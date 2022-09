Kurikan vanha lakkitehdas on pian panimo ja ravintola – omistajapari haluaa säilyttää Panttilan vanha tehdasmiljöön

Panimohallin lastauslaiturille on saatu uudet pariovet. Ehkä jo joulukuussa ovesta voi lastata ensimmäiset raparperilonkerot. Yrittäjä Päivi Hakkarainen ihailee vuodesta 1938 asti ryhtinsä pitänyttä tehdasta. Vieressä seisoo tyylipuhdas 20-luvun tehdaskiinteistö.

Kurikan Lakkitehtaan entinen tehdasrakennus on saanut uudet omistajat. Lakkien ja hanskojen sijaan Panttilassa aletaan valmistaa olutta ja lonkeroa. Myös ravintola- ja juhlatila valmistuu syksyn aikana.

Yrittäjät Juha Ollila ja Päivi Hakkarainen esittelevät tiloja. Toimittaja on Anne Elhaimer.

Kurikan Panttilassa lähes alueen korkeimmalla kohdalla seisoo Kurikan Lakkitehtaan entinen tehdasrakennus. Keltainen rappaus on osin varissut, mutta varsinkin sisäpihalla talon muotokieli ja isot ikkunapinnat tekevät vaikutuksen.

Kyse on vuonna 1938 valmistuneesta, arkkitehti Aarne Ervin työstä. Ervi tunnetaan muun muassa Espoon Tapiolan keskustasuunnitelmasta sekä Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksesta.

Arkkitehti Aarne Ervi työskenteli Alvar Aallon toimistossa. Funkkis näkyy myös Ervin työn jäljessä. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Panttilassa päärakennuksen vieressä on klassinen 20-luvun tehdaskiinteistö vuodelta 1924 sekä hirsinen kaksfooninkinen vuodelta 1913, joka on hyvässä punamultamaalissa.

Kohde tuli myyntiin keväällä ja yrittäjäpari Juha Ollila ja Päivi Hakkarainen tarttui täkyyn. Suunnitelmat ravintolasta ja panimosta tulivat lähes itsekseen.

– En osaa muuta sanoa kuin että ajatukset on tulleet päästä, Juha Ollila vinoilee.

Etenkin puoliso Päivi ihastui tehdasmiljööseen, jossa neliöitä on yhteensä 4000. Näistä puolet sijaitsee Ervin funkkistalossa.

Juha Ollilalla on jo aiemminkin kokemusta vanhoista rakennuksista: Hän omistaa Järvenpäässä vanhaa hirsitaloa Härmän Ratia, joka on luomuravintola- ja majoituskäytössä. Myös siellä on pieni panimo.

Lisäksi hän on yhtenä yrittäjänä Kurikan Wanhalla Asemalla.

Lakkitehtaan kaikki kolme rakennusta olivat ikäisikseen hyvässä kunnossa, joten toistaiseksi suuria yllätyksiä ei remontissa ole tullut, Ollila kertoo.

Yrittäjät Juha Ollila ja Päivi Hakkarainen ihastuivat Panttilan tehdasmiljööseen ja halusivat säilyttää sen jälkipolville. Mitään vanhaa ei vaihdeta uuteen pelkästään vaihtamisen takia. Roso sää näkyä kaikissa pinnoissa. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Panimoravintola – ja tehdasmuseo?

Pariskunta on pistänyt tuulemaan ja suurin kiinteistön tyhjennysurakka on nyt ohi.

Kakkoskerrokseen asennettavat panimolaitteet tulivat Helsingin satamaan syyskuun lopulla ja niiden asennus on aloitettu. Mikäli kaikki menee suunnitellusti, ensimmäiset erät raparperilonkeroa valmistuvat jo jouluksi.

– Mehut on siihen puristettu jo alkukesästä. Lonkerossa ei onneksi tarvitse odottaa käymistä. Se vain sekoitellaan ja hapotetaan. Se on sitten siinä, jos maku menee kohdalleen, biokemistin koulutuksen saanut Ollila sanoo.

Myös kolmannen kerroksen juhlatilan on tarkoitus valmistua jo lokakuussa pidettäviin Kurikan Yrittäjien 70-vuotisjuhliin.

Kahden vanhemman tehdasrakennuksen tuleva käyttötarkoitus ei ole vielä selvillä. Päivin tekemät runsaat esinelöydöt viittaavat kuitekin siihen, että vielä joskus tontilla on myös museo. Sitä on haaveiltu rakennuksista vanhimpaan eli hirsiseen kaksfooninkiseen.

– Vanhoja rakennuksia vähän turhan paljon puretaan. Me yritetään pitää ainakin pari täällä olemassa, Juha Ollila sanoo.

Päivi Hakkarainen on tehnyt vanhasta tehtaasta hienoja esinelöytöjä. Kylttien, hansikaskaavojen ja merkkien lisäksi kätköistä on paljastunut esimerkiski lakkitehtaan vanhoja lakkitukkeja. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

