora eli Espanjan kaduilla ja päätyi vankilaan – sitten hän piirsi nuoruutensa häpeilemättömäksi sarjakuvaksi, jossa kaikki on totta

Sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Jouko Nuora pamauttaa painavan paperipinon pöydälle. Kyseessä on hänen viimeisimmän sarjakuva-albuminsa, Spanish Bar Bluesin, alkuperäiset piirrosarkit. Pitkässä tarinassa nuori mies elää Espanjan kaduilla ja joutuu rikoksistaan vankilaan.

Nuori mies on Nuora itse.

– Osasta tapahtumista en ole kauhean ylpeä, mutta en enää halua hävetä enkä piilotella. Ensi vuonna minulle tulee 60 vuotta lasiin, joten ehkä tässä iässä voi kertoa vähän hurjempiakin tarinoita.

Spanish Prison Blues -albumin 180 sivua nielaisivat piirtäjältä lopulta neljä vuotta. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Albumisarjan käynnisti ikäkriisi

Spanish Bar Bluesissa on peräti 180 sivua. A3-kokoisia arkkeja Jouko Nuora piirsi kaikkiaan 420 kappaletta.

– Yhtä sivua kohden piirsin kaksi arkkia. Vuoden verran piirsin lyijykynällä, sitten pari vuotta tussasin. Huomasin, etten saa tätä kolmessa vuodessa valmiiksi, joten tussasin vielä neljännenkin vuoden. Lisäksi puoli vuotta meni vielä tekstaamiseen. Sitten tämä oli valmis, selittää Nuora.

Samalla tuli piste Kultainen nuoruus _-_omaelämänkerta-albumisarjalle. Neljän albumin teko vei aikaa piirtäjältä yhteensä kymmenen vuotta. Sarjan ensimmäinen osa palkittiin Suomi-sarjakuvan 100-vuotisjuhlissa.

Spanish Bar Blues päättää neliosaisen omaelämänkertasarjan. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Albumisarja käynnistyi alkujaan Jouko Nuoran viidenkympin kriisistä.

– Samalla yksi kavereistani sairastui syöpään. Tuumin, että olisi ehkä hyvä kertoa oma elämäntarina. Oli ehtinyt tapahtua jo tarpeeksi, ja aikaa oli kulunut sen verran, että menneitä pystyi käsittelemään ilman suurta tunnekuohua.

Kaikki eivät halunneet tulla sarjakuvasta tunnistetuksi

Kultainen nuoruus-sarjassa Nuora käy läpi villiä ja vaikeaa nuoruuttaan 14-vuotiaasta teinipojasta 24-vuotiaaseen nuorukaiseen asti. Sivuilla näkyy vaikea suhde vanhempiin ja maaninen jano elämänkokemuksiin. Seksiä ja erilaisia päihteitä on paljon.

– Päätin, että kaikki mitä albumeissa on, pitää olla totta. Tietenkin on jätetty asioita myös pois, ja joidenkin henkilöiden nimiä on muutettu. Monien nimiä on jätetty kokonaan pois, koska nimien käytöstä sain ensialbumin jälkeen kritiikkiä. Kaikki eivät halunneet olla tunnistettavia.

Kymmenen vuoden projekti on ollut tekijälleen ikään kuin pitkä terapiaistunto.

– Piirtäjänä koin sen hyvin terapeuttiseksi, mutta oli hauskaa palata vanhoihin tapahtumiin. Olen saanut paljon taakkaa pois niskasta. Joillain ihmisillä on ollut hyvin erilaisia ja valheellisiakin käsityksiä nuoruudestani. Halusin myös kertoa, miten asiat oikeasti menivät. Toki tämä on minun näkemykseni.

Jouko Nuora julkaisi Kultainen nuoruus -sarjan omakustanteena. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Nani-hahmo löi pornopiirtäjän leiman

Forssassa asuva Jouko Nuora on käyttänyt kynää ammattimaisesti jo 30 vuoden ajan. Piirtäjäpiireissä mies tunnetaan myös eroottisista kuvistaan, joissa alastomat naiset ovat usein 1980-luvun seksilehdistä napattuja.

Jouko Nuoralla on myös oma eroottinen sankaritar, Nani, jonka seksiseikkailut tunnetaan Japanissa asti. Nanin piirtäminen myös leimasi tekijänsä.

– Sain siitä ikuisen pornopiirtäjän leiman. Kun kustantaja ehdotti seksisarjakuvan tekoa, niin mietin asiaa jonkin aikaa, mutta sitten suostuin. Olin tyhmä nuori ja tarvitsin rahaa, Nuora hymähtää.

Kun Nanin albumissa komeili vielä miehen oma nimi, päättivät jotkin asiakkaat lopettaa Nuoran kuvitusten käyttämisen. Nanista mies ei kuitenkaan luovu, vaan tulossa vielä viideskin albumi, työnimeltään V for Victory.

Lapsuusvuosistakin on jäänyt vielä jotakin kertomatta, joten ehkä Jouko Nuora palaa niidenkin pariin kynän kanssa.

